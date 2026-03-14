Steven John Ward: "Me costó ganar masa muscular para el personaje; además, me gusta mucho la cerveza, lo cual no ayuda"

La segunda temporada de One Piece lleva apenas unos días en Netflix y ha vuelto a revolucionar las redes. Steven John Ward, el actor sudafricano que da vida al mejor espadachín del mundo, Dracule Mihawk ,estará este fin de semana en el Manga Experience, que se celebra los días 14 y 15 de marzo en el Cuartel de Artillería.

Llega junto a Alexander Maniatis y Celeste Loots, con quienes compartirá una conferencia conjunta el sábado y domingo. Antes de eso, encontró un momento para contar cómo se construye un personaje que paraliza el mundo con cuatro escenas, por qué Scar de El Rey León tiene algo de Mihawk y por qué lleva un año mintiendo a todo el mundo sobre su participación en la segunda temporada.

Antes de ser Mihawk pasó más de diez años como director de casting. ¿Cambia una audición cuando sabe exactamente lo que hay al otro lado de la mesa?

Empecé con el casting porque quería aprender cómo funciona una audición desde dentro, cómo piensan los directores. Pude conocer a muchos directores internacionales y dirigir a muchos actores, ayudarles a salir de su zona de confort. Eso me ayudó muchísimo como actor. Cuando ves a otros actores desde el otro lado entiendes cosas que nunca entenderías solo estando delante de la cámara.

¿Cómo fue el momento en que le dijeron qué personaje iba a interpretar?

No tenía ni idea de qué era One Piece. Ninguna. El proyecto se llamaba internamente ‘Proyecto Panda’ y mi personaje tenía el nombre en clave de Fidel. No me dijeron nada hasta que me lo dijeron todo. Llamé a un amigo que era un gran fan y le dije el nombre del personaje. No pude verle al otro lado del teléfono, pero estoy seguro de que se cayó de la silla. Me dijo unas palabras que no voy a repetir aquí [ríe].

El actor Steven John Ward en su visita a Murcia. / Israel Sánchez

¿Cómo construyó la voz tan grave del personaje?

Empecé con la voz inglesa del anime como referencia. Pero un día estaba viendo El Rey León con mi hija y Scar tenía una voz preciosa, una forma de hablar, con una cierta insolencia. Quería mezclar esas dos cosas. Nunca usé la voz delante de nadie hasta el primer día en el set. El director me llevó aparte y me preguntó: ¿esa es la voz que vas a usar? Le dije que sí, le expliqué de dónde venía, cómo había entendido al personaje, por qué elegí el acento británico. Y me dijo que lo había conseguido.

Lo más difícil de preparar el papel, ¿fué el entrenamiento físico, la esgrima o encontrar la voz?

El entrenamiento. Tuve que ponerme en forma desde cero. Dos meses de entrenamiento con espada. Y tenía que ganar masa muscular para los abdominales del personaje, porque yo era bastante delgado. Además, me gusta mucho la cerveza [Ríe], lo cual no ayuda precisamente. Fue la parte más dura con diferencia.

Ha dicho que Mihawk es todo lo contrario a usted: frío, calculador, meticuloso. ¿Es más fácil o más difícil interpretar a alguien tan opuesto?

Más fácil. Mucho más fácil. El interruptor es muy claro. Soy yo y luego soy él. Y los dos somos muy diferentes. Ese contraste hace que entrar en el personaje sea muy limpio.

Tengo entendido que cuando llevaba el traje completo y las lentes de contacto, su hija se asustó al verle.

¿Cómo sabes eso? Creo que no lo he contado en ningún sitio. Qué locura. Sí, mi hija me vio en pantalla de rodaje, con los ojos amarillos, y se asustó mucho. Luego me reconoció, dijo "papá" y me abrazó. Tengo un vídeo de ese momento que no voy a publicar porque no me gusta poner vídeos de mis hijos en redes. Fue algo muy bonito.

Llevo más de un año mintiendo a todo el mundo diciendo que no estaba en la segunda temporada

Netflix pidió mucho secretismo sobre la segunda temporada. ¿Cómo manejó esa confidencialidad?

Netflix me lo pidió muy amablemente. Y yo quería guardarlo como sorpresa. Los spoilers en redes arruinan muchísimas cosas para la gente y quería que cuando apareciera en pantalla fuera un momento de verdad. Llevo más de un año mintiendo a todo el mundo diciendo que no estaba en la segunda temporada. Creo que lo hicieron de manera muy inteligente. Y sí, he mentido muchísimo este año.

Personajes tan icónicos a veces encasillan a los actores. ¿Le preocupa?

No demasiado. Y hay una razón práctica: con todas las prótesis y el maquillaje me veo muy diferente. La gente no siempre me reconoce en la calle. Creo que soy versátil y quiero demostrarlo. Pero tampoco me obsesiona. De momento estoy disfrutando mucho de todo esto.

Steven John Ward posa con la Catedral de Murcia al fondo. / Israel Sánchez

Sudáfrica es una industria de servicio para las producciones internacionales. ¿Eso es bueno o malo para los actores locales?

Las dos cosas. Sudáfrica tiene todo: playa, montaña, bosque, todo en un espacio pequeño. Es muy fácil rodar allí y mucho más barato. Eso trae trabajo. Pero hay producciones internacionales que abusan. Tenemos el South African Guild of Actors, pero hasta 2025 los actores estaban clasificados como contratistas independientes y no podíamos negociar colectivamente.

Eso significa que pueden pagarnos mucho menos. Conozco a un actor muy famoso en Sudáfrica que hizo un proyecto internacional y por accidente le llegaron los papeles de dieta de otra persona del rodaje. Esa dieta era más alta que su propio pago. Eso no está bien. También quiero dejar claro que One Piece no hace eso. Son muy buenos y muy estrictos. Pero hay empresas que sí abusan y hay que decirlo.

¿Ha cambiado mucho su vida desde que es conocido mundialmente?

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Lo más grande es que ya puedo ser actor a tiempo completo. Antes compaginaba las dos cosas. Y ahora puedo viajar por el mundo, ir a sitios como Murcia. A veces puedo llevar a mi familia a lugares increíbles. Es cierto que no puedo ir a las tiendas cuando la gente me reconoce. Pero por lo demás no he cambiado mucho. Antes era padre y ahora soy padre. Y a mis amigos les importa muy poco que sea más famoso.