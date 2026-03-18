Abanilla celebrará el ciclo de música sacra 'Voces de la Cruz' con el conjunto internacional Cantoría

El municipio de Abanilla acogerá en 2026 el ciclo de música sacra 'Voces de la Cruz', una propuesta cultural que unirá arte, espiritualidad y patrimonio en el marco del Año Jubilar Extraordinario. El proyecto está ideado por el conjunto vocal Cantoría, una de las formaciones españolas con mayor proyección internacional en el ámbito de la música antigua.

El ciclo se desarrollará en tres conciertos programados a lo largo del año en distintos espacios emblemáticos del municipio. El primero tendrá lugar el 18 de marzo de 2026 en la Iglesia de San José, con un programa dedicado a los Oficios de Tinieblas, una de las ceremonias más sobrecogedoras de la liturgia de Semana Santa, donde la música polifónica acompaña un ritual de progresiva oscuridad cargado de simbolismo espiritual.

El segundo concierto se celebrará el 25 de julio en la Ermita de Santa Ana, con un programa de canciones religiosas del Renacimiento y el Barroco, interpretadas por la soprano de Cantoría, Inés Alonso, con acompañamiento instrumental.

El ciclo culminará el 5 de septiembre de 2026 en la Ermita de la Santa Cruz de Mahoya, con un concierto dedicado a villanescas y ensaladas de los palacios de los Reyes Católicos y de Carlos V, interpretadas por el cuarteto vocal de Cantoría, piezas festivas y teatrales que reflejan la riqueza musical de las cortes renacentistas.

Un ciclo en el contexto del Año Jubilar de Abanilla

Abanilla celebrará en 2026 su primer Año Jubilar Extraordinario, motivado por la presencia de dos reliquias auténticas del Lignum Crucis, la Santa Cruz. Esta histórica efeméride coincide además con la conmemoración del quinto centenario documentado de la Hermandad de la Santísima Cruz, una institución profundamente vinculada a la identidad religiosa, cultural y social del municipio.

Este acontecimiento sitúa a Abanilla como un punto de referencia de peregrinación y espiritualidad en el sureste peninsular. En este contexto nace “Voces de la Cruz”, un ciclo concebido para enriquecer la celebración jubilar desde la música sacra y la recuperación del patrimonio sonoro histórico.

La iniciativa se vincula además con el Camino del 3 de mayo, una ruta devocional profundamente arraigada en la cultura local que conecta lugares emblemáticos como la iglesia de San José, la ermita de Santa Ana y la ermita de Mahoya, y que forma parte de la etapa 2 del Camino del Lignum Crucis, que une las cuatro cruces santas del Levante: Granja de Rocamora, Abanilla, Ulea y Caravaca de la Cruz.

Continuidad de una experiencia cultural consolidada

El ciclo toma como antecedente el proyecto 'Voces del Camino. Música Sacra para el Año Jubilar 2024', celebrado en Caravaca de la Cruz con motivo de su Año Jubilar, una iniciativa que demostró el potencial de la música antigua para enriquecer las celebraciones religiosas y atraer visitantes interesados en el turismo cultural y espiritual.

Siguiendo esa experiencia, 'Voces de la Cruz' busca situar a Abanilla en el mapa de los itinerarios culturales y espirituales vinculados a la música histórica.

Cantoría, referente internacional de la polifonía ibérica

El ciclo contará con la participación destacada de Cantoría, conjunto vocal especializado en la interpretación de la polifonía del Siglo de Oro ibérico y dirigido por Jorge Losana.

Formado en 2016 en el Festival Internacional de Música Antigua de Sierra Espuña, el ensemble ha actuado en algunos de los festivales más importantes de Europa, como el Festival Oude Muziek de Utrecht o el MA Early Music Festival de Brujas, y ha ofrecido conciertos en más de quince países.

El ciclo 'Voces de la Cruz' está coordinado por Blanca Escobar y cuenta con la producción de Miguel Torres, un equipo que busca conectar música, patrimonio y territorio para crear una experiencia cultural única en el marco del Año Jubilar de Abanilla.

Todos los conciertos del ciclo serán de acceso libre y gratuito hasta completar aforo.

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Consulta toda la programación del Año Jubilar de Abanilla aquí: https://santacruzabanillajubilar2026.es/programacion/