La Film Commission acude al Festival de Málaga para atraer producciones a la Región

La Región de Murcia Film Commission participa esta semana en MAFIZ, el área de industria del Festival de Málaga, donde cuenta con un espacio propio para captar producciones y prestar apoyo a la veintena de profesionales murcianos acreditados en el evento. Es la tercera participación consecutiva de la Film Commission regional en este mercado, que busca emplazarse como parte como clave en el sector audiovisual español e iberoamericano.

El objetivo es mostrar a productores, directores y al conjunto de la industria cinematográfica las potencialidades y ventajas de rodar en la Región de Murcia, además de propiciar nuevas oportunidades para el sector regional. En la pasada edición, la Región de Murcia fue la comunidad protagonista de la sección Territorios de MAFIZ.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, indicó que "por tercer año consecutivo estamos presentes en el área industrial del Festival de Málaga y aprovechamos el foco que supuso ser el año pasado la comunidad autónoma protagonista de Territorios MAFIZ para seguir mostrando al conjunto de la industria audiovisual las ventajas de rodar en la Región, así como la calidad de nuestros profesionales".

Presencia en las principales ferias del sector

Además de en MAFIZ, la Región de Murcia Film Commission participa cada año en las principales ferias del sector audiovisual, como Focus London, Shooting Locations Marketplace o Conecta Fiction & Entertainment, con una clara estrategia de proyección internacional para captar rodajes y coproduciones.

Los hermanos Bernal, en Málaga Talent

Paralelamente a la participación de la Film Commission en MAFIZ, los hermanos murcianos Alfonso y Daniel Bernal han sido seleccionados para Málaga Talent, junto a otros 19 jóvenes cineastas de nueve países.

Málaga Talent es el programa de formación y asesoramiento del Festival de Málaga que acompaña a jóvenes talentos en el desarrollo de sus proyectos creativos y fomentar la colaboración entre ellos. Este año cuenta con cuatro tutores de primer nivel: el productor danés Anders Riis Hansen, la guionista española Yolanda Barrasa, Andrés Bayona (director del Bogotá International Film Festival) y Paulo Roberto Carvalho (director artístico de Cine Latino y productor).