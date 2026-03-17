Cinco nuevas miradas al arte en el segundo ciclo de Ecosistema

Américo Retamal, Priscila Ramal, Constanza+, Indira Bernal y Pascual Fernánez exhiben los proyectos que han desarrollado para la quinta edición dentro del festival artístico Mu-Tantes, que despliega nuevas sensibilidades y expresiones creativas en la Región de Murcia. Fueron seleccionados de entre más de 150 propuestas, y sus obras estarán en la Cárcel Vieja hasta el 1 de abril.

La última muestra se inauguró el pasado sábado. La sección oficial la presidían Priscila Ramal y Américo Retamal. La artista instaló el espacio Parásitos de terciopelo. A través de mecanismos interactivos y sonido, la obra invita al visitante a participar en un entorno aparentemente amable donde lo ‘cuqui’ y lo afectivo funcionan como medio de seducción, revelando tensiones entre ternura, control y coerción: una "violencia suave".

Por su parte, el videoarte de Retamal en Nativo y digital explora las mitologías contemporáneas que emergen de la cultura digital a través de la escultura, los textiles y el vídeo.

Indira Bernal recurre también a una videoinstalación en Lo que cabe en la memoria, que explora la relación emocional con los objetos y los espacios domésticos. La obra reflexiona sobre la acumulación, la memoria y el intento de ordenar el caos cotidiano.

La artista, diseñadora e investigadora Constanza+ plantea una instalación inmersiva, Sensing+, que gira en torno a la idea de una suprapresencia sensorial. Crea un entorno sin identidad fija donde emoción y pensamiento se transforman en atmósfera.

Los cinco seleccionados disfrutaron de siete meses para desarrollar sus trabajos dentro de un proceso de acompañamiento, investigación y tutorías que culmina ahora en una exposición colectiva que reúne diferentes lenguajes: instalación, escultura, vídeo, textil, pintura o experimentación sonora. Las obras abordan cuestiones relacionadas con la memoria, la salud mental, los imaginarios digitales, los ecosistemas invisibles o la experiencia sensorial.

‘Arquitectura inflable’ es la instalación que forra de azul el interior de la Cárcel

"Ha sido un plazo de tiempo bastante razonable que la mayoría de veces no se da", admite Pascual Fernández. Lo que más valora son las tutorías con profesionales del arte y la cultura. En su caso, destaca el acompañamiento de la artista visual Aurora Rodríguez: "Me ha ayudado muchísimo; el poder hablar sobre tu obra y tener sintonía es muy fructífero y da un refuerzo positivo. Porque exponerse da muchas inseguridades", reconoce.

Lo primero que sorprende al visitante, sin embargo, es la instalación permanente. Arquitectura inflable y experiencia inmersiva, de Penque Productions, fundada por Segi Arbusà, ha forrado toda la primera planta de la Cárcel Vieja con un plástico azul. Al ocupar completamente el espacio, modifica la luz, el color y la experiencia sensorial del visitante. El lugar intervenido pierde su función inicial para adquirir una nueva identidad.

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Desde 2008, el proyecto desarrolla su actividad entre Barcelona y Río de Janeiro, con intervenciones en contextos nacionales e internacionales, proponiendo una reflexión sobre los límites entre arquitectura, cuerpo y objeto artístico.