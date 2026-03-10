El público se sentará en el escenario para escuchar a Mecánica Clásica en el Auditorio de Algezares

El Auditorio de Algezares acogerá este viernes 13 de marzo a las 21:00 horas la segunda entrega del ciclo 'Caprichos Sonoros: sueños electrónicos' con el concierto de Mecánica Clásica, proyecto valenciano de electrónica experimental formado por cuatro músicos que entrelazan ritmos y secuencias de sintetizador para articular piezas de carácter minimalista.

La formación, que acaba de publicar su quinto disco, titulado Una teoría del ritmo en Abstrakce discos, presentará su nuevo trabajo en directo acompañado de visuales propios en una exploración de la música sintética desde la actualidad.

Sesenta personas y un semicírculo

Con el objetivo de proporcionar una experiencia íntima, el concierto se llevará a cabo con un aforo reducido de 60 personas. El público se sentará en el escenario del Auditorio de Algezares, en forma de semicírculo frente a los propios músicos, rompiendo la disposición tradicional de la sala.

Esta configuración singular forma parte de la propuesta del ciclo, que ya experimentó con el formato de proximidad en su primera cita el pasado 20 de febrero, cuando la murciana Susana López presentó su disco Materia Vibrante en el Teatro Bernal ante un público que se dejó llevar por sus paisajes sonoros de música ambient.

Mynationshit & Horma y Azael Ferrer

El ciclo se prolongará hasta finales de mayo con dos citas más. El Auditorio de Algezares acogerá el concierto de Mynationshit el viernes 24 de abril a las 21:00 horas (7€). El proyecto que el almeriense Carlos Martín fundó en 2007 explora desde la poesía temas como el conflicto entre el bien y el mal, el vitalismo y la deshumanización. En 2023, la incorporación de Rafael Montoya y Sergio Mata dio una nueva dimensión sonora a sus melodías nostálgicas, oníricas y emotivas.

El tándem de Horma & Azael Ferrer cerrará esta primera edición de Caprichos Sonoros el viernes 22 de mayo a las 21:00 horas (7€) en el Auditorio de La Alberca. Sole Parody explora bajo el nombre de Horma un nuevo terreno: el de la electrónica oscura. Las raves de los dosmiles, los decadentes clubes berlineses, las noches que no existen y el hastío de los afters alimentan este concierto que estará acompañado por los audiovisuales del artista multimedia Azael Ferrer.

Las entradas pueden adquirirse por 7 euros en la web auditoriosybernal.es.