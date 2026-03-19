Espectáculo familiar
La Orquesta Sinfónica de la Región invita a dar 'La vuelta al mundo en 80 melodías' con toda la familia
Esta nueva representación invita a grandes y pequeños a adentrarse en el universo del escritor universal Julio Verne que combina teatro, aventuras y música sinfónica
Los clásicos tienen el poder de atrapar a grandes y pequeños. Y sea teatro, aventuras y música, las historias del literato Julio Verne siguen llegando al público en cualquiera de sus formatos. Este domingo llega al Auditorio Víctor Villegas de Murcia un nuevo espectáculo de 'Conciertos en familia' en al que se unen la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia y El Hechizo Teatro para mostrar el universo de Julio Verne en modo sinfónico.
‘La vuelta al mundo en 80 melodías’ tiene como protagonistas al gran escritor francés y a su mujer, Honorine, quienes reciben un misterioso mensaje del también escritor Herbert Wells. Será este personaje quien le permitirá observar sus historias desde fuera, viajando 20.000 leguas bajo el mar, atravesando el centro de la Tierra, surcando los cielos en un globo rumbo a lo desconocido y desafiando el tiempo en una carrera contrarreloj alrededor del mundo.
La Orquesta interpretará a grandes compositores de todos los rincones del mundo: desde Chaikovski hasta Rossini en Italia, pasando por Piazzolla, Chueca o Debussy.
El actor afincado en Murcia Fran Bermejo escribe el guion de esta obra, que estará acompañada por la Orquesta Sinfónica, dirigida por Virginia Martínez. De su batuta traerá al Auditorio a grandes compositores de todos los rincones del mundo: desde Chaikovski en Rusia hasta Rossini en Italia, pasando por Piazzolla en América, Chueca en España o Debussy en Francia.
El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, celebró el afán «por acercar la cultura a los más pequeños y vivirla en familia». «Unimos en esta nueva producción a una figura legendaria de la literatura juvenil, como es Julio Verne, con la música clásica, haciendo así que los jóvenes descubran el poder de la imaginación y la aventura al mismo tiempo que se fomenta el interés por la música sinfónica como una emocionante forma de expresión cultural», indicó Cebrián.
Las entradas para ‘La vuelta al mundo en 80 melodías’, que tendrá lugar este domingo, 22 de marzo, a las 12:00 horas, están disponibles en la taquilla del Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas, así como en las páginas web auditoriomurcia.org y bacantix.com. El precio es de 12 euros en el patio de butacas, el Anfiteatro 1º y en las terrazas; y de 10 euros en el Anfiteatro 2º y Paraísos.
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