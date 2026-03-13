Catorce mujeres fotógrafas de Irán exponen sus obras en la Universidad de Murcia, pero aún no lo saben por culpa de la guerra

La Biblioteca María Moliner de la Universidad de Murcia (UMU) acoge hasta el próximo 18 de marzo la exposición fotográfica 'Oculto en el espectro', la cual incluye obras de 14 fotógrafas iraníes y "se basa en un manifiesto en el que el color no se concibe como un elemento meramente decorativo, sino como un lenguaje independiente para expresar experiencia, emoción y percepción", explicó la comisaria de la muestra, la iraní Mahgan Farhang.

Las piezas fueron preparadas y recopiladas en Irán, un país ahora tristemente de actualidad tras el estallido de la guerra. Las autoras "cada una con su mirada y su lenguaje visual propio, exploran las posibilidades expresivas del color", destaca la iraní residente en Murcia, que se define como escritora, investigadora, fotógrafa documental, traductora y defensora de los derechos de las mujeres y la infancia.

Y la guerra ha marcado la exposición. Apunta la comisaria que, debido al "apagón digital generalizado" que vive el país, "uno de los aspectos más dolorosos de este evento es que las artistas iraníes participantes aún no tienen conocimiento de que su exposición se ha inaugurado, ya que se encuentran en una situación de completa desconexión con el mundo exterior".

"En este conjunto de obras, el color va más allá de su papel complementario y se convierte en el sujeto principal de la obra: una presencia que crea significado, oculta, revela e invita al espectador a descubrir capas invisibles", comenta la activista.

"Como ejemplo, en las fotografías pueden observarse presencias simbólicas en diferentes contextos: en la vida tradicional, en espacios naturales y urbanos, e incluso en propuestas de carácter abstracto", manifiesta Mahgan Farhang.

Obra de Mahnaz Jafari incluida en la muestra de la UMU. / Mahnaz Jafari

La exposición 'Oculto en el espectro', prosigue la comisaria, es "un intento de acercarse a la frontera donde ver y sentir se encuentran", puesto que "los espectros cromáticos presentes en estas obras contienen relatos personales e interiores; relatos que a veces se forman en el silencio de los colores y otras veces en su contraste y convivencia".

En este sentido, "cada imagen abre un espacio para reflexionar sobre la presencia del color y su papel en la construcción del significado", subraya.