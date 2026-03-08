Paco Rabal, el actor con más bibliografía

La figura, persona y actor, del inolvidable Paco Rabal bien pudiera equipararse a un gigantesco árbol de similares características. Y más en este 2026, año de su centenario, en el que se están agolpando todos los perfiles emblemáticos, las mil y una ramas que brotaron de aquel tronco por la fuerza de una savia incontrolable.

De la vigorosa rama bibliográfica brotaron tantos tallos como autores que no resistieron la tentación de dedicarle un tiempo y un trabajo a quien ya apuntaba a cotas muy altas. Y aunque muchas de esas publicaciones están agotadas y descatalogadas, pudiera ser de gran interés darlas a conocer, sobre todo porque algunas de ellas son factibles de encontrar, tanto comercialmente como en muchas bibliotecas públicas.

Acertado parece, para ir observando el interés que este personaje despertaba, echar un vistazo cronológico a sus biografías, ensayos en su gran mayoría, que descubren, cada uno a su modo y en sus formas, algún aspecto del irrepetible Paco Rabal; sobre todo, a partir de 1984, aquel año mágico en el que rompió moldes con seis películas y tres cortos.

En los anales de Milana Bonita aparece registrado, en 1985, un primer libro, 'Francisco Rabal',… un caso bastante excepcional, obra de Manuel Hidalgo, que elaboró una semblanza personal y profesional sobre el devenir del actor, centrándose en su excepcionalidad de haber sabido transitar entre el cine comercial, el teatro clásico y el cine de autor europeo.

Recibió un trato exquisito incluso de la prensa más franquista, aun militando en el PCE

'Francisco Rabal. ¿Yo soy así?' es el título que Luis Pasamar le colocó a un trabajo de colección biográfica sumergiéndose en los orígenes humildes de un personaje que llegó a ser una de las figuras más importantes del cine español.

Primeros planos muy personales

Dos fueron las publicaciones ofrecidas al público en 1992: por una parte, un compendio de matices que, con el sello de la Editora Regional/Empresa Pública Regional 1992, y bajo el título escueto y directo de 'Francisco Rabal', vertieron y plasmaron sus percepciones escritores y gentes del cine como C. Boyero, Rodríguez Merchante, Fernández Santos, Pascual Vera, José de Paco, Joaquín Rodríguez…

Y, avalado por los responsables culturales autonómicos de la época, Pedro Guerrero, el más fiel y profundo biógrafo del actor aguileño, ofreció el primer gran libro sobre este icono cinematográfico, 'Francisco Rabal, un actor de raza', dando absoluto protagonismo a su carisma natural y a una fuerza interpretativa que no quedaba sólo circunscrita al impacto de la pantalla.

'Aquella España dulce y amarga' (Grijalbo) / L.O

En el marco del Festival de Cine de Huesca, en su edición de 1995, J. M. Porquet Gombau presentó 'Francisco Rabal, una gloria vitalista', inspirado el título en el de la serie 'Una gloria nacional', silueteando un abrumador temperamento y carácter que también se deslizan en el perfil que Manuel Román le otorga a Paco Rabal en su obra 'Los cómicos (1996)'; y lo presenta en dúo con Fernando Rey, indizados ‘Con etiqueta internacional’ y aludiendo a los filmes que interpretaron al alimón, como 'Viridiana' y 'Padre Nuestro'…

Tuvo la periodista Mª Antonia Iglesias la novedosa idea de contrastar y plasmar en un libro dos realidades distintas y opuestas, a través de las memorias de Carmen Sevilla y Paco Rabal. Bajo el sugerente y acertado título de Aquella España dulce y amarga (1999), evidencia una muestra social del siglo XX desde las vidas y vivencias de dos figuras contrapuestas pero icónicas del cine y la cultura.

Otra vez aparece Pedro Guerrero, en esta ocasión al cuidado exquisito de la edición y publicación, en 2001, de 'Querido sobrino', recogiendo las cartas entre Paco Rabal y ‘su tío’ Luis Buñuel —que así se trataban pese a no existir vínculo familiar alguno— intercambiándose ideas y percepciones sobre cine o actualidad política.

'Francisco Rabal en el recuerdo' es el título del primer número, en 2002, de Cuadernos de Eihceroa (Universidad de Sevilla), un seminario-homenaje al actor al que su coordinadora y editora, Virginia Guarinós, lo refiere como "una merecida reflexión sobre su vida y su obra".

En un plató similar aparece en 2003 otra mujer, Mª Verónica de Haro, profesora de Comunicación en la UMU, que coordinó, en el marco del albero, colaboraciones taurinas, literarias, cinéfilas y periodísticas para compendiarlas en un libro, 'Brindis a Paco Rabal'.

Dos biografías en gran angular

También en 2003 asomó a las librerías 'Paco Rabal. Genio y figura', obra de quien firma esta crónica. Obvio resulta referenciar, solamente, lo publicado en críticas y presentaciones que, en general, lo calificaron como una biografía no al uso extraordinariamente deconstruida; mientras que la inolvidable periodista Concha García Campoy, autora del prólogo, lo refirió como "un trabajo de auténtico orfebre (…) sobre el hombre y el actor", el crítico literario José Belmonte destacaba que en muy pocas ocasiones mantiene la objetividad y se convierte en obra de consulta un libro tan intimista.

'Francisco Rabal... un caso bastante excepcional' / L.O

En parecidos términos puede catalogarse obra de Juan Ignacio García Garzón, Paco Rabal. Aquí un amigo (2004), que tal vez sea el más amplio y completo compendio biográfico, que lo perfila como actor admirado, personaje querido, trabajador infatigable y un metódico actor sin método.

Repercusión internacional y una tesis doctoral

Una publicación polibiográfica (muchos autores y variados aspectos y perfiles) que no ha recogido todavía las mieles correspondientes fue In memoriam. 'Francisco Rabal', editado por la revista científica USA Letras Peninsulares. Escrita en inglés y en castellano, aquellas más de 200 páginas reunieron una amplia y variopinta gama de escritores, críticos, periodistas y cineastas que vertieron sus opiniones y análisis personales y cinematográficos sobre el internacional actor español.

Recuperando a grandes personajes de la Región de Murcia, la Asociación Universitaria Rector Sabater editó, en 2006, 'Tres actores y un escenario. Francisco Rabal, Isidoro Maíquez y Julián Romea', obra en la que Emilio Gutiérrez Caba destaca en Paco Rabal el arte, la voz, la naturalidad y, sobre todo, la humildad de "nada menos que todo un actor".

'Francisco Rabal. El niño que llegó a ser un gran actor' (Región de Murcia) / L.O

En 2007, otra vez el autor de esta crónica vuelve, tras dos años de investigación hemerográfica, con la exposición y lectura de una tesis doctoral, 'Francisco Rabal a través de la prensa. 1951-2001', para la que escudriñó más de dos mil textos publicados en diarios y revistas con el objetivo de demostrar el trato exquisito que el actor siempre recibió de todos los medios impresos, incluso de la prensa más franquista, aun conociendo su militancia en el PCE.

En un interesante estudio sobre la adaptación en el cine español de los años 50, J. A. Pérez Bowie y F. González García plasmaron en 'El mercado vigilado' la difícil realidad cinematográfica de aquella época en la que le corresponde a Paco Rabal el protagonismo de haber interpretado un buen número de películas —'El alcalde de Zalamea', 'Sonatas', 'A las cinco de la tarde'…—, lógicamente, bajo la atenta vigilancia de la censura.

El objetivo de 'Francisco Rabal. El niño que llegó a ser un gran actor' fue introducir al actor aguileño en todos los centros educativos de Infantil y Primaria

Nadie había demostrado hasta entonces lo que tantas veces se ha dicho sobre que Paco Rabal es el actor español más internacional. Y en esa tarea se implicó John D. Sanderson con su obra 'Sed' de más (2014), en la que muestra el recorrido del actor allende las fronteras españolas interpretando una setentena de películas bajo las ordenes, entre otros, de directores de la talla de Chabrol, Pontecorvo, Antonioni, Buñuel, Visconti, Torre Nilson…

Para sumar otro personaje a la colección ‘Llegó a ser’, la Consejería de Educación de la CARM pensó en Paco Rabal. Y, en 2018, con la colaboración económica del Ayuntamiento de Águilas y la coordinación temática de la Asociación Milana Bonita, cuyo presidente elaboró el texto, apareció Francisco Rabal. 'El niño que llegó a ser un gran actor', una resumida biografía con un gran aporte gráfico y didáctico, cuyo objetivo de distribución fue introducir al actor aguileño en todos los centros educativos de Infantil y Primaria.

'20 años rabalianos', de Miguel Ángel Blaya / L.O

Casi al final de esta extensa crónica bibliográfica apareció —en 2025, casi a las puertas de este año centenario— la obra de Benito Rabal 'Gracias por mi vida', una misiva intimista en la que agradece a sus padres… todo lo que es, afirmando textualmente que "esa es mi herencia, el regalo de su legado, los sólidos cimientos sobre los que he intentado construir mi vida".

Y hasta la fecha, un último libro, presentado hace unas semanas, enarbolando a Paco Rabal tras haberlo paseado por mil y una actividades, organizadas por Milana Bonita —reunificadas por su presidente para homenajearlo, enaltecerlo y, en definitiva, mantenerlo en el recuerdo— es 20 años rabalianos, presentado como primer acto de este año centenario.

Toda una vida ‘rabaliana’ en 24 títulos 'Francisco Rabal… un caso bastante excepcional' : Manuel Hidalgo-1985

: Manuel Hidalgo-1985 '¿Yo soy así? Francisco Rabal: Luis Pasamar-1992

Luis Pasamar-1992 'Francisco Rabal: Varios autores': (Edit. Joaquín T. Cánovas)-1992

(Edit. Joaquín T. Cánovas)-1992 'Francisco Rabal. Un actor de raza' : Pedro Guerrero-1992

: Pedro Guerrero-1992 ' Mis versos y mi copla': Francisco Rabal -1994

Francisco Rabal -1994 'Si yo te contara (Autobiografía)': Francisco Rabal-1994

Francisco Rabal-1994 ' Lección magistral investidura Doctor Honoris Causa. Universidad de Murcia': Francisco Rabal-1995

Francisco Rabal-1995 'Francisco Rabal. Una gloria vitalista' : J. M. Porquet Gombau-1995

: J. M. Porquet Gombau-1995 'Los cómicos. Fernando Rey, Francisco Rabal…': Manuel Román-1996

Manuel Román-1996 'Aquella España dulce y amarga': Carmen Sevilla y Paco Rabal (Edit. Mª Antonia Iglesias) 1999

Carmen Sevilla y Paco Rabal (Edit. Mª Antonia Iglesias) 1999 'Querido sobrino. (Cartas de Francisco Rabal a Luis Buñuel)': Edit. Pedro Guerrero Ruiz-2001

Edit. Pedro Guerrero Ruiz-2001 'Francisco Rabal en el recuerdo(Cuadernos de Eihceroa. Sevilla)': Varios autores (Edit. Virginia Guarinos)-2002

Varios autores (Edit. Virginia Guarinos)-2002 'Brindis a Paco Rabal': Varios autores (Coord. Mª Verónica de Haro San Mateo-2003)

Varios autores (Coord. Mª Verónica de Haro San Mateo-2003) 'Paco Rabal. Genio y figura': Miguel Ángel Blaya-2003

Miguel Ángel Blaya-2003 'Paco Rabal. Aquí un amigo': Juan Ignacio García Garzón-2004

Juan Ignacio García Garzón-2004 'Estudios sobre el cine peninsular. In memoriam': Francisco Rabal

Francisco Rabal 'Letras Peninsulares USA': Varios autores. (Coord. Mary S. Vásquez y Pedro Guerrero Ruiz-2004)

Varios autores. (Coord. Mary S. Vásquez y Pedro Guerrero Ruiz-2004) 'Las cartas de nuestra vida': Asunción Balaguer y Paco Rabal-2004

Asunción Balaguer y Paco Rabal-2004 'Tres actores y un escenario. Francisco Rabal, Isidoro Máíquez y Julián Romea' : Coord. Ángel Más Legaz) 2006

: Coord. Ángel Más Legaz) 2006 'Francisco Rabal a través de la prensa': 1951-2001

1951-2001 'El mercado vigilado': José Antonio Pérez Bowie y Fernando González García 2010

José Antonio Pérez Bowie y Fernando González García 2010 'Sed de más. La cinematografía internacional de Francisco Rabal': John D. Sanderson 2014

John D. Sanderson 2014 'Francisco Rabal. El niño que llegó a ser un gran actor': Miguel Ángel Blaya y Mª Dolores González-2018

Miguel Ángel Blaya y Mª Dolores González-2018 'Gracias por mi vida': Benito Rabal 2025

Benito Rabal 2025 '20 años rabalianos': M. A.Blaya / Milana Bonita

Otros libros, fascículos y coleccionables populares

Pasando de puntillas, aunque no desapercibidamente, por los años 40,50 60… del siglo pasado aparece la moda de los fascículos y coleccionables en el mundo del espectáculo, y que también pusieron su lupa en el galán de moda.

Ya en 1945, el coleccionable Reci presenta llenó una de sus entregas con 30 páginas dedicadas a un jovencísimo Paco Rabal que todavía gateaba por escenarios y platós.

Publicación 'magazín' dedicada a Francisco Rabal / L.O

Posteriormente fue pasto de rotativas en las cabeceras 'Ídolos del Cine' (fascículo 14 y otro, a finales de los 50, tras los primeros años del éxito de Nazarín) y Revista de Cine Mudo, que en octubre de 1954 se volcó con Paco Rabal, Enma Penella y Rossana Podestá.

La presencia de Paco Rabal en todo este material popular también fue requerida en la obra de J. M. Gironella '100 españoles y Dios' (1969) junto a personajes tan dispares como J. Mª Areilza, Antonio el bailarin, Julián Marías o Ana Mª Matute. Y lo mismo ocurrió en Los personajes son de carne y hueso, donde Manuel del Arco también se detiene en Paco Rabal haciéndolo compartir espacio con Marañón, Cela, Tapies o Tennesse Willian.

O, para terminar este muestreo, las 28 páginas del fascículo 11 que 'Los Españoles', el 4 de diciembre de 1972, dedicó al actor de la Cuesta de Gos.