Estos son los conciertos en salas de la Región de Murcia este fin de semana

Miguel Campello: Gira del 25 aniversario

Miguel Campello, con 25 años de trayectoria como intérprete y compositor, es un animal escénico, flanqueado siempre por músicos de primera fila. Celebrará ese cuarto de siglo presentando su último trabajo, Noche y día.

Miguel Campello convierte aire, tierra, luna y sol en canciones, emociones y sentimientos cotidianos. Cantante y compositor de Elbicho, hace ya 13 años y 8 discos que emprendió una impecable y apasionada carrera en solitario con el mestizaje y el arte como forma de vida. Prolífico y versátil, este acróbata y contorsionista vocal abarrota teatros e inflama festivales con su propuesta, que encaja en todos los tiempos y en cualquier espacio. Sus directos son montañas rusas emocionales. Entre volteretas y pies encima de un cajón, traslada su sonido de estudio a un directo más personal y experimental.

Miguel Campello. / L.O.

Noche y día es el resultado de cuatro años de trabajo intenso: un doble álbum que encapsula la dualidad de nuestras experiencias cotidianas. Refleja el crecimiento de Miguel Campello como artista y su compromiso con el arte, que equilibra lo cotidiano con lo espiritual, lo simple con lo complejo, y con el que se reafirma como figura imprescindible de la música contemporánea en España. Esta gira del 25 aniversario será un reencuentro con los fans, repasando canciones emblemáticas y nuevas creaciones.

¿Cuándo? Sábado 14, 22.00 horas

¿Dónde? Sala Mamba, Murcia

¿Precio? Desde 30 euros

Costa / L.O.

Costa trae rap oscuro, pesado y sincero

Incomprendido a veces, el madrileño Costa (su verdadero nombre es Hugo Ortiz) es uno de los artistas más crudos e indómitos que ha dado el rap en España. El histórico rapero español presentará su nuevo disco, Sangre Dentro, donde reflexiona sobre su vida y su música, mostrando una nueva faceta de sí mismo. Además de cantar, escribe ficción y dirige piezas audiovisuales, desde publicidad hasta videoclips para otras personas. Con más de 20 años de trayectoria musical a sus espaldas, desea seguir siendo un ‘viejo peleón’ hasta el final de su carrera.

Vuelve el antihéroe. Ya lo dijo el propio Costa en sus redes para anunciar su nuevo disco. No le falta razón, ya que desde sus inicios su rap ha estado rodeado de cierta polémica y controversia. Sin embargo, es uno de los raperos nacionales con mejores números y más respeto por parte de la escena. Su posición se ha construido a base de discos que son obras de culto para quienes les gusta el rap oscuro, pesado y sincero como el que ha ofrecido en sus más de veinte años de carrera.

Costa le da una vuelta de tuerca a su fórmula habitual en Sangre dentro: se muestra abierto al cambio en unas letras donde se enfrenta a los problemas en vez de rehuirlos. Se trata del primer volumen de un proyecto doble que explora su lado más íntimo y poético, transformando la imagen que su entorno cercano tenía de él y ampliando las fronteras del rap en España. Aborda temáticas personales como el amor, la pérdida, la identidad y la superación. El tono general del proyecto es más melódico y reflexivo que sus trabajos anteriores, donde predominaban las rimas duras y la crítica social directa.

¿Cuándo? Sábado 14, 21.00 horas

¿Dónde? Sala REM, Murcia

¿Precio? Desde 18 euros

Los Invaders / L.O.

Los Invaders, entre el underground y la electrónica

Los Invaders se presentan como procedentes de los suburbios de Saturno, pero afincados en Valencia (se enamoraron del eterno sol mediterráneo). Su ‘rock del futuroʼ o ‘rock espacialʼ gravita entre el underground y la electrónica.

Esta banda futurista nació de una búsqueda insaciable de nuevos ritmos heredados del grunge de los 90. En sus composiciones predomina ese ritmo de rock alternativo que rompe con la monotonía del pop actual o los estándares comerciales. En Take me home, su primer EP, Los Invaders se arrimaban a Nirvana, Kasabian, Muse, Biffy Clyro, The Prodigy, Chemical Brothers o Vitalic, buscando un rock alternativo con guitarras descompuestas, bajos distorsionados y sintetizados, y baterías hirientes: un híbrido de contrastes entre lo acústico y lo electrónico, acordes poderosos y riffs de notas graves.

Mientras preparan su próximo 2.º álbum, previsto para este 2026, avanzan Sentimentaloides, un nuevo y potente tema destinado a pistas de baile, afters y sesiones de cierre de los mejores festivales, con influencias de Justice o Digitalism y su chispazo propio; todo un rompepistas, perfecta declaración de electrónica nocturna con actitud rock y resaca emocional. Continúan con su gira por toda España de directos divertidos y fiesta constante.

¿Cuándo? Viernes 13, 22.00 horas

¿Dónde? Sala Mamba, Murcia

¿Precio? Desde 15 euros

Alison Darwin muestran sus guitarras más afiladas

Los catalanes Alison Darwin vuelven a Murcia, donde, además de presentar su último trabajo, La misma p*** historia, enseñarán en directo material de su nuevo álbum (que se publicará a finales de 2026), como Mi debilidad (no puc mes), primer single de ese nuevo disco, que mezcla rock alternativo y energía punk para hablar de la traición, de cómo pueden jugar con nuestras debilidades cuando somos más vulnerables.

Tras más de un año de trabajo, Alison Darwin muestran guitarras más afiladas, mayor contundencia rítmica e incorporan sintetizadores sin perder la urgencia emocional que los define, con referencias como Turnstile y Alt Blk Era.

Los gaditanos Denisdenis han ido creciendo desde su ecléctico primer disco, La virtud del alba, que combina rock y pop alternativo entre la introspección y la euforia, y ya cuelgan el cartel de ‘sold out’ en muchos espacios de su gira. En plena pandemia, Denis Vélez se refugió en su habitación, y con su HomeStudio amateur compuso y grabó todas las líneas de sus primeras canciones.

En su pop rock con aires indie rock y sintetizadores suaves, Denisdenis crea una atmósfera que, con una voz muy potente, recuerda al rock noventero, con influencias de Héroes del Silencio, Viva Suecia, U2, Pearl Jam, Blue October o Thirty Seconds to Mars.

¿Cuándo? Sábado 14, 21.00 horas

¿Dónde? Sala Musik, Murcia

¿Precio? Desde 12 euros

Alison Darwin / L.O.

Vecinos: Sus canciones salvan vidas, al menos durante un rato

El cuarteto barcelonés Vecinos presentará las canciones de su primer álbum, Centro de ayuda, en Microsonidos, donde mostrarán el gran momento que vive su rock alternativo melódico. Hasta ahora habían publicado tres EPs: Siempre saludaban (2023), Parece majos (2024) y No son horas (2024), que impactaron en la escena underground y fueron condensados en el vinilo Junta extraordinaria” Ahora, Centro de ayuda —grabado, producido y mezclado por Raúl Pérez en los estudios La Mina (Granada)—, una declaración de intenciones que habla por sí misma, los convierte en una realidad del rock en castellano. Tienen las canciones, la actitud, las ganas, la creatividad, estribillos mágicos y melodías adhesivas que ponen voz a su generación con inteligencia e ironía: insatisfacción vital tamizada por el entusiasmo de su música, una herramienta contra el cinismo. La alegría como antídoto para el mal rollo; la energía como leitmotiv. Sus canciones salvan vidas, al menos durante un rato.

Comparten cartel con Vecinos los murcianos Regular Crowd, que cantan sin miedo a la electricidad ni a los potenciómetros de volumen. Aunque tienen claras influencias de la actual movida punk madrileña, su producción refinada conjuga riffs potentes y voces exquisitas.

¿Cuándo? Viernes 13, 21.00 horas

¿Dónde? La Yesería, Murcia

¿Precio? Desde 12 euros

Pau Vegas conecta lo orgánico con lo digital

Pau Vegas, la joven artista pucelana, habitual teclista de artistas como Amaia, Yoly Saa o Dora, además de componente de la banda Cuarto Burlé, ha decidido poner voz a esas melodías que llevan años en su cabeza. Debuta con un álbum, La carrera para conseguir el sol (Coequipier), que conecta lo orgánico con lo digital en temas como la naturaleza, el dolor, el amor y los colores; un ejercicio de canción alternativa iluminada por una luz intensa, con ecos de St. Vincent, The Smile, Low o Él mató a un policía motorizado.

Pau explora a fondo cada rincón creativo de sí misma. Sus hilos conductores son letras que oscilan entre la simplicidad y la complejidad, sonidos desgarrados, beats contundentes y una estética común donde también resuena Radiohead. «La carrera para conseguir el sol» es orfebrería electrónica, con una delicadeza y una sensibilidad vocal e interpretativa imponentes.

¿Cuándo? Viernes 13, 21.00 horas

¿Dónde? Cooperativa Ítaca, Murcia

¿Precio? Desde 8 euros

Axolotes Mexicanos, desbordantes de electricidad y pogo

Es un momento maravilloso para Axolotes Mexicanos, banda asturiana de indie-punk-pop conocida por su estética descarada y sus referencias al J-pop, a la cultura popular y al humor generacional, que se suma a Microsonidos tras un cambio de última hora. Formados en 2012, han consolidado un sonido alternativo donde conviven melodías pegadizas, guitarras potentes y una actitud rebelde.

En Axolotes Mexicanos conviven músicos que han acabado formando algunas de las bandas más relevantes del panorama reciente: Carolina Durante, Confeti de Odio, Temerario Mario, No Fucks..., confirmando que funcionan como catalizador creativo. Algunas de sus últimas canciones hacían pensar que llegaba una nueva época para el grupo, como prueba su último single digital, ¡Que Me Beses!!! Sigue el espíritu punk, el desparpajo, la energía, la falta de prejuicios y ese ‘romanticismo’ de las letras de Olaya («Quiero decirte algo para que tú me beses. ¡Que me beses, coño!»).

Completa la jornada la banda sevillana Amante Laffón. Acaban de publicar su segundo álbum, Esta noche es nuestra, y será una de sus primeras presentaciones. Tras una serie de singles bien medidos, han dado un giro hacia un sonido más personal, más noventero, equilibrando el nervio emocional y la energía cruda. Se han integrado en la nueva escena española que parte del post-punk con una visión propia muy marcada, como La Plata o Depresión Sonora. En directo es un torbellino. Sus canciones invitan a la reflexión y al grito colectivo: o te encierras en tu habitación o las coreas a pulmón en mitad de una carretera, o en un concierto.

Devotos de The Smiths y Fontaines D.C., debutaron en 2022 con un primer disco que respiraba influencias eléctricas y postpunk.