Estos son los conciertos más esperados del fin de semana en Murcia

Sal del Coche + Palomo Palomo danzan una coreografía posmoderna

Sal del Coche no es un grupo al uso, sino una alianza tricéfala de tres músicos vizcaínos: Lizardi, Alberto y Jangitz, para quienes la idea de género musical es poco más que un estorbo limitador. Mezclan ‘grime’,‘ no-wave’, ‘footwork’, ‘asmr’, influencias neoclásicas y prácticamente cualquier materia sonora que les venga en gana, ampliada o contraída según la ocasión, y devuelven a la etiqueta ‘post-punk’ su raíz original de terreno apto para toda clase de sonidos. Nacidos de la efervescencia de bandas como Vulk y Purple Vellocet, este proyecto es su espacio de máxima libertad. Para presentarse, Sal del Coche grabaron su primer concierto y lo subieron directamente a Bandcamp. Su disco 'Ciudad de polvo' (Humo Internacional, 2024) supuso uno de los lanzamientos más refrescantes de la escena euskalduna. Uno de los álbumes estatales más excitantes de los últimos tiempos.

El músico murcianoalicantino Palomo Palomo (nombre artístico de Daniel V. Carrillo Palomo), ganador del CreaMurcia Pop-Rock 2025, que también es miembro de Sistema Nervioso (ganadores de la anterior edición del concurso), se mueve entre el indie-rock más crudo y el pop garajero más sucio y emocional. Puro nervio, como se pudo constatar en la final del CreaMurcia, donde estuvo asistido por su compañero Twenty.

Siempre a contracorriente, Palomo Palomo, que estudió Interpretación en la ESAD, es uno de los creadores musicales más fructíferos y geniales de por aquí en los últimos años. Como persona, Dani es muy sensible, muy Peter Pan. Quizá vivir en un mundo de fantasía sea su manera de tratar con la realidad. Todo lo que le pasa lo convierte en una aventura. Una de las voces emergentes más singulares del panorama independiente murciano.

¿Cuándo?: Viernes 20, 21.00 horas

¿Dónde?: La Yesería, Murcia

¿Precio?: Desde 15 euros

Marisa Valle Roso emociona entre la raíz y el riesgo

Marisa Valle Roso, artista asturiana con una identidad profundamente arraigada en el folclore de su tierra, ha sabido reinterpretarlo con una mirada contemporánea que fusiona tradición y modernidad. Entre raíz y riesgo, tonada y pop, electrónica y denuncia, su discurso se sustenta en una sensibilidad crítica que da voz a lo invisible, con vocación feminista, obrera y de memoria colectiva.

La asturiana Marisa Valle Roso. / L.O

Autora e intérprete de su propia historia, Marisa Valle Roso lleva el folclore astur a otro nivel. Su inquietud por seguir aprendiendo la lleva a probar con géneros y estilos, evolucionando, como se puede comprobar en su álbum 'Consciente' (2017), donde colaboran Víctor Manuel, quien compuso una canción inédita para ella, y Rozalén. Este trabajo recibió el Premio AMAS a Mejor Canción Folk por el tema 'Cómplices'. En 'Lo fugaz', Marisa recreó su canción 'Cantemos' con la ayuda de grandes voces femeninas del panorama pop e indie español (Rozalén, Diana Navarro, Sole Giménez, María Blanco de Mäbu, Susana Alva de Efecto Mariposa, Bambikina, Maria Rodés).

¿Cuándo?: Sábado 21, 21.00 horas

¿Dónde?: Cooperativa Ítaca, Murcia

¿Precio?: Desde 10 euros

Luis Fercán y la voz del cancionista contemporáneo

Luis Fercán, compostelano de 31 años, acaba de lanzar 'Cerezos en flor' (2026), su cuarto álbum en una década, con el que recorre España —próxima parada: 21 de marzo, (Musik)—. Lo nuevo de este músico de aspecto rudo suena a folk exquisito y a canción de autor, por más que deje entrever su querencia por el rock, que se intuye, sin llegar a manifestarse en varios de este flamante trabajo.

El cantautor compostelano Luis Fercán. / L.O

'Cerezos en flor' vuelve a demostrar que belleza y honestidad son sus vías para llegar al interior de quien escucha. Sobre todo a partir de su anterior álbum, 'Postales perdidas' (2024), Luis Fercán ha crecido exponencialmente manteniendo intacta su personalidad artística. Mano a mano de nuevo con Nacho Mur (La MODA), ha facturado un trabajo hermosísimo, puede que doloroso a veces, pero esperanzador, porque "lo que más daño hace también te puede salvar". Lejos de la etiqueta de cantautor clásico, se ha consolidado como cancionista contemporáneo, heredero de la tradición del folk y de la canción de autor, pero con una sensibilidad claramente actual.

¿Cuándo?: Sábado 21, 22.00 horas ¿Dónde?: Sala Musik, Murcia ¿Precio?: Desde 17 euros

La Gripe y Tú revive el legado de Platero y Tú

Tras la separación de Platero y Tú, los miembros de su base rítmica original (el baterista Jesús García y el bajista Juantxu Olano) iniciaron un nuevo proyecto, La Gripe, publicando tres discos: 'Empapado en sudor' (2004), con las colaboraciones de Roberto Iniesta (Extremoduro) y los otros dos componentes de Platero —Iñaki ‘Uoho’ Antón y Fito Cabrales—, Animal (2007) y Tu infierno (2022).

En la gira de presentación de su último trabajo, ante la insistencia del público, La Gripe incluyó un par de temas de Platero al final del show. En diciembre de 2023 participaron en un homenaje a Platero y Tú, donde tocaban doce grupos haciendo temas de la mítica banda bilbaína. El éxito y la expectación generada por La Gripe llevaron al grupo a plantearse repetir en una gira lo que en principio iba a ser solo una actuación puntual. Así surge La Gripe y Tú, que no es una banda tributo (tocan en ella el 50% de los miembros originales, que participaron en la composición de los temas), pero tampoco son Platero (no están todos sus componentes), sino el intento de reproducir fielmente la energía que la banda tenía en sus directos, la experiencia más cercana a ver otra vez a Platero y Tú en directo.

Revivirán en Garaje Beat Club el legado de Platero y Tú en una noche de rock y memoria colectiva. Himnos generacionales, guitarras sin concesiones y letras directas se darán la mano en un espectáculo que promete emoción, energía y una conexión especial con la audiencia.

¿Cuándo?: Sábado 21, 21.30 horas

¿Dónde?: Garaje Beat Club, Murcia

¿Precio?: Desde 20 euros

Parquesvr se erige como el cronistas de nuestro tiempo

Parquesvr continúan su multitudinaria gira de invierno, por salas de toda España con prácticamente todas las entradas agotadas. En 2026 tienen casi una veintena de actuaciones, donde siguen expandiendo su universo a través de influencias como Kneecap, Viagra Boys, Sleaford Mods, o Beastie Boys.

Empezaron para divertirse y apuñalar con su lírica afilada, y son ya una de las bandas más demandadas del panorama nacional por sus directos, de los más festivos y enérgicos. Aupados por el sello Raso Estudio, y en esta ocasión acompañados por Teo Lucadamo y socios de sello como el gran PatataOnStereo y el inmenso 'Escandaloso Xpósito', ahora llegan con 'Mi Peña', uno de los sencillos más rabiosos y pegadizos de 'Mitos y Leyendas', su futuro cuarto disco, que saldrá en abril. La canción es un manifiesto crítico y reflexivo con la sorna lírica habitual del cantante y compositor, Ferrara.

La banda madrileña Parquesvr / L.O

Con alma de cronistas de nuestro tiempo y un polifacético y anárquico uso de la psicodelia, la propuesta de Parquesvr —a medio camino entre la performance provocativa, el canalleo madrileño y la tradición punk— mezcla teatro del absurdo, cinismo nihilista y reflexión generacional. Sus integrantes, con más de 15 años de trayectoria en el circuito nacional, beben del ‘synth-pop’, ‘el hip-hop’ y el ‘post-punk doom’ para desarrollar un proyecto que ya trasciende lo viral.

¿Cuándo?: Sábado 21, 22.00 horas

¿Dónde?: Sala REM, Murcia

¿Precio?: Desde 16 euros

Fontán y Nuevos Vicios: épica y crudeza

Fontán + Nuevos Vicios, dos de las propuestas más estimulantes del nuevo panorama indie nacional, se han unido para presentar el 'Paralelo Tour', una gira conjunta que está recorriendo varias ciudades españolas durante los primeros meses de 2026, y nace del cruce natural entre dos universos sonoros complementarios: la épica introspectiva y luminosa de Fontán (liderados por Samu y Carlos), que han irrumpido con fuerza en la escena indie-rock madrileña, y la crudeza generacional, eléctrica y directa de los valencianos Nuevos Vicios.

Tras la excelente acogida de su primer EP 'Viaje Pendular' de Fontán y el éxito de su álbum debut 'Atravesar el fuego' (2025), Fontán preparan el lanzamiento de una exclusiva edición en vinilo del LP, que es un manifiesto sobre la resistencia, la lucha interna, la ansiedad y el miedo a lo desconocido, planteando que "el dolor aparece como motor de cambio". Influidos por The War on Drugs, Sam Fender o El Mató a un Policía Motorizado, invitan a "atravesar los propios infiernos para emerger transformados".

¿Cuándo?: Viernes 20, 21.00 horas

¿Dónde?: Sala REM, Murcia

¿Precio?: Desde 15 euros

La Perra Blanco nos lleva de viaje por el rock and roll

Desde Cádiz incendiando los escenarios por toda Europa, llega Alba Blanco, La Perra Blanco, guitarrista, cantante y compositora de rock’n roll altamente demandada actualmente, auténtica fuerza de la naturaleza elogiada por su directo, posiblemente el eslabón perdido y encontrado del rock’n’roll. Gana adeptos por donde pasa. El proyecto nació en 2016 como trío liderado por Alba, que desde muy joven mostraba su pasión por la música americana de los 50. Después se sumaron Guillermo González (contrabajo) y Jesús López (batería), completando el cuarteto Gerard Vercher (saxo y teclados), que se incorporó en la gira de Get it Out.

Ana Blanco, cantante y guitarrista de La Perra Blanco / L.O

Tras un primer álbum, 'Bop & Shake' (2019), y un EP, 'La Perra Blanco' (2021), que reforzaba su identidad tras los primeros conciertos, 'Won’ t You Come On (2022)', con gran acogida crítica y del público, afianzó a La Perra Blanco como importante promesa del ‘underground’. 'Get It Out' (2024), su esperado cuarto disco —con el que la banda firmó cerca de 90 conciertos en una gira arrolladora—, incluía colaboradores destacados, como Carlos Tarque en 'Came Back Home'.

Actualmente, la gaditana ha lanzado el álbum 'Lovers And Fear', punto de inflexión que la confirma como una de las artistas más sólidas del rock europeo. La esencia del grupo se mantiene fiel a las raíces, con influencias del rock y de la tradición negra americana llevadas a un terreno más refinado.

¿Cuándo?: Viernes 20, 22.00 horas

¿Dónde?: Garaje Beat Club, Murcia

¿Precio?: Desde 18 euros

Jordi Ganchitos se echa una pachanga mística

Jordi Ganchitos empezó en 2016 haciendo rap, pero a lo largo de su carrera ha ido ampliando su repertorio con otros estilos y géneros musicales. Cronista de la vida cotidiana, tan dotado para la broma como para la desazón, su cancionero es el mejor reflejo posible de un mundo que no llegamos a comprender, pero del que siempre nos podremos reír. Sin estilo definido, él mismo dice que hace "pachanga mística, pupurrí las músicas" (signifique lo que signifique), y prepara su primer álbum. Se titulará probablemente 'El apocalipsis según Jordi Ganchitos'.