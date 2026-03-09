Walls, MVRK, Barry B y Funzo encabezan el primer avance del Fan Futura Fest

El Fan Futura Fest ya ha puesto en marcha su sexta edición con un primer avance de cartel encabezado por Walls, MVRK, Barry B y Funzo, cuatro nombres que marcarán la programación del festival los días 24 y 25 de julio en el Parque del Gonio de Los Alcázares. La cita vuelve a apostar por una combinación de pop, electrónica y música urbana dirigida especialmente al público joven.

Primeras confirmaciones

La organización ha desvelado los primeros artistas confirmados de una edición que también contará, en esta primera tanda, con Cupido, Depresión Sonora, Rojuu, LOrna, Xina Mora, Kabasaki, Nico, Don Fluor, Dlpin, Pichi y los murcianos Rata y Madbel. Según los promotores, este avance supone en torno al 40% de la programación total, por lo que el cartel completo se anunciará en las próximas semanas.

Entre los nombres más destacados figura Walls, uno de los reclamos principales de este arranque. El artista murciano, nombre artístico de Ginés Paredes, llega al festival tras el éxito de su concierto en el Movistar Arena de Madrid y presentará en Los Alcázares su nuevo disco, El día que me olvides. Tras darse a conocer en el freestyle, Walls ha ido construyendo una propuesta más melódica y emocional, asentada en el pop rock, las guitarras y unas letras generacionales que conectan con el público joven.

Junto a él estará MVRK, una de las voces emergentes de la escena urbana española. El artista madrileño, criado en Vallecas, mezcla en sus canciones reguetón, pop alternativo y electrónica, con un tono íntimo y muy ligado a las emociones de su generación. Después de debutar con La fe que me tengas, ha reforzado su proyección con Pórtate bien!, trabajo con el que ha ganado presencia en el panorama nacional.

El cartel suma también a Barry B, alter ego de Gabriel Barriuso, uno de los nombres más singulares del circuito alternativo actual. Su propuesta se mueve entre el rock, el punk, la electrónica, el hip hop y el funk, con una identidad irreverente y una fuerte personalidad escénica. En los últimos años ha ido ganando peso dentro de la nueva escena musical gracias a un repertorio de corte visceral y a un sonido difícil de encasillar.

La primera tanda de confirmaciones la completa Funzo, uno de los artistas más populares de la nueva ola del pop urbano en nuestro país. Tras alcanzar una gran repercusión junto a su hermano en el dúo Funzo & Baby Loud, el cantante afronta ahora una nueva etapa en solitario. Sus nuevas canciones mantienen el tono emocional y cercano que le ha permitido conectar con una amplia base de seguidores entre el público joven.

Con este primer avance, el Fan Futura Fest refuerza su identidad como uno de los festivales de referencia del verano en la Región de Murcia.