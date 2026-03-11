Cerca de 400 jóvenes artistas se dan cita en Murcia en el VI Encuentro Internacional de Flamenco

La Región de Murcia acoge por segundo año consecutivo el Encuentro Internacional de Escuelas de Flamenco y Danza Española que, en su sexta edición, reunirá en la ciudad a cerca de 400 jóvenes artistas y una veintena de centros de formación de toda la península ibérica entre el 20 y el 22 de marzo.

Durante tres días, distintos espacios de Murcia acogerán a jóvenes bailaores, estudiantes y aficionados al flamenco, que compartirán escenario, formación y experiencias mediante galas, clases magistrales y un desfile de moda flamenca.

Figuras del flamenco en el Teatro Circo

La programación arranca el jueves 20, a las 21.00 horas, con la Gala Internacional de Artistas Flamencos en el Teatro Circo, que reúne a José Maya, Karime Amaya, Juan Tomás de la Molía, Mara Rey, La Truco, Águeda Saavedra, Pablo Egea y Guadalupe Torres. Las ocho figuras estarán acompañadas por un cuadro musical formado por los cantaores José del Calli, Delia Membrive y Eleazar Cerreduela.

José Maya es uno de los bailaores más impactantes de su generación. Formado en la academia Amor de Dios de Madrid, comenzó su carrera a los nueve años compartiendo escenario con Antonio Canales, Juan Ramírez y Joaquín Grilo. Ha compartido escenario con estrellas internacionales del pop como Marc Anthony, Beyoncé y Björk, y ha creado espectáculos propios aclamados por la crítica como Al Natural , Grito, Latente o Rizoma.

Foto de familia durante la presentación del VI encuentro de Escuelas de Flamenco y Danza española. / Juan Carlos Caval

Karime Amaya, sobrina-nieta de la legendaria Carmen Amaya, representa la continuación de una de las sagas más importantes del flamenco. Criada en una familia donde todos se dedicaban al arte —su madre es la bailaora Mercedes Amaya 'La Winy' y su padre el guitarrista Santiago Aguilar—, debutó a los nueve años en la compañía de sus padres. Obtuvo el Premio Revelación en el Festival de Jerez 2013 y fue protagonista del documental Bajarí, nominado a los premios Gaudí y Goya.

Clases magistrales y final Premio Begoña Cervera

El viernes por la mañana, estas figuras del baile impartirán clases magistrales en distintos espacios de Murcia, permitiendo a los jóvenes participantes aprender directamente de grandes referentes del flamenco. Por la tarde, a partir de las 17.00 horas, tendrá lugar la Gran Muestra de Escuelas en el Complejo Plazarte. La cita del día concluirá con una cena de convivencia y fiesta rumbera en la Casa de la Luz.

La última jornada arranca el sábado a las 10.00 horas con la final nacional del Premio Begoña Cervera, organizado por la Escuela de Flamenco de Andalucía. La gala, que se celebrará en el salón de actos de la Fundación Mediterráneo, reunirá a jóvenes bailaores procedentes de toda España que competirán en tres categorías. Entre los finalistas se encuentran las murcianas Alba María Hernández García (Categoría Alevín) y Gala Calderón Romero (Categoría Juvenil).

A las 13.00 horas, en la plaza del Teatro Romea, tendrá lugar el espectáculo y desfile de moda flamenca del diseñador José Perea. El cordobés ha presentado colecciones en pasarelas internacionales como SIMOF (Salón Internacional de Moda Flamenca) y ha vestido a artistas como Thalía, Pastora Soler o Anne Igartiburu. En esta ocasión, mostrará algunos de sus diseños más reconocidos y creará un traje en directo ante el público.

El evento, que cuenta con el apoyo de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, trasladó a través del director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián que "contamos con un programa variado para disfrutar y mostrar las distintas caras y formas de sentir y expresar el flamenco". Cebrían presentó la edición junto al responsable de Flamencum Experience, Rubén Calderón.