‘Casper’, la serie del atraco de Yecla, se rodará en la Región

Yecla, Nochebuena de 1998. Mientras sus vecinos van a la misa del gallo, una banda de ladrones revienta las cajas de seguridad del Banco Popular y se lleva casi 2.500 millones de pesetas. Fue el mayor atraco de la historia de la Región de Murcia, y durante décadas permaneció como una herida abierta en la memoria colectiva del municipio. Ahora, más de veinticinco años después, ese suceso real va a convertirse en el detonante de una de las series más ambiciosas producidas en España en los últimos años.

El atraco de Yecla entró en los libros del crimen español por su audacia y su escala. Los ladrones aprovecharon que la ciudad entera estaba celebrando la Nochebuena para trabajar sin interferencias, y cuando los empleados del banco volvieron al trabajo el 26 de diciembre encontraron las cajas de seguridad vacías y un agujero en la pared que resumía meses de planificación.

El Banco Popular de Yecla en dias posteriores al atraco / L.O

La magnitud del botín —dinero declarado, pero sobre todo dinero negro que muchos clientes preferían no reclamar públicamente— hizo que el caso trascendiera enseguida a los medios nacionales y que la investigación pasara de la policía local a unidades especializadas de Madrid. Durante años fue uno de esos crímenes sin resolver que flotan en la memoria colectiva de una ciudad pequeña: todo el mundo sospechaba de alguien, nadie podía probarlo.

'Casper–Operación Orquídea', desarrollada por la productora madrileña Atlantia Media, es una miniserie de cuatro episodios de 60 minutos basada en hechos reales que narra la obsesión del Inspector Pablo Losada por atrapar a Ángel Suárez Flores, alias Casper, considerado por las fuerzas de seguridad como el líder de la organización criminal más peligrosa de España en las últimas décadas.

Un hombre que orquestó robos espectaculares en bancos, sustrajo obras de arte de mansiones de lujo —entre ellas, la de la empresaria Esther Koplowitz— y llegó a ser condenado en 2015 a 89 años de prisión por más de medio centenar de delitos, con el de Yecla convertido en su primer ‘gran golpe’.

La Región de Murcia, protagonista doble

Lo que hace especialmente relevante esta producción para la Región de Murcia es doble. Por un lado, Yecla es el escenario donde arranca la historia —y donde se filmará parte de la serie—, lo que supone un reconocimiento implícito a un episodio real que marcó a la ciudad. Por otro, y esto es lo verdaderamente significativo desde el punto de vista económico y cultural, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha respaldado el proyecto con una inversión de un millón de euros, que convierte a la administración regional en uno de los socios financieros fundamentales de la producción.

El dinero negro de las cajas hizo que muchos clientes prefirieran no reclamar

Otra de las localizaciones será el puerto de Cartagena, con sus grúas gigantes y su actividad portuaria también tendrá un papel protagonista: servirá para recrear las escenas ambientadas en el Puerto de Algeciras, uno de los escenarios clave en la última etapa delictiva del personaje. Las imágenes del puerto de la ciudad trimilenaria, por su escala y sus posibilidades técnicas, ofrecen exactamente el telón de fondo que la producción necesitaba.

En total, el presupuesto de la serie asciende a 6,1 millones de euros —1.525.000 euros por episodio—. Una estructura de financiación que refleja exactamente el tipo de proyecto que la Film Commission de la Región busca atraer: gran producción nacional, con vocación de emisión múltiple y capacidad de generar impacto territorial.

Un reparto de primera fila

Aunque la productora no ha confirmado oficialmente el reparto —algo habitual hasta el inicio del rodaje—, segun fuentes consultadas por este medio, ya suenan algunos de los nombres vinculados al proyecto.

Para el papel del Inspector Losada, el policía obsesionado que persigue a Casper durante años, suena con fuerza Álvaro Cervantes ('El Cid', 'Todos mienten'), reciente ganador de un Goya por su interpretación en 'Sorda'. Y para dar vida al propio Casper —un hombre corpulento, carismático y absolutamente despiadado bajo su apariencia afable— el nombre que aparece vinculado al proyecto es el de Roberto Álamo, uno de los actores más sólidos del cine español actual, que ya pasó por la Región para el rodaje de la película El desvío.

Yecla o Cartagena serán algunas de las localizaciones en las que se rodará esta producción

El reparto secundario apunta a la misma ambición en cuanto a nivel actoral. Para el papel de Elvira Marcos, la jefa de unidad que debe lidiar con la impulsividad de Losada en un cuerpo policial todavía dominado por hombres, manejan los nombres de Elisabeth Gelabert y Alicia Borrachero, dos de las actrices más versátiles de la televisión española.

La inspectora Sara Román, compañera de Losada y contrapunto racional de su protagonista, podría ser interpretada por Ana Polvorosa o Loreto Mauleón. Y para 'El Sapo', el cerebro frío e imprevisible de la banda, el nombre que suena es el de Alain Hernández, actor habitual en producciones de género negro.

El rodaje arranca en mayo

Está previsto que el rodaje comience en mayo de este año, con la entrega de materiales definitivos planificada para finales de este mismo 2026.

La escritura de guiones —a cargo de Manuel Ríos y Mónica Martín-Grande— ya está concluida, y la preproducción se encuentra en marcha desde las primeras semanas de este año. La dirección corre a cargo de Joaquín Llamas, realizador con una larga trayectoria en series dramáticas españolas —'Tierra de lobos', 'Sé quién eres', 'Caronte'— y conocido en el cine por 'Perdona si te llamo amor' (2014), la adaptación española del bestseller de Federico Moccia. Llamas firma también la idea original junto a Juan Rodríguez-Briso.

El resultado que busca la serie es un ‘thriller’ policiaco y psicológico con estética cinematográfica, ambientado en la España del cambio de siglo —la del euro, el boom inmobiliario y la ‘cultura del pelotazo’—.

Una apuesta que llega en el momento adecuado

La inversión de la Film Commission de la Región de Murcia en esta producción no es un gesto menor. En un sector audiovisual español en plena efervescencia, atraer una serie con este perfil —emisión en RTVE, presupuesto por encima de los seis millones y un gran elenco— supone un salto cualitativo respecto a producciones anteriores. Y hacerlo con una historia que tiene sus raíces en la propia tierra murciana convierte este proyecto en algo más que una coproducción: es también un ejercicio de memoria y de identidad para recordar que el considerado como el robo del siglo sucedió en un pequeño pueblo del Altiplano.