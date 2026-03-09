Rubén Blades clausurará La Mar de Músicas de Cartagena

Rubén Blades cerrará la edición 2026 de La Mar de Músicas el próximo 25 de julio en el Auditorio Paco Martín de Cartagena. El cantautor, actor y abogado panameño, una de las figuras más influyentes de la música latina, regresa al festival que lo premió en 2023, cuando ya actuó junto a la Roberto Delgado Big Band, formación de 20 músicos panameños con la que volverá a subir al escenario cartagenero.

Nacido en Ciudad de Panamá en 1948, Blades construyó durante más de cinco décadas una trayectoria que trasciende géneros musicales y fronteras. Su etapa en la legendaria Fania Records a partir de finales de los años sesenta marcó un antes y un después en la historia de la salsa, especialmente con el histórico álbum Siembra, grabado junto a Willie Colón en 1978 y considerado el disco de salsa más vendido de la historia.

Pedro Navaja: cuando la salsa se convirtió en literatura

La obra de Blades se distingue por su capacidad para combinar ritmos bailables con letras de profundo contenido social y narrativo. Pedro Navaja, incluida en Siembra, es quizá su composición más emblemática: una historia de siete minutos inspirada en Mack the Knife que narra el destino fatal de un delincuente callejero con una profundidad literaria poco habitual en la música popular.

Canciones como Plástico, crítica feroz al consumismo y la superficialidad; Decisiones, reflexión sobre las consecuencias de nuestras elecciones; o El Cantante, himno melancólico sobre la vida del artista, lo convirtieron en un cronista de la realidad latinoamericana. Blades llevó la salsa a un terreno literario y reflexivo que amplió el alcance cultural del género, incorporando temáticas sociales, políticas y existenciales que conectaron con generaciones de oyentes incluso fuera de las pistas de baile.

El autor llevó la salsa a un terreno literario y reflexivo

El repertorio que presentará en Cartagena recorrerá sus últimos trabajos discográficos y los éxitos que forman parte de la memoria musical de varias generaciones, desde los clásicos de Siembra hasta composiciones más recientes que mantienen intacta su capacidad narrativa y su compromiso con la realidad social.

Más allá de la música

Ganador de 12 Grammys y 13 Grammy Latinos, Blades ha desarrollado también una notable trayectoria en el cine y la televisión. Participó en producciones de Hollywood como The Milagro Beanfield War (1988), dirigida por Robert Redford, Predator 2 (1990) o All the Pretty Horses (2000). En televisión, su papel en series como Fear the Walking Dead lo acercó a nuevas audiencias en la última década.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Panamá y con un máster en Derecho Internacional por Harvard, Blades nunca abandonó su compromiso con la realidad social de Latinoamérica. En 2004 fundó el partido político Movimiento Papa Egoró y se presentó como candidato a la presidencia de Panamá, obteniendo el tercer lugar. Entre 2004 y 2009 fue ministro de Turismo de Panamá, fraguando una figura pública que trasciende lo artístico para vincularse profundamente con la cultura y la sociedad latinoamericana.