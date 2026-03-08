Música: la asignatura más completa

En el IES Cañada de las Eras de Molina de Segura quedo con Margarita Muñoz Escolar, una supermujer que ejerce de catedrática de música y que además es compositora, directora de coro, profesora de artes escénicas, madre y comprometida con asociaciones culturales y colectivos musicales de carácter regional y estatal. Su instituto, que ha cumplido 30 años de historia, es conocido por ser un ejemplo de buenas prácticas e iniciativas docentes y no es de extrañar que el profesorado lo tenga entre sus predilectos a la hora de pedir destino, siendo un lugar de encuentro también para grandes creativos. Como estos días se conmemora el Día de la Mujer, me encuentro un ambiente participativo por los pasillos, y todos me reciben con el obsequio de una maceta con flores violetas, de las que están dando a las profesoras, a la vez que me ponen una pegatina con un corazón en el que me escriben los nombres de las mujeres de mi vida.

El centro tiene, además, una singular exposición sobre el Día de la Mujer y la Niña en la ciencia, también celebrado recientemente. La foto se la hago en el aula de música y la conversación, en una hora que tiene libre, en la cafetería. El tiempo se me pasa volando porque Margarita es una profesora muy experimentada y comunicativa, y enseguida te transmite su pasión por la docencia, por la música y por el teatro. Descubro muchas cosas en común con ella y me hace pensar que eso que dicen de las 6 o 7 personas que nos separan de cualquier ser humano, en este caso, se acerca mucho más: tenemos amigas y amigos comunes, coincidimos en el amor al patrimonio, al teatro y a las músicas tradicionales. Su marido comparte conmigo la pasión por la fotografía… En fin, un gusto.

Margarita es titulada superior en Composición, Dirección de Orquesta, Dirección de Coros —con premio fin de carrera— Pedagogía Musical y Solfeo. Ha trabajado con Jesús López Cobos, Arturo TamayoJosé Miguel Rodilla y otros grandes de la música. Ha compuesto más de 120 obras y dirigido numerosas formaciones, dentro y fuera de la Región, entre ellas el Orfeón Murciano Fernández Caballero. En su amplísimo currículum también destaca su labor pedagógica entre el profesorado de la Región de Murcia, de Andalucía y de Castilla-La Mancha, promoviendo los coros escolares y dirigiendo coros de docentes. Ha presidido y forma parte de las Asociaciones Regional y Nacional de Docentes de Música y puso en marcha el Coro Nacional de Profesores de España. Y mil cosas más que aquí no me caben. Un no parar, y me cuenta que este domingo en que se publica este artículo, 8 de marzo, participa con el Coro de Profesores de la Región de Murcia, en un concierto en la Iglesia de Algezares con Elena Rosso.

Me cuenta aquella anécdota que la introdujo en la música: "Yo estudié en el Colegio del Sagrado Corazón de Alcantarilla y tenía mucha amistad con una niña. Cada vez que ella levantaba la mano yo también lo hacía y así fue como ella se apuntó a las clases particulares de música y yo también. Mi familia no tenía muchos recursos para actividades extraescolares, pero ahí estaba yo con 8 años en una decisión un poco inconsciente que luego cambiaría mi vida. A mí realmente lo que me gustaba era hacer ballet y tocar el acordeón, pero me dijeron que me debería conformar con tocar el piano, que también tenía teclas. Mi familia siempre hizo un esfuerzo para pagarme mis clases y luego los estudios, así que yo siempre lo valoré mucho y luché por ello. Siempre he sido muy luchadora, la verdad. De esta manera, agradecida con mis padres y empeñada en salir adelante, con nueve años empecé a ir al conservatorio".

En el instituto trabajan por proyectos y están volcados en el programa LÓVA, una novedosa metodología en conexión con el Teatro Real de Madrid en la que participan un total de 14 centros en nuestra Región. Es una apasionante metodología activa en la que se aúnan varias disciplinas para hacer una ópera musical, desde su composición, escritura literaria, elaboración de decorados, cartelería, vestuario, actuación dramática… Una experiencia de aprendizaje total, apasionante sin duda, y que capacita a los alumnos en múltiples saberes y prácticas, preparándolos para un gran abanico de actividades artísticas, literarias, técnicas y profesionales. La ópera se convierte en un gran vehículo de aprendizaje y este proyecto educativo, uno de los más originales, punteros y completos de cuantos se emplean hoy día en centros de primaria y de secundaria. El alumnado se establece como una compañía operística y se divide en equipos profesionales que se encargan desde la dramaturgia o la caracterización, hasta la música o la iluminación. Margarita me cuenta también la colaboración del Instituto con el Certamen de Teatro de Molina de Segura, participando los alumnos, además, como jurado juvenil.

Pensar más en el desarrollo humano

"Este proyecto nos permite trabajar con una metodología muy potente, con altas dosis de reflexión, creatividad y aprendizaje", me dice, y pienso en aquello de enseñar deleitando que decían los clásicos. El IES Cañada de las Eras, sin acoger el Bachillerato de Artes, sin embargo tiene todos estos proyectos artísticos y, además, tiene las Artes Escénicas como una optativa, me sigue contando, entusiasmada con su trabajo. La semana que viene se va a Asturias a un encuentro de coros: "Me meto en muchos charcos pero todo esto me da la vida". Y añade: "Hay que aumentar los horarios de las asignaturas artísticas y de la música y hay que incorporar las músicas tradicionales y las cuadrillas a los centros educativos de primaria y secundaria".

Me lo subraya contundentemente: "La música es la mejor y más completa asignatura del currículum y el sistema educativo irá dando tumbos mientras no lo reconozca. No hay otra disciplina que conjugue el intelecto, las emociones y el cuerpo. La música trabaja todas las dimensiones de la persona. El sistema educativo, sin la música, el teatro, el cine, y las artes, está embrutecido. No basta con estudiar la historia de la literatura, hay que potenciar la creación literaria, por ejemplo. Hay que pensar más en el desarrollo humano que en el desarrollo económico". Rebosa entusiasmo y ganas, pero con la edad reconoce que somos limitados: "Me he dado cuenta que el tiempo es limitado, que no podemos con todo". Inspiradora.