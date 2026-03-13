El Archivo Regional acoge hasta abril 90 imágenes del fotoperiodismo murciano de 2025

El Archivo Regional de Murcia acoge hasta el 30 de abril 90 imágenes de 25 autores seleccionadas por el jaenés Julián Rojas, de El País, que antes pasó por el diario Jaén y colaboró con Diario 16, Interviú, Panorama, Tiempo, Time, EFE y Associated Press, como resumen informativo fotoperiodístico de 2025, organizada por la asociación que agrupa a estos profesionales en la Región de Murcia.

El presidente autonómico, Fernando López Miras, inauguró ayer la muestra. El catálogo de más de 120 páginas destaca las dedicadas al episodio racista de Torre Pacheco, las protestas por la destrucción israelí de Gaza, las de la infanta Leonor, Richard Gere, Darío Gil o artistas y bandas que han protagonizado conciertos, como Joaquín Sabina, Capullo de Jerez, Arde Bogotá, Santana o Simple Minds.

También los éxitos deportivos del Jairis alcantarillero en baloncesto, la regata The Ocean Race Europe, la visita de los Reyes y otras imágenes dedicadas a la lucha contra la violencia machista de género y la discriminación por razones de sexo o raza, la inclusión de los más vulnerables, la protección del medio ambiente y las demandas de diferentes sectores de la población o de los distintos ámbitos profesionales, además de los sucesos más recordados, la Semana Santa y los Caballos del Vino caravaqueños. Entre los 25 autores seleccionados figuran los fotoperiodistas de La Opinión de Murcia Iván Urquízar y Loyola Pérez de Villegas.

El periodismo local es tan importante como las grandes coberturas Julián Rojas — Fotoperiodista

Sobre la muestra, que se puede visitar gratuitamente los lunes y los martes de 8.30 a 20 horas y los miércoles, jueves y viernes de 8.30 a 14.30, Rojas destaca que "se sigue haciendo fotoperiodismo de calidad sin tener que viajar a miles de kilómetros ni ir a lejanas guerras, sino desde la cercanía y el compromiso, pues el periodismo local es tan importante como el de grandes coberturas internacionales".

La visita del Rey Felipe VI en Cartagena para conocer el sumbarino S-81 entre las fotografías seleccionadas. / Loyola Pérez de Villegas

No son buenos tiempos para el periodismo gráfico

Rojas advierte de que "no son buenos tiempos para el periodismo gráfico, pues son muchos y muy preocupantes los problemas que padece la profesión, como la precariedad laboral, con la reducción de plantilla en muchas agencias y medios de comunicación, el aumento cada vez mayor de los 'freelance' con salarios bajos".

A ello se suman las nuevas tecnologías que permiten que cualquiera con un teléfono móvil puede captar una imagen para ilustrar una noticia y publicarla al momento "o, más sencillo aún, cogerla de las redes sociales, sin contrastar ni verificar nada".

La princesa de Asturias, en la cabina del Pilatus, el día de su llegada a la Academia General del Aire. / Iván Urquízar

Así que "hoy no solo hay que competir con los demás medios o agencias para conseguir la mejor foto, también con millones de imágenes circulando por internet, algunas de ellas ni siquiera hechas por un fotógrafo, sino generadas desde un ordenador por la inteligencia artificial", señala Rojas.

"Esto nos lleva al mayor consumo de fotografías de la historia y podemos imaginar que el lector está profundamente saturado y difícilmente podemos conseguir que se pare a mirar y pensar" en las fotografías publicadas en los medios de comunicación serios, añade. Por eso, concluye, "es tan importante seguir luchando por reforzar los valores éticos y demostrar que el fotoperiodismo tiene mucho que aportar a la sociedad y a la democracia: no solo informar puntualmente de una noticia, sino también contar la historia a generaciones futuras".