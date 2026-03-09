Bang Branding gana el Premio Nacional de Branding con la marca de Xuso Jones

La consultora murciana Bang Branding ha sido galardonada con el Premio Nacional de Branding en la categoría PYME Digital Marketing, un reconocimiento otorgado por AEBRAND (Asociación Española de Branding) por el desarrollo estratégico y creativo de Xurubita, la marca drop store impulsada por el creador de contenido, presentador y empresario murciano Xuso Jones.

El premio fue entregado el pasado 3 de marzo en CaixaForum Madrid, en el marco de los Premios Nacionales de Branding, que cada dos años distinguen los proyectos más destacados de estrategia, construcción y gestión de marca en España.

El miembro del jurado Manuel Puente entrega el premio a Ana Martínez, CEO de Bang Branding / L.O.

El jurado ha valorado el trabajo integral desarrollado por Bang Branding, que ha liderado la conceptualización, estrategia, identidad de marca y activación de Xurubita. El proyecto ha transformado el universo creativo de Xuso Jones en un fenómeno de marca temporal que conecta con su comunidad a través del humor, los productos y el lenguaje digital.

Bang Branding ha sido distinguido en la categoría PYME Digital Marketing

Según destacan desde la consultora, el objetivo del proyecto era convertir la marca personal de Xuso Jones en un territorio de marca auténtico, reconocible y con capacidad de crecimiento, mediante una estrategia que integrara identidad, storytelling, activación digital y cultura.

Foto de familia de todos los premiados durante la gala de AEBRAND / L.O.

Con este reconocimiento, Bang Branding refuerza su posicionamiento como una de las consultoras estratégicas de marca más destacadas del panorama nacional, llevando al ámbito del branding español proyectos de talento, creatividad y negocio desarrollados desde Murcia.