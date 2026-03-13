'Los lunes al sol': el Teatro Villa acoge este clásico contemporáneo sobre el desempleo

«El problema del paro lo vivimos en todas las épocas. Si en el pasado fue por la reconversión industrial, ahora lo es por la reconversión digital». Con estas palabras resume el actor Fernando Cayo la vigencia de Los lunes al sol, la adaptación teatral de la célebre película de Fernando León de Aranoa que podrá verse este viernes 13 en el Teatro Villa de Molina de Segura a las 20.00 horas.

La obra, basada en el filme de 2002 del mismo nombre, está dirigida por Javier Hernández-Simón, responsable también de la adaptación junto a Ignacio del Moral, coautor del guion original. Cayo, que interpreta el papel de Santa —el personaje que en la película encarnó Javier Bardem—, define la propuesta como «un clásico contemporáneo»: la historia de un grupo de obreros que, tras el cierre de un astillero, se enfrenta al paro y a la desestructuración de sus vidas. «Cómo esa ruptura laboral repercute en las relaciones de pareja, en los vínculos afectivos y en el propio sentido de identidad», explica el actor.

Su compañero de reparto Marcial Álvarez, que da vida a José —el personaje de Luis Tosar en la película—, añade que «la obra plantea cómo un hombre sin trabajo se siente un inadaptado y enseguida se le estigmatiza de inútil en un drama social bastante latente». Su personaje encarna además una inversión de roles: es su mujer quien sostiene económica y emocionalmente el hogar. Para reflejar esa desestructuración vital, la puesta en escena recurre a una escenografía expresamente fragmentada y desordenada.

A pesar de la dureza del tema, la función no renuncia al humor ni a la emoción. Los personajes comparten «unos diálogos de besugos que hacen que la gente se divierta y se emocione mucho», apunta Cayo, en una obra que define como «muy coral y muy especial». El bar de Rico, donde la cuadrilla se reúne siempre, se convierte en el núcleo dramático de la historia y en el espacio donde aflora el mensaje central de la función: que ninguna batalla puede ganarse en soledad.

La adaptación incorpora además una aportación novedosa respecto al filme original: el protagonismo de la juventud, encarnado en Natalia, la hija del dueño del bar, a través de quien se pone el foco en la explotación laboral de los jóvenes y en la presión de quienes tienen aún un futuro por construir.

El elenco lo completan Mónica Asensio, José Luis Torrijo, Fermi Herrero, Fernando Huesca, César Sánchez y Lidia Navarro.