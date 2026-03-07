La luz crepuscular de Nashville irradió de lleno en la poesía, ritmo y composición de canciones definitivas que experimentaron un minucioso proceso de transformación en la música desde que una mujer agarrase un banjo, una guitarra o un violín y decidiera interpretar Americana.

El florigerio poético para esta música supuso un cruce de caminos entre rock, country y pinceladas de blues, entonado desde voces cargadas de verdad y desgarro. Han debido ser demasiadas las madrugadas en vilo componiendo al desamor desde la autoexigencia, la sinceridad y la delicadeza. Algún rayo de sol en esos atardeceres debió escaparse y atravesar medio mundo para iluminar a la nueva miembro de mi banda, Lola Tovar. Una maestra vocacional y una cantante excepcional a la que admiro desde el primer acorde que la vi entonar, y a la que le deseo el mayor de los éxitos en una carrera musical en la que es consciente de que nada va a ser fácil, y lo primero que le pregunto a Lola es cómo empezó todo...

«Desde muy niña me gustaba pero no fui consciente de lo especial que sería hasta que empecé a tocar la guitarra. Me aconsejaron aprender a tocar y cantar a la vez y, cuando lo hice, me pareció tan mágico que ya no he vuelto a soltarla. Ahí empezó mi viaje en la composición. Con la música me siento plena. Durante años he cantado de forma errática; era como realmente disfrutaba. Tuve que hacer un ejercicio retrospectivo para subir al escenario, hasta que su magia me enganchó. Es cierto que sigo pasando muchos nervios, pero merece la pena», confiesa Tovar.

Lola tiene muy claro que en el tortuoso pero bello camino de la creación musical, todo es complicado; a eso hay que sumarle que el estilo elegido por esta valiente mujer está destinado a minorías.

Descubrió el country gracias a Johnny Cash y June Carter. Aunque parezca sencillo (eso de ‘3 acordes’ que dicen), tiene como misión emocionar a través de letras que hablan de familia, guerras, desamor... Lo que viene siendo la vida real, quién nos iba a contar que esos gritos de libertad y deseo de paz que los migrantes llegados a Estados Unidos en los años 20 del siglo pasado cantaban entre sollozos, serían los mismos que hoy día acontecen.

«A partir de esa atracción tan fuerte, empecé a investigar a más intérpretes de country clásico. Loretta Lynn, Willie Nelson, Alan Jackson, y a otros más actuales de rock, de folk, que me transmiten todo: Norah Jones, Larkin Poe, Chris Stapleton, Luke Combs y Lainey Wilson. Tras superar una complicada situación personal, quise mostrar las canciones que había compuesto y decidí grabarlas en un estudio. Sabía que para hacerlo bien, debía ser junto a un productor sabedor de este estilo,y un amigo me puso en contacto con Juan Tae, un grandísimo músico murciano. Gracias a él tengo mi primer EP, Where It Takes Us. Con esta experiencia, aprendí mucho, y por ello estaré eternamente agradecida a Tae y a los excepcionales músicos con los que tuve el privilegio de grabar», sostiene Tovar. (Desde aquí emplazo a mi admirado amigo Juan Tae para formar parte de mi banda), qué suerte tiene Murcia con este profesional.

La realidad sigue siendo dura para las artistas que eligen un camino paralelo y distinto a lo establecido. Vaya desde aquí nuestra admiración hacia las mujeres que se han puesto el mundo por montera y han decidido, con cada acorde, golpe seco, cadera y sudor, amén de una voz divina y una actitud sin límites, romper todas las barreras estructurales y culturales de géneros realmente complicados. Angela Voodoo, Ruth Lorenzo, La Perra Blanco, Susana Colt, Nina de Morgan, Sara Zamora, Nat Simons, Jodie Cash, Abi Gale... Mañana es nuestro día, y qué mejor banda sonora que vuestras canciones.

Lola Tovar me comenta, agradecida, que no ha sentido ningún vacío por parte de la industria ante el hecho de ser mujer, tal vez algún mal trago por su edad (es muy joven) y falta de experiencia, pero esto no deja de ser el síndrome del perfeccionista, la autoexigencia extrema que busca un resultado impecable. Tuve la fortuna de conocer a Lola el día que presenté el certamen de Murcia en la Vitrina, una referencia cultural que se ha asentado en la región, donde los escaparates de numerosos comercios locales se transforman en escenarios efímeros ante los que el público puede disfrutar de actuaciones en directo (gracias, Javier Tortosa). Tuve claro que esa cantante aferrada a su guitarra y ataviada con botas y sombrero de cowgirl iba a llegar muy lejos, y mantengo mi palabra.

En junio presenta su nuevo LP New Way, y desde aquí, la emplazo a presentarlo y hablar largo y tendido sobre este trabajo tan deseado.

Escúchenla, vayan a verla tocar en directo y agradezcan a ella y a todas las artistas por hacer más ameno este denostado mundo.