Eva Llorach al recibir el premio Francisco Rabal: "Mi relación con Paco es de absoluta admiración"

El mejor homenaje para recordar a una persona es volver a lo último que hizo en vida. El actor Francisco Rabal murió montado en avión, ya que "venía de recoger un premio para recibir otro en Burdeos, con una copa de champán". Lo recordó su hijo Benito Rabal en el primer Premio Francisco Rabal cuando se cumple el centenario de su nacimiento, en la Filmoteca Regional homónima.

Esta primera escena abre el telón de un evento que se mantendrá a lo largo del tiempo para reconocer a "uno de los mayores artistas del cine y del teatro del siglo XX", expresaba la consejera de Cultura, Carmen Conesa. "Nuestra obligación es rendir homenaje a la carrera y la trayectoria, preservar su memoria, hacer que esas nuevas generaciones sepan del legado que nos ha dejado", remataba. El galardón lo estrena la actriz murciana Eva Llorach, quien lo recibía de manos de Victoria Abril, uno de los rostros más reconocidos de la gran pantalla española. "Todavía no me lo puedo creer", confesaba la intérprete, aún en las nubes de los Goya porque la semana pasada el cortometraje que protagoniza junto a Carlos Santos, 'Ángulo Muerto', se alzó con el cabezón en su categoría. "Es uno de los grandes, es murciano de casualidad, pero es uno de los grandes actores de la historia del cine. Mi relación es de absoluta admiración", manifestaba Llorach sobre Rabal al recoger el premio.

La consejera de Cultura, las actrices Victoria Abril y Eva Llorach y Benito Rabal, en la entrega del premio Francisco Rabal en la Filmoteca Regional / Juan Carlos Caval

Lo que para ella no es casualidad es la gran acogida que tiene el legado del actor que anoche reunió a todos los familiares ‘rabalianos’, admiradores de nuestro mejor cine. También de autoridades locales y regionales. Coincidió el ‘look’ de corbata roja el nuevo alcalde de Águilas, Cristóbal García, con dos de sus concejales, entre ellos el de Cultura, José Antonio Consentino. Inevitable en cualquier alfombra roja que se precie. "Estoy encantada con que la Comunidad de Murcia, en vez de intentar quitar plazas con su nombre, cree premios", recordaba Llorach.

Lloró mucho Benito Rabal, pero no de tristeza: "¿Triste porque mi padre no esté? Lo sería si nadie se acordara de él, ¡y todo lo contrario!", celebraba Benito a la entrada de la filmoteca entre apretones de manos. Sobre todo al escuchar el poema que Victoria Abril dedicó de su puño y letra para el homenajeado. "Es la voz, el verbo", se emocionaba la actriz al hablar de Paco. Victoria Abril llegó al evento de la mano de Paco Belmonte, que espera estrenar una biografía sobre el actor de la Cuesta de Gos en el próximo festival de Cannes.

En esta entrega que ya quedará en el imaginario en el legado cinematográfico de la Región, Benito Rabal proyectó su documental Francisco por Paco: "Un trabajo a base de recortes, por ver la coherencia que él tenía. Sigue contado la misma historia de joven con bigote y pelo, con treinta años y ya calvo".

Un actor internacional al que este año se le rinde homenaje con ciclos en México, Francia e Italia. Pero también un hombre que pedía la misma tapa con chato de vino y torta de pimentón en su Águilas natal, que la Asociación de Hosteleros del municipio va a bautizar en su honor como ‘Milana’, adelantaba el alcalde. Además, "se instalará una estatua en la Plaza de España", entre otros actos. Ni siquiera se perdió el acto la cuadrilla de la Cuesta de Gos, cuna del actor, que animó reuniones familiares de los Rabal, entre ellas, un aniversario de Francisco y Asunción. Mucho de familiar tuvo esta noche.