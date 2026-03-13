Accede gratis a casi 40 edificios y espacios singulares de Murcia este fin de semana: conoce todos los horarios y actividades de Open House

El festival de arquitectura Open House regresa a Murcia con más de 300 actividades y casi 40 visitas guiadas en edificios y espacios emblemáticos de la ciudad. El programa arranca este viernes por la tarde y se extiende hasta el domingo y este fin de semana, además, se celebra el Manga Experience, que contará con los actores de 'One Piece' y unas 300 actividades.

Más de 200 arquitectos han diseñado las rutas y actividades que componen el programa, resaltó este viernes por la mañana el edil de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, quién destacó también que Murcia es una de las 50 ciudades a nivel mundial que acoge este festival de arquitectura.

Esta es la información más destacada que debes conocer antes del evento.

Acceso y reserva

El acceso a los edificios es gratis y se puede realizar una prerreserva a través de Weezevent hasta una hora antes del inicio de cada pase, siempre que haya plazas disponibles y seleccionando el horario correspondiente.

En cada edificio se reservará, como mínimo, el 20 por ciento de las plazas para personas sin reserva previa. En cada acceso habrá dos colas diferenciadas: personas con prerreserva y personas sin reserva, y se debe llegar con 15 minutos de antelación, a riesgo de perder la plaza reservada.

Por otro lado, para participar en las actividades es obligatorio reservar online mediante el portal Weezevent y el precio varía según la actividad.

Entre las actividades, se incluyen charlas y debates con expertos en diseño, arquitectura y cultura; talleres creativos; exposiciones; conciertos y experiencias musicales, entre otros.

Lista de edificios y espacios

Moneo y Ayuntamiento

En el edificio Moneo y la Casa Consistorial, en Glorieta de España, habrá pases especiales con Salvador Benimeli el sábado a las 17.00 horas y el domingo a las 11.00 horas.

En el resto de turnos, las visitas estarán a cargo de los arquitectos José Rafael Moneo Vallés y Enrique Carbonell Meseguer y los arquitectos técnicos Carlos Marín Ceballos y Francisco Ladislao González Peiro.

El viernes habrá pases a las 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 y 19:00 horas. El sábado, a las 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 y 19:00 horas. Y, el domingo, a las 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30 y 13:00 horas.

Madina Mursiya

En Madina Mursiya, en plaza de Santa Eulalia, habrá pases especiales con Francisco Guerao el viernes a las 17:30 horas y el domingo a las 11:00 horas.

El resto de visitas estarán a cargo del arquitecto Francisco Guerao, la arqueóloga María Haber y el arquitecto técnico Pedro Antonio Robles Moya.

El viernes habrá pases a las 17:30 y 18:30 horas. El sábado, a las 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 17:30, 18:00 y 18:30 horas. Y el domingo, a las 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30 y 13:00 horas.

Visitantes observan los restos arqueológicos de la muralla de Santa Eulalia. / Juan Carlos Caval

Teatro Romea

En el Teatro Romea, en plaza Julián Romea, las visitas estarán a cargo del arquitecto Justo Millán Espinosa, así como de Fulgencio Angosto y Miguel Ibáñez, responsables de la intervención de 2019, y del arquitecto técnico Adolfo Chumilla Matrán.

El sábado habrá pases a las 9:30, 10:15, 11:00 y 11:45 horas.

Teatro Circo

En el Teatro Circo, en calle Enrique Villar, las visitas estarán vinculadas a la obra de Justo Millán Espinosa y a la intervención posterior de Vicente Pérez Albacete, Jaime Pérez Zulueta y María Pérez Zulueta, junto al arquitecto técnico Ramón Serrano Hernández.

El domingo habrá pases a las 10:45 y 11:30 horas.

Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) + Conservatorio de Danza

En la Escuela Superior de Arte Dramático y el Conservatorio de Danza, en plaza de los Apóstoles, las visitas estarán a cargo del arquitecto Diego José Aroca Villalba y la arquitecta técnica Laura Mora López.

El domingo habrá pases a las 10:00, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45 y 13:15 horas.

Centro de Salud Mental de San Andrés

En el Centro de Salud Mental de San Andrés, en calle Escultor José Sánchez Lozano, todos los pases serán especiales con Ester Gilma Monasterio Navarro.

La arquitecta responsable es Ester Gilma Monasterio Navarro y el arquitecto técnico, Pedro Sánchez Gálvez.

El viernes habrá pases a las 17:30 y 18:30 horas.

Museo de Santa Clara

En el Museo de Santa Clara, en avenida Alfonso X El Sabio, las visitas estarán a cargo del arquitecto Pablo Puente Aparicio y del arquitecto técnico José María Alcázar Pastor.

El viernes habrá pases a las 16:00 y 17:00 horas. El sábado, a las 10:00, 11:00, 12:00, 16:00 y 17:00 horas. Y el domingo, a las 10:00, 11:00 y 12:00 horas.

Escuela de Arte de la Región de Murcia

En la Escuela de Arte de la Región de Murcia, en plaza Pintor Inocencio Medina Vera, habrá un pase especial con María José Climent el viernes a las 16:00 horas.

El resto de visitas estarán vinculadas al edificio proyectado por el arquitecto Fernando Garrido.

El viernes habrá pases a las 16:00, 17:00, 18:00 y 19:00 horas.

Centro Cultural Las Claras – Fundación Cajamurcia

En el Centro Cultural Las Claras, en calle Santa Clara, habrá pases especiales con Ana Ruiz Abellón el viernes a las 18:30 horas, el sábado a las 12:00 y 18:30 horas, y el domingo a las 12:00 horas.

El resto de turnos estarán a cargo del arquitecto Juan Antonio Pérez Mateos y del arquitecto técnico Jesús Miranda Requena.

El viernes habrá pases a las 18:30 y 19:30 horas. El sábado, a las 11:00, 12:00, 13:00, 16:00, 18:30 y 19:30 horas. Y el domingo, a las 11:00, 12:00 y 13:00 horas.

Teatro Pupaclown

En el Teatro Pupaclown, en calle Federico García Lorca, habrá pases especiales con Vicente Martínez Gadea y/o Cristina Rodrigo de la Casa el sábado a las 11:00 y 12:00 horas.

El resto de visitas estarán a cargo de ambos arquitectos.

El sábado habrá pases a las 10:00, 11:00, 12:00 y 13:00 horas.

Museo de Bellas Artes

En el Museo de Bellas Artes, en calle Obispo Frutos, las visitas estarán vinculadas al edificio de Pedro Cerdán y a su ampliación, a cargo de Manuel Cuadrado y Juan de Dios de la Hoz, junto al arquitecto técnico Luis de la Hoz Martínez.

El viernes habrá pases a las 17:00, 17:45, 18:30 y 19:15 horas. El sábado, a las 11:00, 11:45, 12:30, 13:15, 17:00, 17:45, 18:30 y 19:15 horas. Y el domingo, a las 11:00, 11:45, 12:30 y 13:15 horas.

Colegio Oficial de Arquitectos (COAMU)

En el COAMU, en calle Jara Carrillo, habrá un pase especial con Helia de San Nicolás y Fran Montes presentando la exposición El Moneo Caleidoscópico el sábado a las 18:00 horas.

El resto de visitas estarán a cargo de los arquitectos María Aroca Hernández-Ros, José Luis Arana Amurrio y Juan Antonio Molina Serrano, y del arquitecto técnico Diego Soler Lapuente.

El sábado habrá pases a las 10:30, 11:30, 12:30, 16:00, 17:00 y 18:00 horas.

Centro de Artesanía

En el Centro de Artesanía, en calle Francisco Rabal, las visitas estarán a cargo del arquitecto Juan Antonio Molina y la arquitecta técnica Trinidad Conesa Ruiz.

El viernes habrá pases a las 17:00, 17:45, 18:30 y 19:15 horas. El sábado, a las 11:00, 11:45 y 12:30 horas.

Museo de la Ciudad de Murcia

En el Museo de la Ciudad, en plaza Agustinas, habrá pases especiales con Clara Alarcón el sábado a las 12:00 y 18:00 horas y el domingo a las 12:00 horas.

El sábado habrá pases a las 10:00, 11:00, 12:00, 17:00 y 18:00 horas. Y el domingo, a las 10:00, 11:00 y 12:00 horas.

Palacio e Iglesia de San Esteban

En el Palacio e Iglesia de San Esteban, en calle Acisclo Díaz, todos los pases serán especiales con Félix Santiuste de Pablos.

El arquitecto responsable es Félix Santiuste de Pablos y la arquitecta técnica, Trinidad Conesa Ruiz.

El viernes habrá pases a las 16:00 y 18:00 horas. Y el sábado, a las 10:00 y 12:00 horas.

Conjunto Arqueológico de San Esteban

Ya han iniciado los trabajos en el conjunto Arqueológico de San Esteban, en calle Acisclo Díaz, para construir una plaza ajardinada y un 'bosque de columnas' donde proteger, estudiar y contemplar los restos arqueológicos. Pero las obras no impiden las visitas, que cuentan con pases el viernes a las 16:00, 17:00, 18:00 y 19:00 horas. Y el sábado habrá pases a las 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 16:00, 17:00, 18:00 y 19:00 horas.

Inician los trabajos arqueológicos en el yacimiento de San Esteban, en el centro de Murcia. / Juan Carlos Caval

Parque Científico de Murcia

En el Parque Científico de Murcia, en carretera de Madrid, kilómetro 388, en Espinardo, habrá un pase especial con Fernando de Retes el viernes a las 17:00 horas.

El resto de visitas estarán a cargo del arquitecto Fernando de Retes Aparicio y de los arquitectos técnicos José María Rueda Velázquez, Iluminada Oliva y Emilio García Roca, junto a varios colaboradores.

El viernes habrá pases a las 16:00, 17:00, 18:00 y 19:00 horas.

Edificio Q

En el Edificio Q del Parque Científico de Murcia, en Espinardo, todos los pases serán especiales con COR Arquitectura y Diseño.

El edificio es obra de Miguel Ródenas Mussons y Jesús Olivares Casado, con dirección de ejecución de José Alfredo Ortega Martín.

El viernes habrá pases a las 16:00, 16:45, 17:30, 18:15 y 19:00 horas.

Edificio Hispania + Azotea

En el Edificio Hispania y su azotea, en plaza de la Fuensanta, las visitas estarán a cargo de los arquitectos Antonio Escario Martínez, José Antonio Vidal y José Vives Ferrero, y del arquitecto técnico Antonio Ródenas Díaz.

El sábado habrá pases a las 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00 y 18:30 horas. Y el domingo, a las 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00 y 12:30 horas.

Oficinas Edificio Hispania – Cánovas Invest

En las Oficinas del Edificio Hispania – Cánovas Invest, en plaza de la Fuensanta, habrá un pase especial con Vicente Martínez Gadea el domingo a las 11:30 horas.

El domingo habrá pases a las 10:00, 10:45, 11:30, 12:30 y 13:15 horas.

Ganga Tattoo Studio

En Ganga Tattoo Studio, en avenida Primero de Mayo, 40, en El Palmar, todos los pases serán especiales con Eugenia Sánchez Colucci.

La interiorista responsable es Eugenia Sánchez Colucci.

El domingo habrá pases a las 10:00, 11:00, 12:00 y 13:00 horas.

Clínica Dental Muñoz

En la Clínica Dental Muñoz, en calle Azucaque, habrá un pase especial con Matiz Arquitectura el viernes a las 16:30 horas.

El resto de visitas estarán a cargo de Matiz Arquitectura y de la interiorista Beatriz Aparicio.

El viernes habrá pases a las 16:30, 17:15, 18:00 y 18:45 horas. El sábado, a las 10:00, 11:30, 12:15 y 13:00 horas.

Konery

En Konery, en calle José Manuel Sánchez Pedreño, todos los pases serán especiales con Santa-Cruz Arquitectura.

El viernes habrá pases a las 16:30, 17:15, 18:00 y 18:45 horas.

Profusa

En Profusa, en Gran Vía Escultor Francisco Salzillo, todos los pases serán especiales con Srta. Rottenmeier.

El viernes habrá pases a las 16:30, 17:15, 18:00 y 18:45 horas. Y el sábado, a las 10:00, 10:45, 11:30 y 12:15 horas.

Todo Passa 360 Club

En Todo Passa 360 Club, en calle Madre Esperanza, todos los pases serán especiales con MAS Arquitectos y Arquitectura Salvage.

Los arquitectos responsables son Manolo Acosta, de MAS Arquitectos, y Patricia Samper, de Arquitectura Salvage.

El domingo habrá pases a las 10:30, 11:15, 12:00 y 12:45 horas.

Restaurante Tándem

En Restaurante Tándem, en calle Cánovas del Castillo, todos los pases serán especiales con L’AURA ORTÍN. Architecture For Happiness.

La arquitecta responsable es Laura Ortín, con colaboración de María Escribano y Carmen Ortín.

El domingo habrá pases a las 10:00, 10:45, 11:30, 12:15 y 13:00 horas.

Barrapomelo

En Barrapomelo, en calle Manfredi, todos los pases serán especiales con HG Arquitectura y Diseño.

Los arquitectos responsables son Miguel Hurtado Hernández e Irene Gómez Molina.

El domingo habrá pases a las 10:00, 10:45, 11:30, 12:15 y 13:00 horas.

Casa Melón

En Casa Melón, en pasarela Jorge Manrique, Puente de Vistabella, todos los pases serán especiales con Dictinio de Castillo Arquitectos.

Los arquitectos responsables son María Fernanda Estrada López y Dictinio de Castillo-Elejabeytia Gómez.

El domingo habrá pases a las 10:00, 10:45, 11:30, 12:15 y 13:00 horas.

Rehabilitación en un Huerto de Limoneros

En Rehabilitación en un Huerto de Limoneros, en carril de los Iniestas, en Aljucer, todos los pases serán especiales con Pepa Díaz Arquitecta.

La arquitecta responsable es Pepa Díaz, con colaboración de Inmaculada Gálvez Aledo.

El sábado habrá pases a las 10:00, 10:45, 11:30, 12:15 y 13:00 horas.

Ático Azul Egeo

En Ático Azul Egeo, en paseo Menéndez Pelayo, todos los pases serán especiales con UNO100 Arquitectura.

El viernes habrá pases a las 16:30, 17:15, 18:00 y 18:45 horas. Y el sábado, a las 10:00, 10:45, 11:30, 12:15 y 13:00 horas.

El Secadero + Armería Muñoz

En El Secadero + Armería Muñoz, en calle Vereda de la Cueva, 48, en Llano de Brujas, todos los pases serán especiales con María José Muñoz Mora y Armando Cano.

La arquitecta de El Secadero es María José Muñoz Mora; los arquitectos de Armería Muñoz son María José Muñoz Mora y Armando Cano Redondo; y el arquitecto técnico, Marc Serrano Rosón.

El sábado habrá pases a las 16:00, 16:45, 17:30, 18:15 y 19:00 horas. Y el domingo, a las 10:00, 10:45, 11:30 y 12:15 horas.

Casa Kaizen

En Casa Kaizen, en calle Infanta Cristina, todos los pases serán especiales con AFuentes Arquitectura.

Los arquitectos responsables son Ana Belén Fuentes Ramírez y Ángel Fuentes Ramírez.

El sábado habrá pases a las 10:00, 10:45, 11:30, 12:15 y 13:00 horas.

C de Cielo

En C de Cielo, en calle Carlos III, todos los pases serán especiales con Srta. Rottenmeier.

El sábado habrá pases a las 10:00, 10:45, 11:30, 13:00, 16:00, 16:45, 17:30, 18:15 y 19:00 horas. Y el domingo, a las 10:00, 10:45, 11:30, 12:15 y 13:00 horas.

Una casa con un patio

En Una casa con un patio, en plaza Sardoy, todos los pases serán especiales con Adfop Arquitectura.

El arquitecto responsable es Juan Antonio Sánchez Morales.

El domingo habrá pases a las 10:00, 10:45, 11:30, 12:15 y 13:00 horas.

Reciclado Directo II: Costra Orgánica

En Reciclado Directo II: Costra Orgánica, en calle Sierra Segura, 33, en Montepinar, todos los pases serán especiales con Xpiral.

El arquitecto responsable es Xpiral y el arquitecto técnico, Fulgencio Coll.

El sábado habrá pases a las 10:00, 10:45, 11:30, 12:15 y 13:00 horas.

Vivienda en Santa Isabel

En Vivienda en Santa Isabel, en plaza Santa Isabel, todos los pases serán especiales con Vicente Martínez Gadea.

El sábado habrá pases a las 16:00, 16:45, 17:30, 18:15 y 19:00 horas.

Vivienda Nueve Pisos

En Vivienda Nueve Pisos, en calle Madre Esperanza, todos los pases serán especiales con Salvador Benimeli.

El sábado habrá pases a las 10:00, 10:45, 11:30, 12:15 y 13:00 horas.