El manga y el anime toman Murcia: Viktor Krum, los actores de 'One Piece' y 300 actividades en un solo fin de semana

Pocas veces un festival regional puede presumir de tener en cartel a actores de una serie en el momento exacto en que el mundo está hablando de ella. Eso es lo que ocurre este fin de semana en Murcia: One Piece estrena su segunda temporada en Netflix y, casi al mismo tiempo, tres de sus protagonistas aterrizan en el Cuartel de Artillería de la capital murciana para la nueva edición de Murcia Manga Experience.

Alexander Maniatis, Celeste Loots y Steven John Ward —intérpretes del live action de la serie— participarán el domingo en una conferencia conjunta que el festival presenta como primicia mundial. El calendario habla por sí solo.

El otro gran nombre del cartel llega del otro lado de la Europa imaginaria. Stanislav Yanevski, el actor que se hizo un hueco permanente en la memoria colectiva de una generación entera encarnando a Viktor Krum, el buscador de quidditch que sembró los celos de Ron en Harry Potter y el Cáliz de Fuego, de la saga del mago británico. Este fin de semana estará en Murcia, ofreciendo conferencia y encuentros con fans. Para los fans del universo de Potter es el tipo de plan mágico.

Las voces de Bulma, Sin Chan y One Piece

Hay una categoría de invitados en este tipo de eventos que siempre genera una mezcla curiosa de reconocimiento y sorpresa, y esos son los actores de doblaje. Julia Sorli lleva décadas siendo Bulma y Shin Chan para millones de espectadore,s de los que muchos, jamás han puesto cara a su voz. Este fin de semana la tendrán delante. Junto a ella, Elena Jiménez, Jon Samaniego y Sergio Liébana, que han puesto la voz española al live action de One Piece, completarán un apartado de doblaje con más peso del habitual en el programa.

En el lateral más analógico del festival, autores y dibujantes como Salva Espín, Nacho Fernández, Mario Domínguez y LW Veider protagonizarán charlas, firmas y actividades abiertas al público. También pasarán por allí corresponsales de la revista Acción!. Para quien disfruta viendo cómo se construye una página desde dentro.

El 'caos' organizado del resto del programa

A partir de ahí, el festival se despliega en todas las direcciones posibles: concursos y pasarelas de cosplay, exhibiciones de baile, sesiones de K-Pop y random dance, con cosplayers invitados como Ace Cosplay, Giulietta Zawadski, Thalion Cosplay y Obi Dan Kenobi.

El universo Star Wars tendrá su propio espacio, con una Escuela Jedi y actividades temáticas; y para quien prefiera algo más físico, hay talleres de esgrima y armas antiguas y combates de wrestling temático. Arte en directo con Narval Painter, la Experiencia Mundo Mágico para los fans de Harry Potter, encuentros con las Tortugas Ninja y una zona de gaming con Mario Kart, Street Fighter 6, Dragon Ball Z, Dragon Ball Sparking Zero y Just Dance completan una programación que, en papel, parece imposible de abarcar en dos días.

Las exposiciones permanentes cubren universos como One Piece, Stargate y el cine y la televisión en general, mientras el recinto completa la oferta con zona comercial, coleccionismo, miniaturas, talleres participativos, art gallery, photocalls y área gastronómica, porque en el anime también se come. Más de 300 actividades en total, concentradas en el Barrio del Carmen durante un fin de semana que, en el peor de los casos, da para perderse un rato de la mejor manera posible.

Presentación Murcia Manga Experience con los organizadores y representantes del Ayuntamiento. / Ayto. Murcia

El acto de presentación reunió a los concejales municipales implicados en el evento, al director Tony Fernández y a la coordinadora Yolanda Castaño, junto al dibujante colaborador Salva Espín. El concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, situó el evento en el contexto de la política de grandes eventos del municipio: "La presencia de actores del live action de One Piece apenas unos días después del estreno mundial de la nueva temporada es un auténtico atractivo para los aficionados y demuestra la capacidad de Murcia para acoger eventos con proyección internacional. Creemos que nadie se lo tiene que perder", señaló.

El concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, puso el acento en la diversidad de disciplinas que conviven en el festival: "Murcia Manga Experience reúne disciplinas muy diversas, desde el cómic o el doblaje hasta la ilustración, el cosplay o el gaming, generando un espacio de encuentro para distintas generaciones". Avilés destacó también la apuesta por la excelencia: "Cada iniciativa que impulsamos aspira a la excelencia, no solamente en su programación, sino también en su puesta en escena, con invitados que cada año vienen de todos los puntos del mundo".

La concejal de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López-Briones, subrayó el protagonismo del barrio que acoge el evento: "El barrio del Carmen, el barrio más multicultural del municipio, se llena de talento joven, ya que las iniciativas que van a tener lugar son todas salidas coordinadas, ideadas y realizadas por gente joven, gente emprendedora y con muchísimo talento".

La entrada y los horarios detallados están disponibles en los canales oficiales del evento.