Lola Herrera y Natalia Dicenta: "En el escenario, mi madre y yo somos compañeras"

Dos décadas después de 'Solas', Lola Herrera y Natalia Dicenta vuelven a compartir escenario en la adaptación de 'Camino a la Meca', de Claudio Tolcachir, que este viernes se podrá disfrutar en El Batel, en Cartagena. Una obra ambientada en la Sudáfrica del ‘apartheid’, y en la que también actúa Carlos Olalla, que ambas actrices ven que "conecta muy bien con el público" y que se fundamental, en tres personajes "profundamente humanos, con sus fortalezas y sus carencias, con sus luchas, sus frustraciones y sus triunfos. Y eso es la vida".

Camino a la Meca es una obra identitaria, reflexiva y reivindicativa. ¿Qué ha supuesto para ambas interpretar esta versión de Claudio Tolcachir?

Lola: Sentir puramente lo que esos personajes transmiten. Nos ha puesto un texto que tiene una historia y unos personajes que están basados en hechos reales y que te mueves en ellos con una certidumbre de que hay una verdad. Hemos jugado mucho en los ensayos y seguimos jugando en el escenario. Lo pasamos muy bien porque creo que conecta muy bien el texto con el público.

Natalia: Camino a la Meca nos plantea tres personajes muy complejos, con muchas capas. Eso para un actor, o una actriz es apasionante. Es todo un desafío entrar en la complejidad psicoafectiva de esos personajes. Te hacen aprender mucho de ti misma. Es algo que nos pasa mucho a los actores y actrices. A través de nuestros personajes conocemos más facetas de la vida, vivimos más. Y entonces, tanto el personaje de Helen Martins que interpreta Lola, como el personaje de Elsa Barlow que interpreto yo, como el personaje del pastor Marius, que interpreta Carlos, son profundamente humanos, con sus fortalezas y sus carencias, con sus luchas, sus frustraciones y sus triunfos y eso es la vida.

"Dios nos libre de los actores poco generosos" Lola Herrera — Actriz

Helen es un personaje libre y que batalla por aquello que cree. ¿Se siente identificada sobre el escenario con ella?

L: Totalmente. La entiendo perfectamente y mi grito es el de Helen. La libertad es importante y hay que luchar por ella. Las conquistas de libertad que se hacen son siempre con mucho esfuerzo y entonces poder transmitir al público los sentimientos de ese personaje es emocionante.

En este caso son amigas en la obra, pero en la realidad son madre e hija. Comparten escenario 20 años después de hacer ‘Solas’. ¿Es un apoyo extra esa relación personal cuando se trata de interpretar?

N: En el escenario somos dos actrices haciendo su trabajo, somos compañeras. Inevitablemente, somos Lola y Natalia que nos conocemos desde que yo nací hace 63 años, con lo cual sabemos de qué pie cojea cada una. Disfrutamos de una gran complicidad. Realmente con una mirada sabemos qué está pasando, si hay algún problema.

L: Al estar dentro es como una trastienda que se utiliza de una manera no consciente, pero que está ahí. Lo que hacemos son nuestros personajes.

¿Se siente especial el poder compartir escenario tras tantos años?

N: Es muy bonito porque después de 20 años cada una pone toda la experiencia adquirida en todos esos años. Y la pone al servicio no solo de su personaje, sino al servicio del intercambio con el otro personaje. Compartir experiencias, talentos, generosidades es algo muy bonito.

L: La generosidad en el escenario es muy importante. Dios nos libre de los actores poco generosos.

"Cuando tomas tus propias decisiones en el camino de tu libertad, te va a traer soledad" Natalia Dicenta — Actriz

La obra también habla de la soledad desde una visión muy particular. Son actrices con una larga trayectoria. ¿Ven también una forma de reivindicar esa veteranía y experiencia a la sociedad?

N: Hay una cuestión, creo que casi inevitable, que es que cuando tomas tus propias decisiones en el camino de tu libertad, eso te va a traer soledad seguramente porque mucha gente se va a apartar porque simplemente no va a estar de acuerdo con los pasos que das. Esa es una soledad elegida, no aislada. Es una soledad elegida en tu camino hacia tus propias decisiones, pasiones, hacia la visión que tú tienes de lo que debe ser tu vida. Comporta cierta soledad, pero esto es algo que vivimos como seres humanos.

L: Inevitable totalmente. Lo que pasa es que ahora la sociedad se ha modificado mucho. Antes la mujer era la que hacía el hogar, era la que cuidaba a los mayores. Entonces, al incorporarse al trabajo masivamente se ha perdido eso. Hay muchísimas en las que no se ha perdido del todo, que todavía tiran del amor que tienen a sus mayores, pero para eso tienen que multiplicarse y no vivir ellas, que tampoco es eso.

Y aún así hay un mundo que han aportado que antes no se veía.

L: Exactamente. Hemos conseguido muchas cosas en los últimos años las mujeres en este país que bueno, parece ser que corren peligro en este momento, pero batallaremos por ellas y por más.

N: Hay una cuestión con esto de la gente mayor que hay que denunciar continuamente. Ese «como ya no producen, ya no son necesarios, hay que arrinconarlos. Mejor en residencias que nos cuesten muy poco». Es una barbaridad, es una deshumanización de nuestros mayores espectacular porque ellos lucharon, e incluso perdieron la vida, para que nosotros disfrutemos de las libertades que tenemos hoy. A nivel administrativo, estatal y a nivel social hay que crear las infraestructuras económicas y necesarias para que nuestros mayores vivan como quieren vivir la vida.n