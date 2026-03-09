Antonio Mon Morales, escritor: "Si no publicas con las grandes editoriales estás descatalogado en las librerías"

Para un lector que no esté iniciado en el género, ¿cómo definiría la fantasía épica?

La fantasía épica se basa en mundos medievales en los que hay acción y construcción del mundo y la magia es predominante, llena de héroes, riesgos, aventuras y siempre heroicidades una detrás de otra.

Publicó su primera novela, El guerrero alado, en 2010 con una editorial y 15 años después volvió a autopublicarla. ¿Qué le llevó a tomar esta decisión?

Pues quedé muy descontento con la primera editorial, no puedo decir nada malo pero tampoco bueno de la publicación tradicional. Estuve muchos años apartado de la literatura hasta que al final me dije "déjate el camino editorial que no es el tuyo y hazlo todo por tu cuenta". Entonces me lancé a publicarlo todo en formato digital y desde ahí he construido la serie de libros.

¿Y cuál es exactamente ese proceso de autopublicación?

En mi caso consiste en diseñar las portadas, imprimirlas, editarlas después en Photoshop, poner los créditos, escribirlo, por supuesto, en un primer momento, corregirlo, maquetarlo... y llevar la publicidad. Me encargo absolutamente de todo en mis libros. Luego en Amazon es impresión bajo demanda, lo imprimen específicamente para el comprador y se lo envían.

Los libros los estoy publicando ahora de media entre cada cinco y seis meses

¿Considera que el mercado editorial está saturado y que es difícil acceder desde cero?

Es muy complicado, no podría decirte que sea imposible, pero sí que tienen que darse circunstancias muy específicas. Creo que tiene que haber una conferencia entre la oportunidad y tú estar a la altura con tu novela para que se crucen los astros y puedas acceder a una editorial. El problema que veo yo con las editoriales en este país es que hay cuatro grandes, y si no publicas con esas cuatro grandes editoriales, estás muy descatalogado en las librerías para poder acceder a un público grande. A mí no me compensaría publicar con una editorial pequeña. Hay muchísimas que nacen cada semana y a los dos meses mueren porque se asfixian.

¿Cree que también se pueden saturar los lectores con tantas obras, tanto del mercado editorial como autopublicadas?

Yo creo que no. Cuanta más diversificación puedas tener, mucho mejor para el lector. Se puede ser más específico en los nichos que te gustan. Si te gusta el ‘thriller’ psicológico negro, con vertientes de los 90, pues tienes un montón de autores que lo publican, más de los que salen de una editorial. Los autores venderán menos, por supuesto, porque hay más competencia, pero el lector tiene más para elegir y eso sí es muy positivo.

En su caso, ha publicado 16 libros en cinco años. ¿Cuánto tarda en escribir cada libro?

Los libros los estoy publicando ahora de media entre cada cinco y seis meses. Suelo escribir unas 1.500, 2.000 palabras al día. Eso supone que si un libro son 100.000 palabras lo tienes en 50 o 75 días, que son dos meses y medio o tres. No soy profesional, porque no me gano la vida de ello, pero donde yo puedo influir es en la continuidad, en estar todos los días con eso.

No quiero que me pase como con 'El señor de los anillos' u otro tipo de sagas que no terminan correctamente

Su saga 'El heredero del cielo' va camino ya de su libro número 17. ¿Tiene pensado ponerle final algún día o seguirá escribiendo sobre este mundo?

Sí, tengo que ponerle fin algún día. Yo el final ya me lo sé desde el principio, pero la historia ha ido ampliándose mucho. Para darle un final redondo a una historia tan larga requiere mucho tiempo, muchas novelas por el camino y hacerlo muy fino. No quiero que pase como con 'El señor de los anillos' u otro tipo de sagas que no terminan correctamente. No puedo decir cuántos libros faltan porque ni siquiera yo lo sé.

Otra faceta suya es la de guionista aficionado. En caso de realizarse una película de una de sus novelas, ¿le gustaría escribir el guión?

Me encantaría. Tengo ya dos largometrajes escritos, no vendidos, y varios guiones. Y mi idea a partir de este verano es crear mi propia empresa audiovisual y grabar mi propia película. No será una película de fantasía porque eso es inabarcable, pero sí un ‘thriller’ que pienso rodar en Murcia.

¿Cree que una novela de fantasía podría algún día ganar un premio de prestigio como el Planeta o el Nadal?

Yo creo que no. Porque está muy menospreciada la literatura fantástica y toda la literatura juvenil, en realidad. No se considera una literatura adulta o una literatura madura desde el punto de vista de los jurados. Luego, sin embargo, son grandes ‘best sellers’. Hay que ver los de 'Juego de Tronos', 'Alas de Fuego' o 'Wicked', sin ir más lejos. Hay un montón de fantasía que ha triunfado muchísimo. Pero de cara a premios literarios no creo que sea viable.