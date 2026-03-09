El poeta Ginés Emile recita su último poemario este ‘Lunes Literario’

El poeta Ginés Sánchez, más conocido artísticamente como Ginés Emile, es el invitado esta noche al ciclo de recitales Lunes Literarios que acoge regularmente el Café El Sur de Murcia. Será este lunes, a partir de las 21.00 horas, y viene con su último poemario 'Eres tú y es esa tristeza llena de sombreros amarillos' (2024), publicado por la Editorial Club Universitario (ECU).

Ginés Emile (Granada, 1959) está afincado en Murcia desde hace varias décadas, aunque sus raíces familiares son de Tíjola. Vivió en Granada de los 12 a los 26 años y posteriormente fijó su residencia en Murcia. Ha pertenecido al grupo Los poetas negros que editaban la revista El cuadernillo negro.

Sus poemas están incluidos en la antología 'Composición de lugar' (Ed. La Fea Burguesía)

Ya en Murcia, formó parte del grupo de poesía Thader, junto a Cristina Morano, Andres García Cerdán, Antonio Aguilar, Ángel Paniagua y Joaquín Baños, entre otros. Sus poemas están incluidos en la antología 'Composición de lugar' (Ed. La Fea Burguesía).

Su último poemario, además de 'Ropa tendida en el amanecer' (2006), 'En las noches y los días del sur' (2019), 'Del vértigo y la fugacidad (2019), es 'Eres tú y es esa tristeza llena de sombreros amarillo' (2024, ECU Poesía). Asímismo, publicó 'La ciudad de Y’s' (ECU Poesía), una antología que recoge sus versos escritos desde 1980 a 2018.

Por otro lado, ha publicado dos novelas y un libro de memorias, ‘Del vértigo y la fugacidad’. Además, ha realizado dos exposiciones como dibujante y pintor.n