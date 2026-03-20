Celtas Cortos: los pucelanos que llevan cuarenta años contando cuentos

Celtas Cortos celebran cuatro décadas de trayectoria con 40 años contando cuentos, una gira que pasará por 10 ciudades españolas exclusivamente —este sábado, Murcia—, donde se podrán disfrutar sus grandes éxitos, canciones que forman parte de la historia de la música en español, en el recuerdo y en el presente de varias generaciones.

Los de Pucela han celebrado su 40 aniversario publicando un recopilatorio con las mejores canciones de su amplia trayectoria: 40 años contando cuentos, con todos sus éxitos remasterizados y una nueva versión de 'Cuéntame un cuento' grabada con Ara Malikian.

Este repaso por la carrera del grupo incluirá temas como '20 de abril', 'La senda del tiempo', 'Cuéntame un cuento' o 'Retales de una vida'

Producida por Live Nation, la gira cuenta con una cuidada escenografía y puesta en escena. Jesús Cifuentes (voz solista y guitarra), Alberto García (violín y trombón) y Goyo Yeves (saxo y whistle) estarán acompañados de una gran banda y de la diversión y potente energía que siempre han caracterizado sus directos; un nuevo ‘show’ concebido por el grupo como agradecimiento a sus fans.

Este repaso por toda la carrera de Celtas Cortos desde sus inicios incluirá temas como '20 de abril', 'La senda del tiempo', 'Cuéntame un cuento', 'Retales de una vida' o 'Tranquilo, majete', indiscutibles hitos de la música nacional que muestran su personal esencia folk, pero también con espacio para múltiples estilos e influencias.

Formados en 1986, Celtas Cortos han vendido más de dos millones de discos. Referentes en la historia del pop español, mezclan de manera magistral los sonidos folk de raíz castellana y celta con la inmediatez pop, a lo largo de una carrera que abarca trece álbumes de estudio y tres discos en directo. Su primer disco, 'Salida de emergencia' (1989), era instrumental. El segundo, 'Gente impresentable' (1990), ya tenía alguna letra, y contenía éxitos como 'Qué voy a hacer yo', 'La senda del tiempo' o 'Haz turismo'. A partir de ahí, su discografía acumula diecisiete Discos de Platino por álbumes como 'Nos vemos en los bares' o ‘singles’ como '20 de abril' (un clásico eterno del pop español).

Celtas Cortos han construido un legado único, fusionando folk, rock y compromiso social

En el escenario, junto a Jesús, Alberto y Goyo, estarán siete músicos con una larga trayectoria, una banda amplia y engranada para poder recorrer toda la historia de Celtas Cortos y asegurar que están presentes todas las tímbricas y sonidos que han definido cada disco. La forman Diego Martín (batería), Chuchi Marcos (bajo eléctrico), José Luis Sendino (guitarra eléctrica), Antón Dávila (gaitas y flautas), Álvaro Zarzuela (trombón y trompeta), Jesús Bravo (teclados y acordeón) y Carlos Soto (saxo barítono y alto), miembro fundador de Celtas Cortos, quien regresa a la formación con motivo de este tour.

Desde su fundación, Celtas Cortos han construido un legado único, fusionando folk, rock y compromiso social, y demostrando que siguen teniendo mucho que contar. 40 años contando cuentos. Esto no es solo una gira aniversario, sino una celebración compartida con su público, un viaje musical por cuatro décadas de canciones inolvidables.