La mitología vasca de 'Gaua' conquista el premio a la mejor película en el Sombra

Concluye la 15º edición «de muerte y destrucción» del Festival Internacional de Cine Fantástico Europeo Sombra con una producción española como mejor película. 'Gaua', escrita y dirigida por Paul Urkijo Alijo, se lleva un triplete cinematográfico al País Vasco con el premio a mejor película, a mejor fotografía para Gorka Gómez Andreu y al mejor largometraje, este último concedido por el jurado popular.

Rodada en España y Estonia, el cortometraje 'Arbuus' ('Arbusto') de Gabriel Escobar Martín —que trabajó como fotógrafo en LA OPINIÓN— recibe el premio Murcia Fantástica, que reconoce la producción, la dirección o, en general, la vinculación de los 'filmes' con la Región de Murcia. En cambio, el público se decantó por 'Calvario', de Miguel Muñoz Gascón, en la misma categoría, recibiendo así el premio del jurado popular.

'Arbuus' es la película de Gabriel Escobar Martín, que ha recibido el premio Murcia Fantástica al mejor cortometraje / L.O

El Teatro Circo de Murcia fue el último refugio cinematográfico del Sombra este 2026, donde se celebró la entrega de premios. El grupo murciano 'Los Amigos de los Animales' presentaron en directo su doble disco, la banda sonora de 'Nosferatu', grabado en Transilvania. La mitología vasca hecha cine en 'Gaua' ha cautivado esta edición del festival.

Ambientado en el siglo XVII, en las montañas vascas, Kattaline huye de su marido en plena caza de brujas cuando se toma al adentrarse en el bosque con tres mujeres. La protagonista acabará convirtiéndose en parte de esas mismas historias.

El grupo 'Los amigos de los animales', junto a una proyección de 'Nosferatu' / JOAQUIN MARIN

En reconocimiento al cortometraje nacional lo obtiene 'Amira', 16 minutos de puro horror dirigido por Javier Yañez incluidos en el la sección oficial de Sitges y sel Screamfest Horror Film Festival, ambos en 2025. El mejor para el jurado popular fue 'El fantasma de la quinta', de James A. Castillo.

'La torre de hielo', de producción francesa, también estuvo multipremiada. A mejor dirección para Lucile Hadzihalilovic y a mejor actriz para la joven Clara Pacini. Gran mérito en una cinta que cuenta con un reparto de lujo, protagonizado por Marion Cotillard ('Aliados, 2016', 'Inception, 2010', 'El caballero oscuro, 2008') y August Diehl ('Malditos Bastardos, 2009'). El premio a mejor actor fue para el reconocidísimo Madds Mikelsen ('Casino Royale, 2006', 'Doctor Strange, 2016', 'Indiana Jones y el dial del destino, 2023') , por su actuación en 'El último vikingo', una comedia suecodanesa. Esta última película ha supuesto un hito para el Sombra.

Por primera vez, el festival contó con una 'premier' nacional, en este caso, la citada 'El último vikingo', así como los preestrenos de 'El maleficio (La regla de Osha)’ (Ángel González) y ‘Redux, Redux’ (Kevin McManus, Matthew McManus). Estas oportunidades para ver antes que nadie los títulos más destacados del cine fantástico europeo corroboran la envergadura del festival Sombra de Murcia y su repercusión en el panorama audiovisual.