El Auditorio regional ofrece por primera vez la integral de los seis 'Conciertos de Brandeburgo' de Bach en una sola velada

El Auditorio Víctor Villegas acogerá mañana martes 10 de marzo, a las 20.00 horas, la integral de los seis Conciertos de Brandeburgo de Bach interpretada por primera vez en una única velada en Murcia.

Concentus Musicus de Viena, uno de los grupos pioneros y de fama mundial en la interpretación historicista de la música barroca con instrumentos originales, ofrecerá este programa especial organizado por la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes dentro del ciclo de abono.

Homenaje a Nikolaus Harnoncourt

La interpretación integral de los 'Conciertos de Brandeburgo' de Johann Sebastian Bach, bajo la dirección de Stefan Gottfried, es un programa especial con el que el conjunto de música antigua Concentus Musicus Wien rinde tributo a Nikolaus Harnoncourt, fundador de la agrupación en 1953, en el décimo aniversario de su fallecimiento (2016).

Harnoncourt fue uno de los grandes renovadores de la interpretación musical del siglo XX. Junto a su esposa, la violinista Alice Harnoncourt, fundó Concentus Musicus Wien con el objetivo de recuperar la sonoridad original de la música barroca y clásica, utilizando instrumentos de época y estudiando las prácticas interpretativas históricas. Su trabajo revolucionó la forma de entender y ejecutar el repertorio antiguo, influyendo en generaciones de músicos.

El conjunto vienés representa el núcleo original de la interpretación con criterios históricos, manteniendo un estilo que ha pulido durante más de seis décadas desde su fundación.

Una de las obras cumbre del Barroco

Los 'Conciertos de Brandeburgo' (1721) constituyen una de las cumbres de la música instrumental barroca. Bach los dedicó al Margrave Christian Ludwig de Brandeburgo-Schwedt, aunque no hay constancia de que llegaran a interpretarse en vida del compositor para el aristócrata alemán.

La serie de seis conciertos destaca por su diversidad: cada uno explora una instrumentación diferente y plantea desafíos técnicos únicos. Desde el virtuosismo del violín en el Concierto nº 2 hasta la particular formación sin violines del nº 6, pasando por el lucimiento del clave en el nº 5, Bach desplegó todo su genio compositivo en estas obras que se han convertido en piedra angular del repertorio barroco.

El conciero

El concierto en el Víctor Villegas se divide en dos bloques para cubrir las seis obras. En la primera parte del programa se podrán escuchar los conciertos números 1, 3 y 5, mientras que la segunda mitad se reserva para los números 4, 6 y 2.

La interpretación con instrumentos originales —característica de Concentus Musicus Wien— permite recuperar la sonoridad para la que Bach concibió estas obras, con cuerdas de tripa, arcos barrocos y afinación histórica, ofreciendo una experiencia auditiva radicalmente diferente a las versiones con instrumentos modernos.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, indicó que "este concierto del ciclo de abono en el Víctor Villegas permite disfrutar del conjunto de una de las obras cumbre de la música barroca de la mano de uno de los conjuntos de música antigua más importantes a nivel internacional".