La cantautora napolitana La Niña, premio Paco Martín 2026 de La Mar de Músicas

La Mar de Músicas ha concedido el Premio Paco Martín de las Músicas Globales 2026 a La Niña, uno de los nombres más impactantes de la nueva escena experimental italiana. El galardón reconoce a una artista emergente que, en los primeros años de su carrera, está destacando dentro del panorama internacional de las músicas globales.

La Niña es el nombre artístico de Carola Moccia, señalada por Rolling Stone como una sorprendente fusión entre Teresa De Sio y Rosalía.

Napolitano, electrónica y tradición mediterránea

Su proyecto musical combina inglés, italiano y napolitano en una propuesta vanguardista donde el folclore napolitano dialoga con sonidos pop, urbanos y electrónicos. En su música, la tradición mediterránea y el futurismo sonoro chocan para crear una identidad propia que conecta pasado y presente.

Su último trabajo, Furèsta, es un proyecto visionario que mezcla la herencia vocal del Mediterráneo con paisajes electrónicos contemporáneos, consolidando a La Niña como una de las voces con mayor personalidad de la nueva escena musical italiana. Su propuesta explora la memoria cultural del sur de Italia mientras la proyecta hacia territorios experimentales y globales.

"Es como un viaje por el Mediterráneo, por las raíces, por nuestras culturas y nos conecta con otras generaciones, pero sin dejar de mirar al presente, ya que habla también de los temas de nuestro tiempo", ha explicado Laura Piñero, periodista de Cadena Ser e integrante del jurado. "Tiene igual peso la tradición y el futurismo, es una música muy evocadora que habla de toda nuestra herencia mediterránea y que le habría encantado a Paco Martín", ha añadido.

Un premio que reconoce el talento emergente

El Premio Paco Martín recuerda la figura del creador y director de La Mar de Músicas hasta 2019, y distingue cada año a un artista emergente que esté destacando en el ámbito de las músicas globales. El galardón lo han recibido anteriormente la cantante cordobesa María José Llergo en 2021, Ed Maverick al año siguiente, Novembre Ultra en 2023, Lau Noah hace dos años y Maestro Espada el pasado año.

La cantautora napolitana actuará el próximo 25 de julio a las 21:30 horas en el patio del antiguo CIM de la UPCT, en la jornada de clausura del festival, donde también ofrecerá concierto Rubén Blades con la Roberto Delgado Big Band en el Auditorio Paco Martín.

Las entradas para la 31ª edición del festival saldrán a la venta a finales de marzo, cuando se dé a conocer toda la programación. El festival hará un Especial Ecuador como país invitado y ya ha confirmado artistas como Rubén Blades, Lila Downs, Silvana Estrada, Carminho, Xoel López y Rodrigo Cuevas.