El apagón de Chema Moya hace doblete en los premios Carlos Gallego de fotoperiodismo

El VI Certamen de Fotografía de Prensa Carlos Gallego ha reconocido el trabajo de cuatro fotoperiodistas en una edición dotada con 9.000 euros que pone en valor la calidad del fotoperiodismo nacional.

Los galardones han recaído en José M.ª Moya Casares, conocido como Chema Moya (Madrid); José Luis Ros Caval (Murcia); Marc Asensio Clupés (Barcelona); y Vicente M. Vicens Pérez (Murcia), ganadores de las distintas categorías del certamen impulsado por la Asociación de Informadores Gráficos de Prensa de la Región de Murcia en memoria del fotoperiodista Carlos Gallego.

Las imágenes premiadas reflejan momentos destacados de la actualidad, desde el apagón que obligó a desalojar la Caja Mágica durante el Mutua Madrid Open, hasta una escena de la Vuelta Ciclista a la Región de Murcia, una procesión de Semana Santa en Barcelona o una protesta laboral en Cartagena.

La sexta edición del concurso reconoce también a José Luis Ros, Marc Asensio y Vicente Vicens en sus distintas categorías

El jurado, tras analizar cerca de un centenar de imágenes presentadas, ha otorgado el premio de Información General y Política, dotado con 2.000 euros, a la fotografía 'Apagón', de Chema Moya. Esta misma imagen ha sido distinguida además con el Gran Premio Carlos Gallego, que suma 1.000 euros adicionales. La fotografía fue tomada en Madrid el 28 de abril de 2025, donde asistentes al Mutua Madrid Open abandonan la Caja Mágica debido a un apagón a nivel nacional.

'1-Fotografía concurso' / José Luis Ros Caval

En la categoría de Deportes, el galardón ha sido para José Luis Ros Caval por la obra '1-Fotografía concurso'. La fotografía captada en Murcia el 15 de febrero de 2025, muestrra a un ciclista del equipo Euskaltel-Euskadi que continúa la carrera tras una caída en la subida a la Cresta del Gallo durante la Vuelta Ciclista a la Región de Murcia.

'02-Report2025' / Marc Asensio Clupés

El premio de Cultura y Espectáculos ha recaído en Marc Asensio Clupés por '02-Report2025'. La imagen fue captada en Barcelona el 18 de abril de 2025, durante una procesión de Viernes Santo de la Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias.

'ZEUS 4' / Vicent Vives

Por su parte, Vicente Vicens Pérez ha obtenido el premio Región de Murcia con la fotografía 'ZEUS 4'. La fotografía, realizada en Murcia el 23 de junio de 2025, muestra una protesta de trabajadores de Navantia en Cartagena frente a la FREMM.

Cada una de estas categorías está dotada con 2.000 euros.

La entrega de premios se celebrará el 13 de abril en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy de Cartagena

El jurado ha estado compuesto por la historiadora del arte Isabel Belizón Molero; el director del Laboratorio de Investigación Fotográfica de la Universidad de Murcia, Fernando Vázquez Casillas; la jefa de prensa de la Comunidad Autónoma, María del Mar Adame Botas; y los fotoperiodistas Julián Rojas Ocaña y Felipe García Pagán.

La entrega de premios se celebrará el próximo 13 de abril en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy de Cartagena, coincidiendo con la inauguración de una exposición que reunirá las fotografías ganadoras y finalistas del certamen.

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El certamen cuenta con el patrocinio del Gobierno regional y el Ayuntamiento de Cartagena, así como la colaboración de Repsol y El Pozo Alimentación.