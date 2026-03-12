Pedro Segura: "La gente cree que el humor es tener una vis cómica, pero es mucho más"

El Auditorio Municipal de Calasparra acogerá mañana la obra teatral 75 puñaladas (El caso de un sospechoso suicidio), una comedia de misterio dirigida por Pedro Segura e interpretada por Pedro Segura y Manuel R. Llamas. La obra parte de una de las premisas más reconocibles del género policiaco: ‘el misterio del cuarto cerrado’, con un cadáver, varios sospechosos y ninguna pista aparente sobre cómo se ha cometido el crimen.

A partir de ahí se construye una disparatada investigación en torno a la muerte de Mr. Stagertton, que el extravagante detective de Scotland Yard John Kenneth Winslow III intentará resolver con métodos tan particulares como poco ortodoxos, ayudado por un mayordomo imprescindible. La propuesta corre a cargo de Bonjour Mon Amour, productora nacida en 2015.

Sí, efectivamente, es un espectáculo de Alquibla Teatro. Ellos la trajeron a España hace 15 años y fue todo un éxito. Posteriormente, monté la empresa y decidí retomarla. Fue una obra con la que fuimos para un solo día a Madrid, al Teatro Alfil, y estuvimos nueve meses representándola.

Durante diez años estuvimos haciendo una gira maravillosa. Y ahora que se cumplía el décimo aniversario de la compañía Bonjour, me comentó Pilar Guirado de retomarla. En un principio le dije que no, porque ya había cumplido 60 años; además, se trataba de un personaje que había hecho, al final ha sido todo un éxito; hemos vuelto a Madrid y ahora estamos en plena gira.

El haber montado esta obra de cuarto cerrado, que escribió Martín Giner, es para mí muy divertido. Se trata de un teatro que a mí me encanta hacer. Humor muy inteligente, Luthier, muy argentino, que hace que el espectáculo se convierta en un verdadero éxito.

Una comedia con mucha risa, que también llega a tocar en algunos momentos el género del absurdo.

Lo que escribe Martín Giner es básicamente humor con una matemática impresionante. Mucha gente cree que el humor es simplemente que uno tenga una vis cómica y es mucho más. Cuando lees una obra de Martín Giner, te das cuenta de que el humor es pura matemática.

Un tipo de teatro donde siempre hay el contrapunto parecido al teatro de lo absurdo. Está el personaje que hace mi compañero y amigo Manuel Llamas, que es el contrapunto. Es un poco Gaby-Fofó, Miliki-Fofito.

Comparte escenario con Manuel Llamas, ¿qué tal ha sido el trabajo?

He de decirte que estoy superencantado. Yo, a mi edad, después de llevar más de cuarenta y tantos años de carrera, quiero elegir en la escena a los mejores compañeros, pero también amigos. Es una cuestión que le comento siempre a Pilar.

Las giras son muy duras, hay mucho viaje, hoteles...; al final necesitas tener un grupo de confianza en el que todo vaya como en una balsa de aceite. Con Manuel estas dos cosas se unían: por un lado, la amistad que tenemos desde hace años y su gran profesionalidad.Está siendo una gran gira, seguramente una de las mejores y más bonitas que he realizado a lo largo de mi carrera.

Una obra con la que además habéis cosechado grandes éxitos. ¿Cómo se inicia tu idilio con esta obra? ¿Por qué tiene muchas aristas?

La trajeron Esperanza Clares y Antonio Saura a España; la descubren cuando viajan a Argentina para realizar Bodas de sangre. He tenido la suerte de ser dirigido en la primera etapa por Carlos Saura. En la segunda etapa, que es cuando ya la hacemos desde Bonjour Mon Amour hace diez años, con Carlos Santos y en esta tercera etapa me decidí a dirigirla yo y me centré en ayudar a Manolo Llamas a crear su personaje.

Después de haber visto la versión de Saura y la de Santos, quería darle otro toque, dentro de que evidentemente he utilizado muchas de las cosas que realizaron ambos para crear el espectáculo.

Bonjour Mon Amour en los escenarios desde 2015, ¿cómo ha vivido todos estos años?

Ha sido un verdadero tobogán. Antes de comenzar la pandemia, habíamos estrenado una obra en coproducción con el Teatro Circo de Murcia, un espectáculo que dirigió César Oliva, en el que estaban Beatriz Carvajal, Carlos Santos y Daniel Ortiz. Teníamos parte de la gira realizada, pero nos faltaba otra parte cuando se cerró todo. Imagínate lo que es presupuestar un dinero que vas a cobrar durante toda la gira y que todo se vaya al garete.

Al acabar la pandemia, tuve la suerte de hacer el monólogo Pernod que escribieron para mí hace muchos años, con el que hice una gira por toda España. Recibí premios en México en el Festival del Monólogo Dramático; también estuvimos en Cuba llenando el Teatro Martí, en Colombia, así como en el Teatro Cervantes de Londres. Todo esto es la aventura del teatro: montas espectáculos que te crees que van a funcionar y no funcionan, montas otros que te crees que no van a ir tan bien y luego son un éxito.