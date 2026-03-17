Sean Frutos, Kuve, Rafa Val y Carlos Santos ponen voz a la campaña gastronómica de Murcia

Sean Frutos, Kuve, Rafa Val (cantante de Viva Suecia) y el actor Carlos Santos protagonizan 'Hablando de Murcia', una trilogía audiovisual que forma parte de la campaña de turismo gastronómico 'Murcia, desde su sabor' del Consistorio capitalino. Los cuatro artistas murcianos recorren en una serie de vídeo-entrevistas sus espacios favoritos de la ciudad, compartiendo su vínculo personal con Murcia a través de los lugares donde comen y disfrutan.

La iniciativa, presentada esta mañana en el Centro Municipal Gastronómico con la presencia de Sean Frutos y Kuve, cuenta también con la participación del periodista Juan Soto Ivars. El escritor Leonardo Cano conduce las entrevistas en formato charla con los protagonistas.

"Un bar al que volver, un restaurante por descubrir"

A través de estos testimonios se construirá un relato cercano y emocional que invite a descubrir Murcia desde la experiencia real, alejándose del formato de guía gastronómica tradicional para mostrar la ciudad a través de las vivencias de quienes la conocen y la sienten como propia.

"Este formato permite transmitir una imagen auténtica de Murcia, basada en historias reales y en lugares que forman parte del día a día de la ciudad. Queremos que quien vea estos vídeos tenga la sensación de que en Murcia siempre hay un bar al que volver, un restaurante por descubrir y un sabor que recordar", ha señalado el concejal de Turismo, Jesús Pacheco.

Sean Frutos regresa tras el fin de Second

La participación de Sean Frutos en la campaña coincide con su regreso a la actividad tras la disolución de Second en diciembre de 2023, banda que lideró durante 26 años. El cantante acaba de estrenar su primer single en solitario, 'Lo volvería a hacer', tras más de dos años de silencio.

Kuve, por su parte, es uno de los nombres más reconocibles de la escena urbana murciana, mientras que Rafa Val, cantante de Viva Suecia, representa la conexión de Murcia con el indie rock nacional. El actor Carlos Santos, conocido por su trabajo en cine y televisión, completa el elenco de rostros murcianos que participan en la iniciativa.

Enmarcada en 'Murcia desde los 5 sentidos'

La campaña 'Murcia, desde su sabor' se enmarca en 'Murcia desde los 5 sentidos' y parte de la premisa de que el turismo gastronómico se está consolidando como uno de los principales factores de decisión a la hora de elegir destino. La iniciativa pretende reforzar el posicionamiento de Murcia como destino gastronómico de referencia a nivel nacional, poniendo en valor la identidad culinaria vinculada a la huerta, al producto fresco y a la cultura del bar.

"Murcia no solo se visita, Murcia se vive, se comparte y se saborea como comunidad, definiendo plazas, calles y lugares que nos unen. Hablamos de Murcia a pie de calle, de mesa y de barra", ha señalado Pacheco.

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La campaña se desarrollará a lo largo de los próximos meses con diferentes acciones que conectarán el producto con la experiencia y la promoción turística con la realidad del sector hostelero local.