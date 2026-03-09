Luz Bañón inaugura una instalación sobre la arquitectura invisible que sostiene el mundo

Hay una estructura metálica suspendida del techo de la sala La Capilla del edificio de La Convalecencia de la Universidad de Murcia que parece a punto de caer y no cae. De ella descienden metros y metros de fibra de sisal que se acumulan, se enredan y, algunas de ellas, tocan el suelo.

En las hornacinas laterales, donde en otro tiempo hubo imágenes religiosas, descansan ahora bloques de cerámica refractaria unidos por cuerda de yute. La instalación se llama Sistemas de sujeción y es obra de Luz Bañón, escultora y profesora de Bellas Artes en la UMU. En esta obra combina materiales como forma metafórica de cómo mira el mundo.

Una casa que flota y no es perfecta

Bañón pidió esta sala en concreto. La dimensión vertical del espacio neogótico era exactamente lo que necesitaba para lo que quería contar. La estructura metálica central, hecha con barras de estantería ensambladas como un mecano, representa de forma abstracta un hogar. Pero no un hogar sólido. "Es una estructura un poco frágil e inestable. No es perfecta porque representa nuestra sociedad, toda esa armazón en la que creemos que estamos seguros", explica.

Suspendida de cables de acero en un espacio tan elevado, genera lo que ella llama una suspensión visual: la sensación de que aquello podría colapsar en cualquier momento. Y sin embargo no colapsa. Lo que lo sostiene es la fibra.

El sisal no es un material ornamental. Es una fibra orgánica asociada al trabajo físico, enrollada sobre sí misma en capas muy finas que se acumulan hasta convertir la estructura en algo parecido a un nido. Bañón es explícita sobre lo que representa: "Esas madres y padres, las abuelas, los profesores, esa gente que parece que no hace nada, que no recibe premios, pero que son los que realmente mantienen la sociedad cohesionada". La fibra es lo humano, lo invisible, lo que no sale en los titulares. Y algunas de esas fibras tocan el suelo.

Tocar tierra como gesto político

Ese contacto con el pavimento es clave en toda la instalación. "Es evidenciar que todo ese peso necesita tocar tierra, necesita dejar de ser una cosa utópica", dice Bañón. La artista lo ilustra con una imagen sin rodeos: "Vives en tu cúpula de cristal, te crees seguro, y de pronto empieza una guerra y lo pierdes todo. Eso es una falsa expectativa de seguridad. Lo que es más seguro es lo que tienes cerca, tu red".

La autora insiste en que su obra no defiende ninguna ideología. "No quiero imponer mi punto de vista. Solo quiero hacer pensar", señala. Pero añade, casi de pasada, una alusión al pasado domingo, 8 de marzo, porque las estadísticas son tozudas: las principales cuidadoras siguen siendo mujeres. La instalación tiene también ese punto de reconocimiento, aunque ella prefiera que cada espectador llegue a sus propias conclusiones.

El barro que manda sobre el artista

Las dos piezas de las hornacinas están hechas con bloques de cerámica refractaria que simulan sillares tallados a mano. Lo que las une no es argamasa sino cuerda de yute, visible e insistente. "Esa unión tan frágil es la de las microacciones", explica. "Ese conjunto tan dispar y tan poco perfecto se mantiene unido por algo que parece que no podría sostenerlo".

El barro tiene además una propiedad que a Bañón le interesa especialmente: tiene vida propia. Cuando entra en el horno, la pieza cambia. Se hace más pequeña, se puede torcer, se puede romper. "Yo no mando al material. El material manda sobre mí", asegura Bañón.

Esa aleatoriedad no la incomoda, la busca. La propia instalación cambió sobre la marcha: algunas piezas acabaron en sitios distintos a los previstos. "Tú no puedes tener al cien por cien previsto cómo va a ser tu vida y tienes que ser capaz de adaptarte. En el arte ocurre siempre eso. Y además a mí me gusta que ocurra".

Reencontrarse con las manos

La autora murciana lleva años trabajando con instalaciones audiovisuales, pero este proyecto la devolvió al trabajo manual. "Soy escultora y quería hacer algo con las manos. Ese proceso es catártico", confiesa. Reencontrarse con el barro tuvo algo de revelación: "La conexión física con el material te conecta de alguna forma con la tierra. Te hace poner los pies en el suelo. Y al final eso era lo que yo quería mostrar con la pieza central".

Sistemas de sujeción, cuya comisaria ha sido Isabel Durante y está organizada por el Aula de Artes Plásticas y Visuales, no da respuestas. Bañón es la primera en admitirlo. "Ojalá las tuviera. Me darían un Nobel". Lo que sí hace es señalar: esa estructura que parece sólida y no lo es, esa fibra que parece frágil y sostiene, ese suelo que recibe el peso de todo lo demás. Al final, como ella misma dice, quiere que el espectador vea que todo eso es humano. Y por eso toca el suelo.