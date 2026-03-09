Amaia y Nena Daconte encabezan el cartel del Fortaleza Sound de Lorca

El Fortaleza Sound de Lorca ha anunciado las últimas confirmaciones de su tercera edición, que se celebrará los días 26 y 27 de junio. Amaia, Nena Daconte, Malmö 040, Amatria, Innmir, Neverland Bari, Ruto Neón y Virginia Díaz se suman a un cartel que ya contaba con La M.O.D.A, Ruth, Chiquita Movida, Siloé, Nuevos Vicios, Anabel Lee y Victorias.

El festival lorquino mantiene su apuesta por la paridad, con cabezas de cartel femeninas que lideran las últimas incorporaciones, y presentará próximamente un programa de talento emergente centrado en el descubrimiento musical.

Amaia y Nena Daconte, principales reclamos

Amaia Romero llega al festival tras anunciar a principios de 2026 una gira por grandes recintos de España presentando su último trabajo, Si abro los ojos no es real. La artista navarra, conocida inicialmente por su paso por Operación Triunfo, ha evolucionado hacia un pop alternativo con producción íntima y fuerte enfoque en la interpretación emocional, alejándose de las radiofórmulas convencionales.

Nena Daconte, proyecto de Mai Meneses, celebra sus 20 años de carrera con el proyecto 20 años buscando los zapatos, que incluye un disco recopilatorio y gira tras el lanzamiento de La Escafandra (2025). La artista ha presentado recientemente una nueva versión de su éxito "Idiota" y mantiene su pop-rock íntimo y melancólico caracterizado por letras autobiográficas sobre el desamor y la vulnerabilidad emocional.

Malmö 040, Amatria y el dúo murciano Ruto Neón

La banda barcelonesa Malmö 040 llega tras terminar su gira por salas y el lanzamiento de su nuevo sencillo Godzilla. El grupo acumula Discos de Oro y Platino con éxitos como Matar la Pena y Los Lugares Donde Irás, manteniendo un sonido enérgico de melodías pegadizas.

Amatria, proyecto de Joni Antequera, presentó el pasado 3 de marzo La balada final, una pieza que fusiona pop con ritmos caribeños y merengue. Su propuesta mezcla indie pop y electrónica bailable con influencias latinas, techno y toques experimentales.

El cartel incluye también a Ruto Neón, dúo murciano formado por Bruno Laencina y Jose Antonio García, que mezcla elementos electrónicos y acústicos con toques de neo psicodelia, pop experimental y lo que ellos mismos definen como "feliztristeza".

Innmir, Neverland Bari y Virginia Díaz completan el cartel

Innmir, DJ, productora y cantante Míriam Boluda, aporta su propuesta que combina indie, pop-rock y electrónica (indie dance). Neverland Bari, banda madrileña de cinco jóvenes, se caracteriza por un sonido enérgico que combina guitarras potentes, sintetizadores envolventes y letras cuidadas dentro del indie rock con toques atmosféricos.

Virginia Díaz, periodista musical y una de las prescriptoras más influyentes de España, conocida por su labor en RTVE, presentará una de sus sesiones de DJ. Díaz pincha habitualmente en festivales como el FIB, Sonorama Ribera o Low Festival, con mezclas de indie-pop, rock, soul y novedades nacionales e internacionales.

El Fortaleza Sound cierra así un cartel que suma 14 artistas confirmados y que completará próximamente con su programa de talento emergente. Las entradas y más información estarán disponibles próximamente en los canales oficiales del festival.