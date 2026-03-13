La segunda semana del Murcia Jazz festival no suelta el acelerador

Si alguien ha revolucionado el mundo de la música a partir de nuevas teorías, es el saxofonista alto Steve Coleman. Comenzó siguiendo las huellas de clásicos como Charlie Parker, pero pronto decidió crecer profesionalmente e investigar cómo las antiguas culturas transmitían ideas y tradiciones mediante la música. Con este propósito viajó a Cuba, Ghana, India, Indonesia, Brasil..., e inició una serie de proyectos de intercambio cultural con músicos de procedencias diferentes.

Investigador de todo tipo de lenguajes más o menos esotéricos, precursor del movimiento de saxofonistas Jóvenes Leones, Steve Coleman ha inspirado a toda una generación. Fue de los primeros en ver posibilidades renovadoras en el rap y los DJs, convirtiéndose en maestro también de muchos músicos fuera del jazz.

Su inquietud le ha llevado a participar en multitud de grupos y proyectos y, al mismo tiempo, mantiene desde su creación a Five Elements, con quienes ha publicado discos extraordinarios: The Sonic Language of Myth (1999), The Ascension to Light (2000), Alternate Dimension Series I (2002), Harvesting Semblances and Affinities (2010), Functional Arrhythmias (2013). Con Morphogenesis (2017) demostró que se puede hacer lo de siempre y, a la vez, algo completamente diferente.

Su técnica compositiva se inspira en la improvisación y la espontaneidad. Ha publicado 30 álbumes como líder, y lleva más de 40 años al frente de los Five Elements, con quienes viene al Murcia Jazz Festival. Traerá jazz de ahora mismo y, sobre todo, mucha improvisación, con mucho groove. Su objetivo es expresar el momento, hacer volar por los aires cualquier ley escrita. No tienen listas de canciones. Todo es espontáneo, resaltando diferentes estratos de la música y reinventando la forma de manera completamente interactiva en cada actuación.

Steve Coleman Viernes, 13 a las 20.00 horas en el Teatro RomeaMurcia, desde 22 euros. NY Bass Sábado 14 a las 22.00 horas en el Jazzazza Jazz Club, Algezares. 28 euros en Mesa y 17 euros General (de pie).

NY Brass

Tras el concierto de Coleman, el sábado 14, en Jazzazza, el quinteto de NY Brass coliderado por dos grandes músicos norteamericanos (el trompetista Alex Sipiagin, referente del jazz contemporáneo, y el trombonista Luis Bonilla, que militó en la Brass Fantasy de Lester Bowie) llevará los sonidos neoyorquinos de Charles Mingus o Lester Bowie a la vanguardia de su música.

Juntos lideran este proyecto sofisticado donde la potencia de los metales de Nueva York se fusiona con la calidez de los ritmos latinos y una sección rítmica europea de lujo: Martin Sasse al piano, Ignasi González al contrabajo y Joris Dudli a la batería. Será un encuentro de maestros que promete una velada plena de energía, swing y elegancia sonora.