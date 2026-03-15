Restauración o reforma: OpenHouse revela las capas arquitectónicas de la ciudad

Murcia no tiene fama de ser de las metrópolis más monumentales por fuera, pero los más curiosos y persistentes descubren este fin de semana una belleza interior de la ciudad en los 37 edificios públicos y viviendas privadas, espacios singulares, que abren sus puertas al público con motivo del OpenHouse 2026. Allá donde hay una cola este fin de semana, ahí se encuentra la entrada a una obra arquitectónica y decorativa ‘Entre lo visible y lo invisible’ —el late motiv de este año— que, en el caso de las viviendas particulares, permanecen invisibles a ojos del resto.

"Queremos visitar las casas particulares, que es lo que da más curiosidad y como más morboso...", confiesa María del Mar junto a su amiga, que hicieron una auténtica "maratón" de visitas la mañana del sábado. "Es un ambiente ‘bonico’, porque en las esperas hablas con gente muy curiosa", cuenta. En esta segunda edición, según revelan los voluntarios, se han animado muchos más ciudadanos que el año pasado, con más presencia de profesionales del sector: jóvenes estudiantes, jubilados y parejas con un plan diferente de fin de semana.

una vivienda en los Nueve Pisos de Salvador Benimeli restaurada por él / Alberto Alcázar

Una oportunidad, incluso, para conocer al vecino de al lado. En la emblemática Casa de los Nueve Pisos, la vecina "de la cuarta puerta" visita por primera vez una vivienda del arquitecto del Ayuntamiento de Murcia Salvador Benimeli, anfitrión en su propia casa. "En realidad, es de mi esposa", admite a los visitantes junto a ella, y todos se sorprenden de tener delante a la bisnieta del promotor, José García Martínez, que elevó "el primer rascacielos murciano" a principios del siglo XX.

"Apenas se recupera la inversión con este nivel de intervención" Salvador Benimeli — Arquitecto

El Nueve Pisos solapa capas históricas y arquitectónicas y anida en sus bajos discotecas, comercios y restaurantes "como los edificios de Nueva York", explica Benimeli. Lo de su piso tiene más de restauración que de reforma: ha sacado los ladrillos macizos curvados originales y el esqueleto de hierro oscuro. Es la obra de su vida, admite orgulloso, mientras corretean sus hijos y juegan en las camas donde durmieron antes de mudarse. También un capricho y un gusto por encima del negocio: "Apenas se recupera la inversión con este nivel de intervención", admite sin alterarse y recordando que la remodelación llegó incluso a la entrada del edificio, "sin cobrarle nada a la comunidad".

Con la misma filosofía, Matiz Arquitectura recuperó un espacio casi aristocrático para la Clinica Dental Muñoz en la calle Azucaque, que da a la plaza Belluga. Cómo va a ser lo mismo tumbarse en el dentista y admirar la blancura de las molduras eclécticas, esperar bajo una lámpara de salón de baile dieciochesco y ver reflejada la dentadura nueva en el mosaico restaurado. El despacho de abogados que ocupó antes el habitáculo cubrió todo con los desapasionados "techos de pladur" y sin una silla igual que otra, explican desde el estudio.

Plano de la visita 'El río que construyó la ciudad', sobre el patrimonio alrededor del Segura / Ayuntamiento de Murcia

"Aunque nosotros nos dediquemos a esto, nos gusta ver el trabajo de los compañeros, admirarlo y coger inspiración", cuenta en la puerta de la clínica el arquitecto Julio Fernández, especializado en reformas de lujo. Acaba de visitar el ático C de Cielo con tres entradas más guardadas en el móvil. "La gente sube de una manera y baja de otra. Para los que no se dedican a esto tiene que ser una suerte poder ver una casa de revista".

La novedad de algunos de los edificios clásicos de la ciudad, como el Teatro Romea, es la oportunidad de colarse entre bambalinas

Lo de "de revista" es ya un anacronismo sustituido por "está para subirlo a redes". Las inmobiliarias venden sus pisos con cómicos ‘house tour’ en instagram y los famosos e ‘influencers’ pagan buena parte del alquiler de sus ostentosos inmuebles sacándole partido en las redes. Sobre todo en las viviendas que enseña el OpenHouse, los móviles cruzan los umbrales antes que los visitantes, armados incluso con estabilizadores y trípodes. No los más jóvenes, precisamente.

Es el caso del Ático Azul Egeo, en la plaza de La Merced, ‘instagrameable’ hasta la veintena de ‘stories’ por la innovación arquitectónica que incorpora. Lo único mediterráneo es el color de "un volumen central [formado por la cocina, habitación y un baño], que distribuye las estancias abiertas alrededor de su perímetro", entre muebles de una sobriedad nórdica.

Pero para clásicos ya están muchos de los edificios públicos: el Moneo y la Casa consistorial, el Conjunto Arqueológico de San Esteban, el Museo de Santa Clara, el MUBAM, el Teatro Circo, la Escuela Superior de Arte Dramático... y el Teatro Romea. La novedad de uno de los emblemas clásicos de la ciudad es la oportunidad de colarse entre bambalinas. Según Elisa, una acomodadora del teatro estos tres últimos años, lo que más sorprende a los propios murcianos son "las cosas que no se ven. Aquí, por ejemplo, los tanques de agua, los arcos originales y el foso de los músicos". Lo confirma Jesús Escudero, historiador del arte e interiorista que ha acudido con su empresa, que patrocina el evento: "Es una buena oportunidad para divulgar la cultura en Murcia y un punto de encuentro entre profesionales. La gente está muy agradecida", confirma.