Una de sus novelas vale un millón de euros: AENA desvela los cinco finalistas de su premio literario

Una de sus novelas vale un millón de euros. Así lo ha considerado el jurado del premio AENA de Narrativa que preside la escritora Rosa Montero: Héctor Abad Faciolince ('Ahora y en la hora'), Nona Fernández ('Marciano'), Marcos Giralt Torrente ('Los ilusionistas'), Samanta Schweblin ('El buen mal') y Enrique Vila-Matas ('Canon de cámara oscura') optan a un galardón que, económicamente, ojo, planta cara al Planeta, el más codiaciado de las letras españolas hasta hoy. Su presentación el pasado 26 de febrero provocó un terremoto en el sector. Y, desde entonces, las apuestas no han cesado. Sólo había una condición: las obras debían haberse publicado en español o lenguas cooficiales a lo largo de 2025. Jordi Amat, Nuria Azancot, Verónica Chiaravalli, Paula Corroto, Lara Hermoso, Anna María Iglesia, Daniel Marquínez, Antonio Martínez, Leandro Pérez de Miguel y Karina Sainz Borgo se han encargado del cribado hasta quedarse con los cinco finalistas. El fallo se conocerá el 8 de abril en Barcelona.

A diferencia de otros premios, el de AENA no está impulsado por una editorial. Por lo que no se trata de un adelanto en sentido estricto como sucede con la mayoría. De hecho, el ganador recibirá la cuantía en juego, así como los 'royalties' generados por las ventas posteriores. Por su parte, los cuatro finalistas recibirán 30.000 euros. "Amo este premio y ojalá vaya desarrollándose para sacar libros que no sean los obvios", ha subrayado Montero. La compañía, asimismo, invertirá otro millón de euros en comprar ejemplares para escuelas y bibliotecas de las ciudades en las que Aena tenga aeropuertos.

Pilar Adón, Luis Alberto de Cuenca, Jorge Fernández Díaz, Leila Guerriero, José Carlos Llop y Elmer Mendoza elegirán, junto a Rosa Montero, en tres semanas, al ganador de la primera edición. El objetivo es fomentar la lectura y la creación literaria. Un reconocimiento con vocación trasatlántica gracias a los apoyos de la Fundación Gabo y la Cátedra Vargas Llosa. Quieren crear un Booker a la española, alejado de los grandes sellos. Y, para ello, están involucrando a lo más granado de las letras hispanas.

"Este premio es una alegría para los autores. Que se meta dinero y visibilidad es maravilloso. Intentar que tenga un peso en la literatura mundial es la gran aspiración. Ahora bien, llegar a ese lugar cuesta. Hay que tener cuenta que es un galardón a un título concreto, no a una trayectoria, lo que dificulta el proceso", ha añadido Montero, acompañada en la librería La Mistral por Nuria Azancot, Antonio Martínez Asensio y Jesús García Calero. Y ha concluido: "Me han asombrado que se pregunte tanto por el dinero. Si no hubiera tanto de por medio, esta sala no estaría llena. Estamos remando para movilizar el sector".

'Ahora y en la hora', de Héctor Abad Faciolince (Colombia) Crónica de un violento episodio vivido por el propio autor en Ucrania, lo que le hace enfrentarse de nuevo a los efectos devastadores de la violencia y la guerra, la indignación por la muerte de los inocentes, la culpa y el estupor de quien no ha caído y su inapelable impulso de contar lo presenciado.

'Marciano', de Nona Fernández (Chile) La autora cruza audazmente la memoria y la imaginación para entender la historia reciente de Chile, sumergiéndose en zonas que parecen salirse de los límites terrenales, en las que espacio y tiempo no son tan claros. La narradora visita a Mauricio Hernández en la cárcel para hacerle preguntas, convocando a varios personajes con el fin de entender cómo fue su convulsa trayectoria.

'Los ilusionistas', de Marcos Giralt Torrente (España) Historia de cómo se conocen los abuelos maternos del autor en el verano de 1931 en un pueblo costero de Galicia y, a la vez, una reflexión sobre los afectos, la memoria, las ataduras de la herencia y la propia escritura.

'El buen mal', de Samanta Schweblin (Argentina) Libro de cuentos cuyos personajes, vulnerables y profundamente humanos, están atrapados en ese instante en que lo extraño asoma a sus vidas para transformarlas, dejando a algunos de pie frente al dolor, a otros dialogando con la culpa o la ternura y a todos atravesados por la incertidumbre.