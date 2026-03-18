Sean Frutos anuncia su regreso a los escenarios con un concierto único en Murcia

“No podía vivir sin la conexión y la magia que hemos tejido durante décadas en los conciertos”. Con esta declaración, Sean Frutos pone palabras a una ausencia que se ha alargado durante más de dos años y que ahora llega a su fin. Tras dos años y tres meses sin subirse a un escenario, el artista murciano confirma su regreso con "un concierto muy especial" que tendrá lugar el próximo 21 de noviembre en el Teatro Circo Murcia.

No será una vuelta cualquiera. El propio Frutos ha querido dejar claro que se trata de una cita única, irrepetible, una de esas noches que no admiten réplica ni continuación inmediata. De hecho, no habrá más conciertos en 2026. Todo está planteado como una experiencia cerrada en sí misma, diseñada para recuperar esa conexión directa con el público que, según el artista, ha echado profundamente de menos durante este tiempo.

El concierto, además, romperá con el formato convencional. La pista del teatro se transformará eliminando las butacas para permitir al público vivir el espectáculo de pie, más cerca, más implicado, más dentro de lo que ocurra sobre el escenario. Será un directo en "formato eléctrico, con banda al completo y un planteamiento cuidado en todos los niveles, desde el sonido hasta la puesta en escena", ha señalado frutos en redes sociales, con la intención de convertir la noche en algo que vaya más allá de un simple recital de canciones.

Nuevas y viejas canciones

Este regreso no mira únicamente hacia atrás. Aunque el repertorio incluirá temas reconocibles para su público, muchos de ellos escritos junto a Jorge Guirao, quien estará presente sobre el escenario acompañándole en este reencuentro, también habrá espacio para lo nuevo. Frutos se encuentra actualmente trabajando en nuevas composiciones que irán viendo la luz a lo largo de este año, y algunas de ellas formarán parte del concierto, marcando así el inicio de una nueva etapa artística en solitario.

Las entradas para esta cita tan esperada se pondrán a la venta el próximo lunes 23 de marzo a las 20:00 horas a través de internet, mientras que al día siguiente también podrán adquirirse en la taquilla del propio teatro.

El lanzamiento se plantea como un momento clave, con el acceso habilitado de forma puntual y simultánea para todos los seguidores que quieran asegurar su presencia en una noche que, por su carácter único, se prevé especialmente demandada.

El mismo lunes, unas horas antes de la activación de la venta, el artista protagonizará una presentación pública en la Sala de Catas de Estrella de Levante, donde ofrecerá más detalles sobre este regreso y sobre los proyectos que están dando forma a su nueva etapa. Durante el encuentro, en el que participarán también Leonardo Cano y Yayo Delgado, se abordará el lanzamiento de su nueva canción, Lo volvería a hacer, y se compartirán algunas claves sobre el proceso creativo que está marcando este momento de transición.

El futuro

Más allá de fechas concretas o anuncios puntuales, lo que transmite este regreso es una necesidad. La de volver a sentir el directo, el calor del público, el intercambio invisible que se produce en cada concierto. Frutos lo resume con una imagen clara: "cada canción, cada momento sobre el escenario, será vivido como si fuera el primero y el último". Como si en cada instante se condensara todo lo que ha estado ausente durante este tiempo.

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El futuro, por ahora, queda abierto. “¿Qué pasará en 2027? No lo sé. El tiempo lo revelará. Vosotros lo diréis”, afirma el artista, dejando en manos del propio camino —y del público— lo que está por venir. De momento, el foco está puesto en este regreso, en las nuevas canciones que están tomando forma y en esa noche de noviembre que promete convertirse en mucho más que un concierto: en un reencuentro largamente esperado.