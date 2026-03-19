Alcantarilla celebra sus fiestas de mayo con conciertos gratuitos de Shinova, Locomía y tributos musicales

En mayo tienen lugar muchas celebraciones en la Región de Murcia. Una de las destacadas son las fiestas de Alcantarilla que, según ha comunicado su Ayuntamiento, se extenderán a lo largo de todo el mes.

La programación llega cargada de actividades muy variadas y accesibles. Por ejemplo, habrá once conciertos gratuitos, encabezados por Shinova y el espectáculo Molan los 90, con la actuación de Locomía y Javi Boss, entre otros, además de tributos a Queen, AmaralExtremoduroEl Último de la Fila, grupos de versiones rockpop e indie, sesiones DJ y la actuación de los Parrandboleros.

Completan el cartel musical el Festival de Folklore Villa de Alcantarilla, el Festival Silla Flamenca, la Noche de la Copla y el Festival de Tango, todos gratuitos y al aire libre, en la plaza Adolfo Suárezplaza de la Inmaculada y la plaza de San Pedro.

Además, habrá espectáculos musicales el 16 de mayo. Se trata del Electrolatino Wich Fest en el Recinto de Fiestas, con José de Rico, Danny RomeroMar LucasAnthony & Yeigo y Marc Magán, con entradas desde 20 euros.

Los más pequeños del hogar también podrán disfrutar de la celebración, puesto que durante los diez días que duran las fiestas, habrá una feria infantil en el Recinto de Fiestas, con un Día sin Ruido y un Día 2x1 en todas las atracciones, además de dos barracas en el jardín de Aviación, con comida típica huertana a mediodía y por la noche.

Si la intención es alegrar el estómago, tenemos buenas noticias porque la Asociación de Amas de Casa organiza la Noche del Pan y la Gran Buñuelada, con reparto de pan con aceite, pan con sobrasada y buñuelos, y el Ayuntamiento reparte paella gratis el domingo 24 a partir de las 14:00 horas en la avenida Martínez Campos.

Actividades previas

Antes del inicio de las fiestas se celebrarán ciertas actividades. Más concretamente, se pondrá un Mercado Medieval en el parque Acueducto que estará entre los días 15 y 17 de mayo. Contará con 50 puestos de artesanía y gastronomía, espectáculos de fuego, pasacalles, demostraciones de oficios antiguos, campamento medieval, exhibiciones de cetrería, talleres infantiles y, como novedad, la Aldea Mística, un espacio dedicado a la brujería y el esoterismo.

Además, el sábado 2 de mayo el tenor Manuel Monserrate ofrecerá un concierto lírico en la plaza de San Pedro, con la Agrupación Musical de Blanca, dirigida por Víctor Cano, y los Amigos de la Zarzuela de Abarán. Y el fin de semana del 9 y 10 de mayo se celebra el Memorial Dámaso González, en la plaza portátil que se instala por tercer año consecutivo en el barrio de Las Tejeras.

La semana de fiestas comienza oficialmente el viernes 22 de mayo, con la Gala de las Reinas, y termina el fin de semana siguiente, con la Quema de la Bruja el sábado 30 y la procesión de la Virgen de la Salud desde la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en el barrio de Campoamor, hasta la iglesia de San Pedro, el domingo 31 de mayo.

Declaraciones

Las actividades de las Fiestas de Mayo fueron presentadas por el Ayuntamiento de Alcantarilla, la Federación de Peñas y la Hermandad de la Virgen de la Salud. La alcaldesa de Alcantarilla, Paqui Terol; el hermano mayor de la Pedro Pellicer, y Antonio Cascales, vicepresidente de la , estuvieron presentes durante el acto.

"Aunque la semana grande de las fiestas es del 22 al 31, en Alcantarilla es fiesta todo el mes de mayo, por eso tenemos este año tantas actividades previas que comienzan el mismo día 1", explicó la alcaldesa.

En la fiesta de presentación, que se celebró ayer en la plaza Adolfo Suárez, actuó en directo el grupo musical Tocadiscos Coverband, grupo de versiones de la música de los años 80, 90 y 2000 hasta la actualidad.