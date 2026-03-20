El diseñador murciano que ha 'puesto alas' a la gira de Rosalía: “Nuestra aportación es modesta, pero desde Murcia hacemos piezas que viajarán por todo el mundo"

José Alcántara, director creativo de Alcántara Fantasy Atelier, lleva más de dos décadas desarrollando un lenguaje propio a medio camino entre el vestuario, la escenografía y la artesanía. Desde su taller en Cabezo de Torres, especializado en piezas escénicas para teatro, cine y carnaval, ha participado recientemente en la nueva gira de Rosalía, aportando estructuras para bailarines dentro del complejo engranaje visual del espectáculo que dará la vuelta al mundo.

Usted lleva años trabajando en un lenguaje muy ligado a lo escénico. ¿Cómo aterriza su taller en un universo como el de la gira de Rosalía?

Surge a raíz de trabajos anteriores. El año pasado realizamos parte del vestuario de una película sobre la vida de Pinito del Oro, donde trabajamos con el diseñador Antonio Velasco. A partir de ahí se generó una buena conexión. Cuando el equipo de vestuario de Rosalía contacta con esta productora de Madrid, ella contactó con Antonio y, como ya habíamos colaborado antes, nos encargaron esta parte del proyecto.

En una producción de esta envergadura, ¿cómo se articula el trabajo? ¿Reciben un 'briefing' claro desde el inicio?

En nuestro caso, la participación ha sido pequeña. Hemos desarrollado piezas específicas para los bailarines, no el conjunto del vestuario. Además, hay mucho secretismo: la información que recibimos es mínima y muy concreta. No sabes exactamente en qué momento del show se utilizarán las piezas ni cómo se integrarán hasta verlo en directo.

Hay mucho secretismo, la información que recibimos para hacer las piezas es mínima y muy concreta

Entonces, ¿también fue una sorpresa para ustedes ver el resultado final en escena?

Sí, completamente. Hasta el día del concierto no sabíamos realmente cómo encajaban dentro del espectáculo.

¿Qué piezas han desarrollado exactamente y qué retos técnicos implica diseñarlas para directo?

Lo que se ha visto hasta ahora son las trece alas de los bailarines. Más allá de la estética —que siempre es lo principal—, hay muchos condicionantes técnicos: deben ser desmontables para el transporte, permitir cambios rápidos en escena y resistir una gira internacional. Todo eso trabajando con un material tan delicado como las plumas, lo que exige una construcción muy cuidada.

Habitualmente se duplican las piezas para tener repuestos, aunque en este caso no ha sido así por ahora. Pero lo normal en este tipo de producciones es prever duplicados.

El show tiene una carga visual muy fuerte, casi teatral. ¿Qué supone ver sus piezas dentro de ese contexto?

Es muy gratificante. Aunque ha sido un proceso intenso: coincidió con plena temporada de carnavales, que es nuestro momento de mayor carga de trabajo, y además estábamos trasladando el taller. Ha sido un reto importante. Pero cuando luego ves el resultado, por pequeño que sea es muy satisfactorio.

José Alcántara, diseñando las alas del vestuario de la gira de Rosalía / L.O.

Su trabajo suele vincularse a carnaval, teatro o formatos muy escénicos. ¿Qué define su enfoque frente a la moda más tradicional?

Nosotros trabajamos principalmente en vestuario para espectáculos. Intentamos fusionar diferentes lenguajes —moda, escenografía, artesanía— y adaptarlos a las necesidades de cada proyecto. No es moda convencional, sino diseño pensado para escena. Nos movemos en ese terreno híbrido. Hacemos vestuario para teatro, cine, carnaval, pero también desarrollamos elementos escénicos.

El universo visual de esta gira de Rosalía es muy reconocible. ¿Cree que esa afinidad estética influyó en que contaran con ustedes?

Puede ser, aunque realmente no lo sabemos. Nuestra relación viene de trabajar con Antonio Velasco. Nosotros estamos muy especializados en estructuras ligeras, plumas y tocados, y esa parte es la que nos han derivado.

En los últimos años parece que se difuminan las fronteras entre moda, escenografía y performance. ¿Cómo lo perciben desde su taller?

Un espectáculo es la suma de muchas disciplinas: música, vestuario, escenografía, técnica… Todo se integra para generar una experiencia. Cuando ese engranaje funciona, surgen propuestas como la de Rosalía, que construyen un lenguaje visual muy potente. Ha habido una evolución clara. Cada vez se busca más que el vestuario forme parte de un concepto global. Y aunque existe producción más industrial, cuando alguien quiere algo exclusivo necesita un trabajo artesanal. Eso tiene un coste, pero aporta un valor diferencial.

Aunque existe producción más industrial, cuando alguien quiere algo exclusivo necesita un trabajo artesanal

¿Les ha afectado la globalización y la producción en masa?

Por un lado, sí, porque algunos clientes ya no pueden asumir ciertos costes. Pero por otro, refuerza nuestro posicionamiento, quien busca algo único sigue recurriendo a nosotros. De hecho, no hemos notado una bajada de trabajo, sino al contrario, especialmente después del Covid.

Ustedes combinan artesanía con nuevas tecnologías. ¿Cómo gestionan ese equilibrio?

Nuestro proceso sigue siendo muy manual; empezamos con bocetos a mano. Después podemos incorporar herramientas digitales, impresión de tejidos o incluso impresión 3D. Pero la base artesanal sigue siendo fundamental.

En este proyecto también han colaborado con otros artesanos. ¿Cómo se articula ese trabajo colectivo?

El diseño parte de unas directrices generales y nosotros ejecutamos aportando soluciones técnicas. Para ciertas partes, como el trabajo en cuero, colaboramos con artesanos especializados, en este caso Jose Bielsa. Creemos que cuantos más profesionales aporten, mejor es el resultado final.

Las alas que lucen los bailarines de la gira de Rosalía, del diseñador murciano José Alcántara / L.O.

¿Le interesa seguir explorando el ámbito musical o su foco sigue siendo lo escénico?

Estamos abiertos a todo. Nuestro trabajo es aplicable a distintos ámbitos y nos interesa seguir explorando. Al final, estamos trabajando desde un taller en la huerta de Murcia para proyectos que recorren el mundo, y eso es muy enriquecedor.

Han surgido polémicas en torno a algunos de sus diseños con iconografía religiosa. ¿Cómo gestionan ese tipo de reacciones? ¿Cree que existen temas tabú dentro del diseño?

Son contextos distintos. En carnaval, por ejemplo, el enfoque es diferente y puede generar más sensibilidad. Nosotros nunca buscamos ofender, pero entendemos que ciertos temas, especialmente los relacionados con la religión, pueden generar debate. Siempre trabajamos desde el respeto.

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