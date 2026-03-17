Carmen Palomo presenta ‘Monstruos y Prodigios’ en Cartagena

La escritora Carmen Palomo Pinel presenta este martes, a las 19:00 horas, en el Palacio Consistorial de Cartagena, Monstruos y prodigios, la obra ganadora del XXXIX Premio Internacional de Poesía Antonio Oliver Belmás, organizado por el Ayuntamiento de Cartagena a través de la Universidad Popular. El acto se desarrollará en la sala de ceremonias y estará conducido por Laura Piñero García, periodista de Cadena SER especializada en periodismo social y cultural.

El poemario fue seleccionado entre los 336 trabajos recibidos de dentro y fuera de España. En el fallo del galardón, que se dio a conocer el pasado 13 de noviembre, Vicente Gallego, portavoz del jurado, afirmó que Monstruos y prodigios conquistó por unanimidad al jurado, ya que transmite "una gran comprensión de la naturaleza humana, una mirada piadosa hacia todo lo humano. Tiene un manejo del elemento irracional que le da una profundidad y emoción muy grandes".

Publicado por la editorial Pre-Textos, el libro es un viaje poético por las formas visibles e invisibles de la extrañeza humana. En estos poemas conviven mitos, criaturas fantásticas y heridas íntimas que revelan lo frágil, lo desbordado y lo misterioso que late en cada vida.

Las criaturas que emergen —gigantes, hadas rotas, vampiros cansados, prodigios de todo tipo— no son monstruos exteriores, sino imágenes desveladoras de la propia vulnerabilidad. En ellas, la voz poética busca la belleza de lo anómalo: el lugar donde incluso lo monstruoso puede ser bendecido y entregarse al mundo.

Laura Piñero presenta el acto

El acto estará conducido por Laura Piñero, periodista especializada en periodismo social y cultural. Desde 2009 trabaja en Cadena SER como redactora de La Ventana y es presentadora de su proyecto Cartagrafías, un contenido —en formato sección, programa y montaje teatral— que funde el universo epistolar con la historia y la literatura.

Es autora del libro Aquellos años accidentales (Planeta) y actualmente desarrolla su primer documental como directora.

El Premio Internacional de Poesía Antonio Oliver Belmás trata de resaltar la figura literaria del poeta cartagenero, pero, sobre todo, es un reconocimiento a su obra poética, a su labor docente y a la crítica literaria que realizó, así como a su compromiso social con su municipio. Entre otras iniciativas, Antonio Oliver Belmás fundó la Universidad Popular de Cartagena en 1931.

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