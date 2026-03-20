La venta de abonos y entradas para La Mar de Músicas ya tiene fecha: consulta los precios en cada escenario

La Mar de Músicas dará a conocer la programación completa de su 31 edición el próximo jueves, 26 de marzo. Ese mismo día, a las 12:00 horas, se pondrán a la venta las entradas sueltas y abonos para todos los conciertos del Auditorio Paco Martín del Parque Torres y del Patio del CIM.

Para el escenario del Patio del Antiguo CIM se pondrán a la venta 200 abonos que englobarán ocho conciertos por 80 euros. Las entradas por actuación son sin numerar y cuestan 18 euros. Cabe destacar que los conciertos del miércoles en este escenario serán gratuitos.

Por otro lado, parra el Auditorio Paco Martín del Parque Torres se pondrán a la venta 300 abonos a 125 euros, un precio que incluye todos los conciertos en este espacio. Los viernes y sábado este abono también abarcará los conciertos del Castillo Árabe. Las entradas sueltas en este caso son sin numerar y oscilan entre los 30 y 45 euros.

Saldrán a la venta además entradas para los conciertos que se celebrarán en el Castillo Árabe ‘Escenario Estrella de Levante’ los viernes y sábado del festival. Estos conciertos tendrán un precio de 15 euros y comenzarán una vez finalizados las actuaciones del Auditorio Paco Martín del Parque Torres.

Por su parte, los conciertos en el escenario de la Explanada del Puerto para el Día Repsol, programados para el miércoles 22 de julio, serán totalmente gratuito.

Todas las entradas y los abonos se venderán a través de www.lamardemusicas.com y en www.compralaentrada.com. Desde la organización señalan que no habrá puntos de venta presenciales, por lo que toda la venta será online. La taquilla presencial en los conciertos se abrirá dos horas antes, en cada uno de los escenarios y en ese caso sólo venderán entradas si estas no se han agotado por Internet.

El gasto de distribución siempre será de 1,09 euros generalizado para todo tipo de entradas y 1,09 euros para los abonos.