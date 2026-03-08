The Silencers: “Digamos que hacemos música 'de conducción'. Es melódica, pero también muy rítmica"

Tras abandonar su anterior proyecto (el grupo de post-punk Fingerprintz), el vocalista Jimme O'Neill fundó The Silencers en 1986 con el también exmiembro de Fingerprintz Cha Burns, el bajista Joe Donnelly y el batería Martin Hanlin. Discos como A Letter From St. Paul (1987) o A Blues for Buddha (1988) consolidaron un estilo reconocible que les convirtió en un fenómeno en Europa a finales de los ochenta y principios de los noventa, etapa en la que llegaron a obtener discos de oro y girar junto a grandes del rock británico, diferenciándose de otros contemporáneos escoceses gracias a un sonido ecléctico que mezclaba influencias pop, folk y de música celta tradicional.

The Silencers continúan activos. Jimme O'Neill, ya afincado en Bretaña, decidió revivir la banda. Comprendió que, con el resurgimiento de lo que ahora se llama 'post-punk', la música de los 80 había recuperado toda su relevancia, y que la mezcla de folk, blues y pop suena cualquier cosa menos anticuada. Tras 19 años sin publicar nuevas canciones, regresaron en 2023 con la receta de siempre; su décimo álbum, Silent Highway, meticulosamente elaborado, con melodías estimulantes y letras sensibles, fue un regreso a las raíces que emocionó a los más nostálgicos seguidores de esta emblemática leyenda de los 80.

Perpetúa su vena folky new wave y recupera en parte el espíritu compositivo que definió sus inicios, sirviendo como eje de la actual gira europea 2025-2026 y de un nuevo álbum en directo que saldrá este año. El concierto será una oportunidad poco habitual de ver en formato cercano a este grupo que ha construido una trayectoria sostenida durante casi cuatro décadas, lejos del ruido mediático, pero con una base de seguidores fieles en Europa y especialmente en nuestro país.

Siempre habéis tenido una conexión eléctrica con el público español. ¿Qué tiene de especial esta 'segunda parte' del tour Roads and Roots en comparación con la primera?

Los conciertos en España fueron muy buenos. Además, estuvimos tocando en España antes de las fechas en Francia. Ahora iremos a otras ciudades donde hacía muchos años que no actuábamos, y estamos deseando.

Parece que en Francia The Silencers tenéis mucha aceptación. ¿Es así? ¿Por qué?

Sí. En Francia nuestra música llegó a ser muy popular. Quizás porque mi música es melódica, y por las letras, que son muy poéticas. Nuestra discográfica en Francia y España creía realmente en la banda y, con el tercer álbum, la canción Bulletproof Heart fue un gran éxito en España, número 1, creo. Recuerdo que hicimos muchos conciertos, una gira por plazas de toros. También tocamos en el Calderón en Madrid, con Simple Minds y Lou Reed. ¡Qué buenos recuerdos!

Con clásicos como Bulletproof Heart y Receiving, ¿cómo lográis equilibrar el peso de los himnos históricos con el material, más reciente, de Silent Highway?

Silent Highway fue un acto de amor tras años de 'silencio'. Hacemos un repertorio que mezcla canciones del nuevo álbum y los hits, las grandes canciones del pasado. Nos encanta tocar esas canciones porque todo el público las corea. Hay una comunicación real entre la audiencia y la banda cuando tocamos Bulletproof Heart, The Real McCoy o “ Can Feel It… Y sabemos por la reacción del público que todos se lo están pasando fantástico.

¿Qué inspiró Silent Highway?

Yo ya tenía el título Silent Highway antes de componer las canciones. Digamos que hacemos música 'de conducción'. Es melódica, pero también muy rítmica. Me encanta la atmósfera de mis canciones. Es como música cinematográfica.

Se dice que temas como Electric Storm cobran una vida totalmente distinta sobre el escenario. ¿Cómo ha evolucionado la interpretación de estas canciones con la formación actual?

En directo, las canciones son siempre más grandes, más emocionantes, y el grupo tiene mucha fuerza sobre el escenario.

Se cumplen décadas de Painted Moon y del álbum A Letter From St. Paul. Al mirar atrás, ¿qué sientes al ver que esas canciones siguen resonando en nuevas generaciones?

Creo que mis canciones son intemporales. Las letras y la música no envejecen con el tiempo. Las canciones se mantienen hoy todavía en pie.

De la atmósfera de 67 Overdrive a la madurez de Silent Highway, ¿cuál dirías que es el 'hilo invisible' que mantiene la esencia de The Silencers intacta después de tanto tiempo?

Yo he compuesto todas las canciones desde el principio; creo que tengo una forma de componer original, y espero que 'moderna'. Cuando escribo no intento seguir una tendencia, solo intento ser 'yo'.

The Real McCoy (Live 2025): Acabáis de lanzar esta versión en directo como single. ¿Por qué elegisteis precisamente este tema para representar el sonido de la banda en 2025?

Había muchas opciones para el single. The Real McCoy va sobre los viernes por la noche en Glasgow, cuando todo el mundo se lo pasa de miedo. Glasgow es famosa por su ambiente y su vida nocturna. Es una ciudad alucinante.

La formación actual te incluye a ti (Jimme), Aura, James, Conor, Steph y Baptiste. ¿Cómo cambia la energía en el bus de gira y en el estudio cuando trabajas con tus propios hijos y gente tan cercana?

Mi hija Aura empezó cantando con el grupo hace muchos años. Tiene una voz fantástica. Después, mi hijo James se encargó de la guitarra solista cuando tenía 17 años, y luego mi otro hijo, Conor, llegó cuando James no podía estar. Somos escoceses, pero también con ascendencia irlandesa. Es una tradición irlandesa que las familias toquen juntas. Es natural, pero todos ellos son estupendos músicos también; por eso están ahí, todos tienen mucho talento. Normalmente hay muy buen rollo. Cuando estamos de gira, solo pensamos en hacer un gran concierto. Todos nos concentramos en eso.

Aura y James aportan una frescura evidente. ¿Hay algún momento en el show donde sintáis que la 'antigua guardia' y la 'nueva sangre' chocan de forma especialmente mágica?

Sí, me enorgullece que el grupo tenga tanta energía sobre el escenario. El hecho de que sean mucho más jóvenes que yo es genial, creo. Le da al grupo una nueva vida. Cuando Aura empezó a tocar con nosotros, no me podía imaginar que seguiríamos haciendo conciertos juntos en 2026, pero nuestra vida ha sido el rock n roll, y somos muy buenos en el escenario. Si no fuéramos tan buenos, no lo haríamos. Nos encanta tocar las canciones. Realmente llegan a la gente. Hacia el final del concierto, es como una gran fiesta.

¿Hay alguna ciudad española de esta gira que os haga especial ilusión visitar por su gastronomía o algún recuerdo pasado? ¿Recuerdas la última vez que actuasteis en Murcia?

Nos encanta España. Los públicos han sido maravillosos. Me acuerdo de haber tocado en Murcia. Era como tocar en Glasgow. Fue extraño, porque la gente nos tiraba paquetes de tabaco al escenario con un cigarrillo dentro. Nunca había visto eso antes. Además, no fumo... [ríe]. Sé que era para halagarnos. Quizás por eso sigo cantando todavía, porque no fumo [ríe]. La comida es maravillosa también.