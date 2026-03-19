Emergencia médica
Chuck Norris, hospitalizado de urgencia en Hawái
El intérprete ha evolucionado favorablemente. “Nos han dicho que Chuck está de buen humor y contando chistes”
Redacción
El actor Chuck Norris, de 86 años, ha sido hospitalizado en Hawái tras una emergencia médica, según avanza el portal estadounidense 'TMZ'. "Las últimas 24 horas se produjo una emergencia médica en la isla de Kauai que llevó a Chuck al hospital", recoge el citado medio.
Asimismo, el portal también asegura que el intérprete ha evolucionado favorablemente. “Nos han dicho que Chuck está de buen humor y contando chistes”, apunta una persona de su entorno. El mencionado medio también explica que hace solamente unas horas Norris estaba entrenando en la isla.
Norris cumplió 86 años el pasado 10 de marzo y lo celebró con un vídeo en sus redes sociales. "No envejezco, subo de nivel", compartió con sus 2,8 millones de segudiores. "No hay nada como algo de acción en un día soleado para hacerte sentir joven", añadió.
- La Reina Sofía estará el Viernes Santo en Murcia para ver la procesión de los Salzillos
- La borrasca 'Therese' pondrá a la Región de Murcia en riesgo de lluvias a partir del jueves Día del Padre
- Aumenta la tensión en el campo murciano: El Ministerio autoriza dos productos contra el pulgón que no son eficaces
- El estado de los acuíferos del Segura empeora: tres masas de agua subterránea deterioran su situación
- Más de dos millones y medio de euros para el mayor jardín público de Cartagena: Lucas saca pecho con la transformación de Los Canales
- Día del Padre: ¿Qué tiendas y supermercados abren el 19 de marzo en la Región de Murcia?
- Cuenta atrás para la apertura del Arco Noroeste: ¿desde qué municipios se podrá tomar y cuántos enlaces tendrá?
- Colas kilométricas en Murcia por los descuentos especiales de Perfumerías Prieto antes del cierre de sus tiendas