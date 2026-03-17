De la música kichwa al electropop: Ecuador desembarca en La Mar de Músicas con diez propuestas

La Mar de Músicas dedica este año su Especial País a Ecuador, reuniendo en Cartagena a diez proyectos que trazan un mapa de la diversidad musical del país andino. Desde la música kichwa tradicional hasta la "chicha radioactiva", pasando por el electropop experimental y la recuperación del pasillo, el festival apuesta por mostrar una escena que vive un momento de efervescencia creativa.

Swing Original Monks es uno de los nombres con mayor proyección internacional de la música ecuatoriana actual. La banda ha construido su sonido mezclando ritmos andinos como el pasillo —género emblemático del Ecuador, nacido a finales del siglo XIX como adaptación del vals europeo— y el sanjuanito —ritmo festivo de origen prehispánico— con ska, electrónica y hasta música balcánica, creando lo que han bautizado como "folktrónica andina".

Otra de las apuestas del festival es Papaya Dada, responsable de renovar la cumbia y la chicha andina —fusión peruana-ecuatoriana de cumbia con música amazónica que se popularizó en los años 60— con inyecciones de hip hop y funk. El grupo define su propuesta como "chicha radioactiva" y se ha convertido en una de las bandas más escuchadas del país.

Machaka y la "sabrosura ecuatoriana"

Machaka representa otra vertiente de esa fusión entre tradición y urbanidad. Su propuesta mezcla ritmos andinos con bolero, cumbia y sonidos urbanos en lo que él mismo denomina "Ecuadorian sabrosura". El artista ha hecho de la fusión su lenguaje y es actualmente uno de los nombres ecuatorianos con mayor proyección fuera del país, colaborando con músicos de toda Latinoamérica.

El artista Machaka. / Ayto. Cartagena

En la vertiente del pop independiente, Paola Navarrete es una de las figuras clave de la renovación de la escena. Su universo sonoro transita entre el indie pop, la electrónica y la canción de autor, construyendo canciones que exploran la intimidad desde una producción cuidada y contemporánea.

Lolabúm, por su parte, seestablece como una de las bandas más influyentes de la nueva escena alternativa latinoamericana. Su sonido mezcla pop independiente, rock y electrónica, con letras generacionales de marcada sensibilidad literaria que han conectado con un público joven que ve en el grupo una voz propia dentro del panorama indie latinoamericano.

Electrónica y tradición andina

LaTorre propone un electropop íntimo y evocador donde los paisajes electrónicos dialogan con resonancias de la tradición andina. Su música crea atmósferas envolventes que funcionan tanto en el directo como en la escucha intimista, explorando territorios donde la melancolía convive con momentos de euforia contenida.

San Pedro Bonfim y sus milagros, proyecto solista del músico Pedro Bonfim Salgado, explora una canción latinoamericana abierta a la experimentación sonora con un marcado pulso poético. Sus composiciones beben tanto de la tradición trovadoresca como de la experimentación sonora contemporánea, construyendo un universo personal que desafía las categorizaciones fáciles.

La recuperación de las raíces kichwa

El especial ecuatoriano incluye también propuestas profundamente conectadas con las raíces del país. Humazapas, agrupación de música y danza tradicional kichwa nacida en Cotacachi, trabaja en la recuperación de rituales y músicas del calendario andino, manteniendo vivas expresiones culturales que en algunos casos estaban en peligro de desaparecer. El grupo funciona también como proyecto educativo, transmitiendo estas tradiciones a nuevas generaciones.

Humazapas, la agrupación de música y danza tradicional kichwa. / Ayto. Cartagena

El dúo Jatun Mama combina la música kichwa con la electrónica en una propuesta contemporánea que dialoga con la vida y las celebraciones de las comunidades indígenas. Lejos del folklorismo turístico, Jatun Mama propone una actualización respetuosa de estas tradiciones, incorporando elementos electrónicos que las proyectan hacia el futuro sin traicionar su espíritu.

Margarita Laso, una de las voces más importantes de la música ecuatoriana, lleva décadas dedicada a la recuperación y difusión del repertorio tradicional del país, especialmente géneros como el pasillo, el yaraví —canto melancólico de origen quechua— y el sanjuanito. Su presencia en el festival supone un puente generacional entre la tradición que ella ha mantenido viva y las nuevas propuestas que la reinterpretan desde códigos contemporáneos.

El Especial Ecuador cuenta con la colaboración de la Embajada del Ecuador en España y la Fundación Música Joven, y se completará con actividades paralelas de cine, arte y literatura ecuatoriana que se anunciarán próximamente. "Queremos reflejar la riqueza y diversidad sonora del país, desde el rock alternativo, el pop independiente y la electrónica hasta las músicas tradicionales andinas, las fusiones latinoamericanas y la canción de raíz", ha señalado el director del festival, Eugenio González.

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La programación ecuatoriana se desarrollará junto a artistas ya confirmados como Rubén Blades, Lila Downs, Silvana Estrada, Carminho, Xoel López, Rodrigo Cuevas y La Niña, ganadora del Premio Paco Martín 2026.