PREMIO
Tomy Ceballos gana el primer concurso nacional de fotografía Ciudad de Córdoba por su exploración artística de la IA
La propuesta INFALIVLES, presentada en The Wrong Biennale, del fotógrafo de Caravaca de la Cruz, explora la controversia de la autoría, el fallo y la belleza de lo imprevisible en el arte generado con Inteligencia Artificial
El fotógrafo murciano Tomy Ceballos es el artista digital que ha cautivado al jurado del primer premio nacional de fotografía Ciudad de Córdoba Mezquita 2026 en la modalidad de Inteligencia Artificial. Y es que su propuesta INFALIVLES, que presentó La séptima edición de The Wrong Biennale, considerada por The New York Times como la respuesta digital del siglo XXI a la Bienal de Venecia y podrá aún visitarse hasta el 31 de marzo.
Con el aliciente de una de las discusiones más ardientes en el mundo cultural actual, el papel de la inteligencia artificial en la creación artística, Ceballos propuso un proyecto construido por un vasto archivo de cuerpos inestables, mutantes y profundamente ambiguos, generados a partir de sistemas de inteligencia artificial entrenados para fallar, alucinar y desviarse del reconocimiento convencional, incluida en el Pabellón Península Kimera, comisariado por José Ramón Alcalá.
Tomy Ceballos se recreaba en el error algorítmico, que provocaba deliberadamente “balbuceos y alucinaciones infantiles” -contó a este periódico en una reciente entrevista con José Miguel Lax- y daba lugar a expresiones artísticas. En este aspecto, el creador encontró un terreno fértil para la expresión y creaciones artística.
La disputa por la autoría
La idea de INFALIVLES no es solo explorar los límites de la IA, sino también manifestar estéticamente la discusión por la autoría de las obras de arte. Con este proyecto, no ofrece respuestas, pero sí una certeza: que la IA ha venido para quedarse.
Ceballos reflexiona sobre cómo la IA aprende del pasado y, en cierto modo, puede considerarse “artista clásico” que aprende del arte del pasado. El jurado del concurso ha sabido hacerse las preguntas que planteaba su proyecto y el horizonte que abre en el panorama creativo la Inteligencia Artificial “como algo más que una mera herramienta”.
