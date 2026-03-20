Esta es la agenda de obras de teatro este fin de semana en la Región

'Doscapacitados': humor, magia y crisis de los cuarenta como nunca te lo habían contado

Con Jose de Luna ‘Josete’ de la película Campeones y el cómico Edu Luky, no es solo un espectáculo de humor. Es una experiencia que emociona, hace reír y sobre todo hace pensar. Una propuesta valiente, única, original, divertida y profundamente humana.

El 'show' está adaptado para público familiar. Combina monólogos, anécdotas, música, improvisación, proyecciones y momentos que conectan con el corazón del espectador. Todo cabe en esta montaña rusa emocional que termina dejando algo muy claro. Que la diversidad también es talento, que reír es también una forma de aprender. 'Doscapacitados' no habla de límites, habla de salud mental, de valores, de superación, de aceptación, de inclusión y de mucho sentido del humor.

¿Cuándo?: Viernes 20, 21.00 horas

¿Dónde?: Teatro Circo, Apolo, El Algar

¿Precio?: Desde 25 euros

En 'El entusiasmo' Pablo Remón explora la crisis de pareja y la pérdida de las ganas de vivir

La obra, que se representa este viernes en el Teatro Romea, cuenta con Francesco Carril, Natalia Hernández, Raúl Prieto y Marina Salas.

Estructurada en un prólogo y cuatro partes que funcionan casi de manera independiente —'Anhedonia', 'El proceso', 'La cura' y 'Waterloo'—, El entusiasmo cuenta la historia de Toni y Olivia, una pareja en crisis. Olivia es una periodista en crisis con la maternidad. Toni es un profesor de universidad y un escritor frustrado que lleva años posponiendo la escritura de una novela. Publicó un libro de relatos que pasó desapercibido, y a sus cuarenta y cinco años siente que cada vez se parece más a su padre, y que, como él, ha perdido las ganas de vivir.

Marina Salas, Natalia Hernández y Raúl Prieto, en 'El entusiasmo'. / Geraldine Leloutre

Perdidos en el maremágnum de la paternidad y de la rutina, ambos sienten que han perdido la fuerza y el empuje que tenían, y que sus vidas no se parecen en nada a lo que habían soñado.

En una estructura compleja que desdobla la realidad en múltiples ficciones, Toni y Olivia se enfrentan a un viaje de descubrimiento hacia su pasado, que a su vez les dará las claves para afrontar el futuro y reinventarse.

La obra plantea preguntas fundamentales sobre la identidad y el libre albedrío. ¿Hasta qué punto es posible cambiar lo que somos, o estamos determinados por nuestras elecciones pasadas? A medida que envejecemos, ¿nuestras opciones se reducen, o estamos más capacitados para dirigir a dónde vamos? ¿En qué medida controlamos esa dirección? ¿Cuánto influye nuestra herencia, nuestros traumas? ¿Estamos condenados a convertirnos en nuestros padres? ¿Cuánto influye el azar?

'El entusiasmo', obra escrita y dirigida por Pablo Remón, es accesible para personas con discapacidad sensorial.

Las posibles vidas que podríamos haber vivido... ¿se pierden para siempre o perviven en nosotros como fantasmas? ¿Vivimos en la ficción o vivimos en la realidad? En definitiva: ¿somos autores de nuestras vidas, o simplemente personajes?

Los protagonistas de esta obra oscilan entre la apatía y la euforia, se lanzan en busca de todo tipo de salidas, en un intento desesperado por agarrarse a aquello que nos mantiene vivos o, lo que es lo mismo, por recuperar el entusiasmo.

La obra está interpretada por Francesco Carril, Natalia Hernández, Raúl Prieto y Marina Salas, bajo la dirección de Pablo Remón.

'El entusiasmo', obra escrita y dirigida por Pablo Remón, cuenta con subtitulado adaptado, audiodescripción, bucle magnético y sonido amplificado, haciéndola accesible para personas con discapacidad sensorial.

¿Cuándo?: Viernes 20, 20.00 horas

¿Dónde?: Teatro Romea, Murcia

¿Precio?: Desde 20 euros

'Vitalicios' o cómo satirizar el poder y las grietas del Estado del Bienestar

La comedia Vitalicios, del dramaturgo José Sanchis Sinisterra —autor de ¡Ay, Carmela!— ofrece una sátira mordaz sobre el llamado Estado del Bienestar. Con un humor corrosivo y ecos esperpénticos, la obra cuestiona los mecanismos de poder y las decisiones ocultas que afectan a la cultura y a la sociedad.

El espectáculo 'Vitalicios' del Teatro del Matadero / L.O

En un quinto subsuelo, lejos de cualquier mirada, tres funcionarios trabajan discretamente revisando una lista de artistas que en su día recibieron el prestigioso premio Vitalicios.

Su tarea consiste en decidir quién mantiene y quién pierde ese reconocimiento. Aislados del mundo exterior y guiados únicamente por la voz de su jefa, Martina, que llega a través de un montaplatos, los funcionarios comparten conversaciones y recuerdos sobre sus labores al servicio del sistema, revelando con ironía las contradicciones y sombras del poder.

¿Cuándo?: Sábado 21, 20.00 horas

¿Dónde?: Teatro bernal, El Palmar

¿Precio?: Desde 3 euros

'La gata que quería cambiar la historia' contada en danza y marionetas

'La gata que quería cambiar la historia', de la compañía Thomas Noone Dance, es un espectáculo familiar que combina danza, marionetas y proyecciones visuales para contar una historia sobre la amistad, la confianza y la colaboración.

Una escena de la representación de La gata que quería cambiar la historia. / L.O

Inspirado en un cuento tradicional hindú, el montaje sigue a una peculiar comunidad de animales —una gata, un búho, un lagarto y un ratón— que conviven en un árbol bayán pese a ser, por naturaleza, depredadores y presas. La frágil convivencia cambia cuando la gata cae en la trampa de un cazador y el ratón la salva a cambio de una promesa. A partir de ese momento, la desconfianza, la lealtad y la posibilidad de superar los instintos naturales marcarán una historia que invita a reflexionar sobre la confianza y la cooperación.