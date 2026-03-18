Águilas homenajea a su ilustre Paco Rabal en el centenario de su nacimiento

Con una amplia agenda cultural y social, Águilas recordará y homenajeará a Paco Rabal en este año que se celebra el centenario de su nacimiento en la pedanía minera de la Cuesta de Gos. El extenso programa se ha presentado en el Centro de Interpretación Paco Rabal, situado en la Casa de la Cultura que lleva el nombre del actor aguileño, y en el acto han estado presentes el alcalde del municipio, Cristóbal Casado; la directora general de Competitividad y Calidad Turística, Eva Reverte; y el concejal de Cultura, José Antonio Consentino, quienes han destacado la importancia de esta conmemoración tanto a nivel cultural como turístico.

El edil de Cultura, José Antonio Consentino, ha señalado que este centenario pretende recordar todas las facetas del actor “desde su dimensión artística hasta su perfil más humano y cercano”. En este sentido, ha subrayado que “el programa busca acercar la figura de Rabal a toda la ciudadanía, especialmente a los jóvenes, a través de actividades divulgativas, educativas y culturales”.

La programación

Entre las iniciativas preparadas destacan la instalación de una escultura en la zona de la Pava de la Balsa de la Plaza de España, la creación de murales dedicados al actor y a su esposa Asunción Balaguer, así como exposiciones, jornadas académicas y proyecciones cinematográficas de algunas de sus obras más emblemáticas.

También se llevarán a cabo actividades en centros educativos, concursos literarios y audiovisuales, y propuestas que implicarán al sector hostelero y asociativo del municipio.

El programa también incluirá eventos singulares como una velada de trovos en la Cuesta de Gos, un ciclo de conferencias, la creación de premios en el Certamen de Teatro Aficionado con el nombre de Paco Rabal y Asunción Balaguer, y un concierto homenaje, además de una representación teatral de Los Santos Inocentes y diversas acciones destinadas a difundir el legado del actor entre nuevas generaciones.

La directora general, Eva Reverte, ha destacado la “estrecha colaboración entre el gobierno regional y el ayuntamiento de Águilas, así como la implicación de la familia Rabal y del tejido cultural y social”. Por su parte, el alcalde, Cristóbal Casado, ha puesto en valor “el esfuerzo conjunto de instituciones y colectivos locales para hacer de este centenario un reconocimiento a la altura de la figura de Paco Rabal”.

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El centenario coincide además con el 25 aniversario del fallecimiento del actor, lo que refuerza el carácter conmemorativo de un año en el que Águilas convertirá su programación cultural en un homenaje continuo a una de las grandes figuras del cine español del siglo XX. Se trata de un programa de actividades que busca mantener vivo el legado de Paco Rabal y proyectarlo tanto a nivel regional como nacional e internacional.