Concierto

Marwán, en Murcia y Cartagena: un encuentro más allá de las canciones

El músico lleva su gira íntima al Teatro Bernal este viernes y al Mister Witt. Café de Cartagena el sábado

Marwán

Marwán / Marwán

Ángel H. Sopena

El cantautor y poeta madrileño Marwán actuará en el Teatro Bernal de El Palmar, en Murcia, este viernes, y en el café Mister Witt de Cartagena el sábado. Llega con Un encuentro más allá de las canciones, gira que tiene lugar mientras compone y graba su nuevo disco (lo publicará a finales de 2026), antes de una gran gira por salas y festivales, pero ahora se aleja de los grandes recintos y la producción masiva para ofrecer una experiencia acústica única. La barrera del escenario se rompe para crear un ambiente de cercanía y complicidad.

En un tiempo donde la industria musical parece obsesionada con el gigantismo de los estadios y la frialdad de las pantallas, Marwán, autor de éxitos como Un día de estos, Mi paracaídas, 5 gramos de resentimiento o Todos somos Gaza, ha decidido dar un paso atrás para acercarse más que nunca en una serie de citas que recuperan el cara a cara, la palabra al oído, la interacción sin filtros, embarcado en una gira muy especial y puntual, pensada como experiencia de cercanía y conexión real con su público: conciertos de aforo muy reducido en los que irá más allá del formato habitual: cantará, recitará y conversará con el público, compartiendo historias, curiosidades y dinámicas que transforman cada cita en un encuentro irrepetible; un formato íntimo, a solas, con un set exclusivo. En cada ciudad habrá momentos y acciones creados expresamente para su contexto y su gente; ningún concierto será igual a otro.

Considerado una de las voces principales de la canción de autor en España y Latinoamérica, Marwán ha sabido conectar con el público gracias a su lírica directa y emotiva. Con varios discos exitosos y libros de poesía que han sido superventas, su obra transita entre la canción social, el amor y la reflexión vital.

  • Viernes 13, Teatro Bernal, El Palmar, a las 20.00 horas. Desde 35 euros
  • Sábado 14, Café Mister Witt, Cartagena, a las 21.30 horas. 35 euros

