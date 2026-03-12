‘Show Park’, una comedia gestual sobre la vida cotidiana, llega este jueves al Luzzy

El Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy de Cartagena continúa su programación teatral del primer trimestre con Show Park, la comedia de Spasmo Teatro que se representará este jueves 12 de marzo a las 20.00 horas. El espectáculo plantea una pregunta: ¿qué pasaría si un banco de parque, observador silencioso de nuestra existencia, pudiera hablar?

La propuesta repasa el mundo de la vida cotidiana con el característico estilo cómico gestual de la compañía Spasmo Teatro. Una cuidada banda sonora y una divertida puesta en escena completan un espectáculo cuyas principales características son el humor, el ritmo y la sorpresa.

"En todas las ciudades hay un parque, y en todos los parques hay un banco. Bancos que son mudos testigos de la vida cotidiana", explican sus autores.

La programación

La programación del Ayuntamiento de Cartagena incluye cinco propuestas en el salón de actos del Luzzy hasta finales de abril. Entre ellas destaca Discípulo amado, que se representará el 25 de este mes a las 20.00 horas. Se trata de un monólogo teatral de Fran Gómez Arte Escénico que revive la figura de Juan como discípulo de Jesús, explorando la pasión y el sufrimiento ante la muerte del Hijo de Dios.

Noticias relacionadas

La programación incluye también una adaptación de La Celestina, diferentes representaciones sobre las relaciones de pareja, y propuestas que unen humor más ácido y números musicales.